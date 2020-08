Koniec lata w Norwegii. Żółty poziom ostrzeżenia przed ulewami dla części kraju

Norweski Instytut Meteorologiczny (MET) ostrzega przed ulewnymi opadami zwłaszcza w okręgach Møre og Romsdal i Trøndelag.

Opublikowano komunikat ostrzegający przed ulewnymi deszczami w dwóch norweskich okręgach. Od 18 sierpnia w Møre og Romsdal i Trøndelag wprowadzony został żółty stopień zagrożenia ulewami, a mieszkańcy mogą spodziewać się miejscami nawet nagłych opadów, które mogą trwać do kilku godzin.

Wina Ellen

Zmiana pogody w Norwegii ze słonecznego lata na deszczową jesień to konsekwencje sztormu nazywanego Ellen, który przeszedł przez Irlandię. – Centrum burzy przybyło do Irlandii w środę, a do Norwegii dotrze w ten weekend. Sztorm u nas nie będzie tak silny, ale będzie wilgotno – powiedział Norweskiej Agencji Prasowej (NTB) meteorolog Geir Ottar Fagerli, dodając, że w zachodniej Norwegii będzie teraz prawdziwie jesienna pogoda.