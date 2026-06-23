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  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Życie w Norwegii
|
Redakcja
|

23 czerwca 2026 15:12

Zwrot po rekordowym 2023 roku. Tak zmieniły się postawy wobec imigrantów w Norwegii

Najnowsze badanie postaw wobec imigrantów i imigracji w Norwegii pokazuje trzeci z rzędu spadek pozytywnych ocen. Wyniki raportu z 2026 roku są mniej pozytywne niż rok wcześniej, choć większość respondentów nadal deklaruje przychylne nastawienie. Autorzy wskazują, że po szczycie z 2023 roku wyniki przesuwają się w stronę poziomów sprzed wojny w Ukrainie.
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Zwrot po rekordowym 2023 roku. Tak zmieniły się postawy wobec imigrantów w Norwegii
Oceny imigrantów są na ogół pozytywne, choć nie tak dobre jak w 2023 roku. Fot. MN
Podsumowanie artykułu
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Raport 2026/25 opublikowano 23 czerwca 2026 roku. Jego autorami są Frøydis Strøm, Rebekka Arnesen i Erling Kvalø. Badanie obejmuje zmiany od 2002 do 2026 roku, a jego główne wyniki pokazują jednocześnie długoterminową poprawę postaw oraz mniej pozytywny kierunek zmian w ostatnich trzech latach.
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Zmiana nastrojów trwa. Szczyt był w 2023 roku

Pozytywne postawy osłabły. Autorzy raportu podają, że tegoroczne wyniki są ogólnie mniej pozytywne niż w badaniu z poprzedniego roku. To trzeci taki spadek z rzędu. Jednocześnie od 2002 roku widoczny jest długookresowy ruch w stronę bardziej pozytywnych ocen imigrantów i imigracji.

Najwyższy poziom odnotowano w 2023 roku. Było to rok po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, a wyniki można odczytywać między innymi jako wyraz sympatii wobec ukraińskich uchodźców. W 2022 i 2023 roku większa część respondentów uważała, że uchodźcom i osobom ubiegającym się o azyl powinno być łatwiej uzyskać pobyt w Norwegii. W 2025 i 2026 roku więcej osób wskazuje już, że powinno być trudniej, a podobny poziom tego poglądu pojawił się wcześniej w badaniu z 2016 roku.

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Pozytywnej oceny migracji sprzyjał napływ uciekinierów z Ukrainy.

Pozytywnej oceny migracji sprzyjał napływ uciekinierów z Ukrainy.Fot. JANIFEST, Depositphotos

Większość nadal pozytywna. Kontakt z migrantami ma znaczenie

Większość odpowiedzi pozostaje przychylna. Respondenci częściej wskazują, że imigranci wnoszą pozytywny wkład w społeczeństwo, zarówno w życiu zawodowym, jak i kulturalnym. Większość nie zgadza się też z negatywnymi twierdzeniami. Dotyczy to między innymi opinii, że imigranci są źródłem niepewności lub nadużywają systemu świadczeń.

Rośnie kontakt z imigrantami. Autorzy raportu wskazują, że coraz więcej osób ma go na jednej lub kilku arenach życia codziennego. Najczęściej dzieje się to w pracy, wśród znajomych i przyjaciół oraz w sąsiedztwie. Kontakt zwykle ma charakter codzienny lub cotygodniowy, a większość respondentów ocenia go jako głównie pozytywny.
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Postawy różnią się w zależności od płci, wieku i poziomu wykształcenia. Kobiety częściej niż mężczyźni udzielają bardziej pozytywnych odpowiedzi, a studenci wypadają bardziej przychylnie niż osoby pracujące zarobkowo oraz pobierające świadczenia lub emerytury. Autorzy zaznaczają, że ewentualne różnice w próbie po brakach odpowiedzi korygowano wagami opartymi na płci, wieku i wykształceniu.
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