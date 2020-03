Brak porozumienia między dostawcami telewizyjnymi. Ponad milion osób straciło dostęp do kanałów

We wtorek 3 marca Get – popularny dostawca usług internetowych, należący do grupy Telia – poinformował o zerwaniu negocjacji z amerykańską firmą Discovery na temat warunków nowej umowy. Brak porozumienia dla nawet ponad miliona norweskich klientów oznacza utratę dostępu do popularnych kanałów, za które zapłacili.

Brak porozumienia

Termin zakończenia negocjacji ustalony był na północ we wtorek 3 marca, jednak rozmowy przedłużyły się do godziny 8 rano – w związku z brakiem porozumienia norweska firma Get podjęła jednak decyzję o zerwaniu pertraktacji. Dla ponad miliona klientów w kraju fiordów oznacza to utratę kanałów oferowanych przez Discovery – chodzi tutaj przede wszystkim o TVNorge, MAX, Fem, Vox oraz Eurosport.



Powodem zerwania negocjacji są kwestie finansowe – według informacji podanych przez Discovery Get chciała płacić za oferowane kanały mniej niż inni norwescy dostawcy usług telewizyjnych. Z kolei Get twierdzi, że amerykańska firma odmówiła zawarcia tymczasowej umowy, która zapewniłaby norweskim klientom dostęp do kanałów do czasu ustalenia warunków długoterminowego porozumienia.