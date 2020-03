Cudzoziemcy w Norwegii: kto może wjechać, a kto musi opuścić terytorium kraju

Kto może wjechać na teren Norwegii?

Podstawową zasadą, która obowiązuje obecnie w Norwegii jest ta, że na teren kraju – oprócz obywateli posługujących się norweskim paszportem – mogą wjechać też osoby posiadające pozwolenie na pobyt. Wśród nich znajdują się także obywatele EOG – w tym Polski – oraz ich rodziny, którzy korzystają z prawa do wolnego przemieszczania się, jeśli mieszkają lub pracują w Norwegii. Nie ma dlatego możliwości przekroczenia granic kraju na krótki okres, np. w celach turystycznych lub żeby odwiedzić znajomych mieszkających w Norwegii.



W drodze wyjątku od obecnych zasad, prawo do wjazdu na teren kraju fiordów mają również obywatele innych państw, których obecność jest potrzebna do zapewnienia niezbędnych funkcji państwa, np. służby zdrowia. Na poruszanie się do i z Norwegii mają pozwolenie również osoby, które ze względu na charakter pracy, przemieszczając się między miejscem zatrudnienia a zamieszkania, przekraczają granice między Norwegią, Szwecją i Finlandią.



Na teren kraju mogą wjechać również zagraniczni obywatele, którzy będą korzystać wyłącznie z transportu lotniczego podczas tranzytu przez Norwegię, przemieszczają się przez Norwegię aby dostać się do kraju zamieszkania, a także osoby ubiegające się o azyl.