Oslo nie ma „drobnych” na modernizację. Skocznia Holmenkollen z niewykorzystanym potencjałem

Cena marzeń

Stolica Norwegii od około 10 lat marzy o letnim Grand Prix. Do tej pory letnie zawody odbyły się tylko w jednym norweskim mieście – Trondheim, w 1995, 1996 i 19997 roku. Od 23 lat letnia konkurencja w skokach narciarskich nie gościła w kraju fiordów. Szansa na zmianę tych statystyk zależy od hojności gospodarzy.



Podłoże Holmenkollen wciąż nie zostało wymienione, ponieważ gmina Oslo podtrzymuje, że nie ma na to pieniędzy. Zdaniem Brathena, koszt takiej inwestycji to około 200 tys. euro. W perspektywie już wydanych na obiekt pieniędzy jest to zaledwie „kropla w morzu”, która pozwoliłaby na wykorzystanie pełnego potencjału tej światowej sławy skoczni.



Kompleks narciarski odwiedzają latem tysiące turystów, którzy z zapartym tchem śledzą dokonania skoczków. Nowa, igielitowa powierzchnia stoku pozwoliłaby na oglądanie na żywo także trenujących zawodników. To mogłoby przyciągnąć jeszcze więcej fanów tej dyscypliny sportowej. Atrakcją mogłoby być również przeprowadzenie zawodów w trakcie trwających w Norwegii białych nocy.