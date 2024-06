Cenowe szaleństwo nad fiordami. Olbrzymie różnice w kosztach tankowania

Stacje benzynowe po raz kolejny zaprezentowały mieszkańcom Norwegii wojnę cenową. W niektórych miejscach koszty tankowania spadły poniżej 17 NOK za litr. Osoby, które nie miały tyle szczęścia, musiały płacić za paliwo blisko 25 NOK.

Wojna cenowa „wybuchła” w poniedziałek, 10 czerwca rano. W kilku częściach kraju fiordów cena oleju napędowego wahała się pomiędzy 16 a 17 NOK, lub jedynie nieznacznie przekraczała próg 17 NOK za litr. Było to m.in. w: – Sande – 16,96 NOK, – Drammen – 17,15 NOK, – Liertoppen – 17,03 NOK. W pierwszym tygodniu czerwca stacje benzynowe poszły o krok dalej. W Vestby litr oleju napędowego kosztował wówczas 16,10 NOK. Ceny kontrastują z rejonami, w których stacje benzynowe nie przystąpiły do walki z konkurencją. 10 czerwca w Storebø pod Bergen koszty tankowania sięgały 24,28 NOK.

Blisko 25 NOK za litr?

Wojny cenowe są charakterystycznym elementem miejsc, w których stacje benzynowe konkurują o klienta. W miejscach, gdzie liczba placówek jest mniejsza, organizujący sprzedaż nie są tak chętni do obniżek. W poniedziałek, w Hamar ceny wahały się od 21 do 22 NOK. Najdroższą lokalizacją okazało się Hønefoss. Dystrybutory wskazywały 24,99 NOK za litr benzyny oraz 23,98 NOK za litr oleju napędowego.



Dynamicznie zmieniające się ceny paliw są charakterystycznym elementem Norwegii. Koszty tankowania uzależnione są m.in. od pory dnia i tygodnia. Przewidywania wskazują, że we wtorek, 11 czerwca dojdzie do podwyżek. Kolejne ceny, sięgające 16-17 NOK za litr, mogą być zauważalne po najbliższym weekendzie, czyli 17 czerwca.



Źródła: Nettavisen, Drivstoffappen, MojaNorwegia.pl