Breivik pozwał państwo za łamanie praw człowieka. Jest wyrok sądu w sprawie terrorysty

Odsiadujący karę 21 lat pozbawienia wolności za terroryzm w więzieniu Ringerike Anders Behring Breivik kolejny raz przegrał po pozwaniu Norwegii za łamanie praw człowieka. W jego opinii warunki, w których jest izolowany, są nieludzkie. 15 lutego Sąd Rejonowy w Oslo uniewinnił jednak państwo. Masowy morderca znów odwołał się od wyroku.

„Izolacja to koszmar, codziennie mam myśli samobójcze”: Breivik znów pozywa Norwegię i płacze w sądzie

Sąd uważa, że zakład karny robi to, co konieczne, zarówno chroniąc samego osadzonego przed innymi więźniami, jak i społeczeństwo przed nim. W 2011 roku najpierw podłożył bombę w centrum Oslo, po czym strzelał do młodzieży podczas obozu politycznego na wyspie Utøya w Buskerud. 22 lipca w terrorze zginęło łącznie 77 osób.