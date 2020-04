Akcja Ministerstwa Spraw Zagranicznych: „Polska w Twoim Domu”

Akcja ma na celu m.in. zachęcenie przedstawicieli środowisk polonijnych i polskich za granicą, w tym w szczególności młodzież i dzieci polskiego pochodzenia, do korzystania z ogólnodostępnych bezpłatnych programów edukacyjnych i kulturalnych online oraz do spotkań z polską historią w sieci. Oferta ta została przygotowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na podstawie informacji uzyskanych od instytucji państwowych, rządowych i pozarządowych; tworzą ją propozycje m.in. takich instytucji jak ORPEG, Instytut Pamięci Narodowej, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Muzeum Historii Polski, Muzea Narodowe w Warszawie i Krakowie czy Instytut Polonika. Ideą Akcji jestzachęcanie Polonii, zwłaszcza dzieci i młodzieży, a także nauczycieli i rodziców do aktywnego korzystania z udostępnionych linków.



W jej ramach zorganizowany zostanie z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą konkurs dla dzieci i młodzieży pod tytułem: „Moje najciekawsze spotkanie z Polską online”.



Uczestnicy konkursu będą mieli do wykonania prace na dowolny temat w formie pisemnej, rysunkowej, lub filmu video w trzech kategoriach: edukacja, kultura, historia. Prace powinny opisywać jedno ze spotkań z językiem polskim, polskim filmem, literaturą, historią czy muzyką w odniesieniu do udostępnionej przez placówki oferty edukacyjnej.



Do udziału w konkursie zaproszone są dzieci i młodzież polonijna ze wszystkich krajów świata. Rywalizacja odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: od 7 do13 lat oraz od 14 do 18 lat. Konkurs będzie dwuetapowy – pierwszą selekcję prac przeprowadzą właściwe terytorialnie placówki dyplomatyczno-konsularne. Drugim etapem będzie wyłonienie laureatów przez komisję konkursową złożoną z przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Autorzy nagrodzonych prac w starszym przedziale wiekowym zostaną zaproszeni do udziału w programie „Polska jest w Tobie” w 2021 roku na dwutygodniowy pobyt w Polsce.



List do Polonii i Polaków za granicą przygotował Szymon Szynkowski vel Sęk.