Chaos na norweskich drogach: drogowcy nie poradzili sobie z obfitymi opadami śniegu

Zapowiadane trudne warunki atmosferyczne dały o sobie znać kierowcom i służbom drogowym. Czwartkowy poranek, 11 marca, wiązał się z paraliżem komunikacyjnym w wielu częściach kraju. Z problemami musieli mierzyć się zarówno posiadacze samochodów, jak i użytkownicy komunikacji miejskiej.

Szczególnie narażone na trudne warunki atmosferyczne pozostają miejscowości południowej oraz południowo-wschodniej Norwegii. Największy paraliż komunikacyjny nastąpił w Oslo. Z pogodą nie poradzili sobie m.in. kierowcy autobusów. Na stołecznym Tåsen doszło do zderzenia dwóch pojazdów obsługiwanych przez Ruter. – Dzisiejsze zatory drogowe stanowią dla nas wyzwanie. Na trasach pojawiły się opóźnienia. Zachęcamy do śledzenia publikowanych przez nas informacji. Staramy się aktualizować je na bieżąco – skomentował w rozmowie z Dagbladet Øystein Dahl Johansen, rzecznik prasowy Ruter.

Od wieczora 10 marca policjanci i straż pożarna otrzymują zwiększoną liczbę informacji o wypadkach z udziałem samochodów ciężarowych oraz osobowych. Dane o dużej liczbie interwencji przekazały także firmy ubezpieczeniowe, które oferują kierowcom wsparcie pomocy drogowej. – Jeśli zastanawiamy się, czy damy radę jechać w takich warunkach, to lepiej zostać w domu i pracować zdalnie. [...] W zgłoszeniach wyróżnia się Oslo i okolice. To naturalne, bo tym miejscu obserwujemy największą ilość samochodów i największy ruch drogowy. Otrzymaliśmy zgłoszenia dotyczące wypadnięcia z jezdni, kolizji z innymi pojazdami, a także wjechania we własną bramę. Potrzeba korzystania z pomocy drogowej była ogromna – komentuje czwartkowy poranek Sigmund Clementz z firmy ubezpieczeniowej If.

Poniżej: Komunikat straży pożarnej o wypadku w Horten.