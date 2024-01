Chaos komunikacyjny w Oslo i przenikliwe zimno. Skutki ataku zimy w Norwegii

Mieszkańcy Norwegii wciąż odczuwaja skutki ataku zimowej pogody, który widoczny był w pierwszym dniach stycznia. Z największymi problemami muszą mierzyć się kierowcy oraz osoby dojeżdżające do pracy. Utrzymujące się ujemne temperatury doprowadziły do problemów w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Zwiększyło się również ryzyko występowania oblodzenia jezdni.

W poniedziałek, 8 stycznia rano operator komunikacji miejskiej w Oslo – Ruter – poinformował o problemach w kursowaniu autobusów. Problemy wywołane są mocno ujemnymi temperaturami w stolicy kraju fiordów. Trudne warunki pogodowe doprowadziły do zmniejszenia zasięgu pojazdó elektrycznych. Wydłużyły także czas ładowania. – Jest przenikliwie zimno, przez co nie mamy odpowiedniej floty do obsługiwania połączeń. Zasięg maleje, a ładowanie autobusów trwa dłużej – tłumaczyła na łamach VG kierowniczka ds. komunikacji Cathrine Myhren-Haugen.



Przedstawiciele Ruter, przez wzgląd na warunki pogodowe, nie mogą ocenić czasu trwania utrudnień. Opóżnione lub odwołane przejazdy towarzyszyć będą pasażerom co najmniej do końca poniedziałku. – Trudno przewidzieć, jak potoczy się sytuacja. Ładujemy autobusy i liczymy, że sytuacja poprawi się w ciągu dnia – podsumowują.