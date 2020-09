Atak hakerów na norweskie serwery. Ofiarami Storting i konta 10 000 pracowników gmin

W ubiegłym tygodniu norweski parlament padł ofiarą rozbudowanego cyberataku. Jak potwierdziła 1 września szefowa administracji Stortingu, Marianne Andreassen, hakerzy obrali sobie za cel konta mailowe zarówno posłów, jak i pracowników parlamentu, którzy nie zajmują się ustawodawstwem.

Także 1 września firma informatyczna Hedmark IKT poinformowała w komunikacie prasowym o zarejestrowanym ataku cyfrowym na należące do niej serwery e-mail. Oszuści próbowali wyłudzić dane od pracowników, wysyłając im wiadomości ze szkodliwą zawartością, jednocześnie podszywając się pod kolegów z pracy adresatów.

Poniżej: tweet Stortingu odsyłający do komunikatu o cyberataku.

Stortinget har den siste tiden vært utsatt for et omfattende IT-angrep: https://t.co/1ogCM1aMmS

Hakerzy mogli dostać się do kont nawet 10 tys. osób z siedmiu gmin okręgu Innlandet, które korzystają z systemów i rozwiązań IT zapewnianych przez Hedmark IKT. Firma obsługuje gminy Hamar, Stange, Kongsvinger, Sør-Odal, Løten, Nord-Odal i Grue. Obecnie, we współpracy z działem zarządzania kryzysowego, informatycy dokonują ekspertyzy technicznej, aby określić zasięg cyberataku i zapobiec dalszym szkodom.