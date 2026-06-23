Jedno zdanie wystarczyło. Rejsy do Norwegii skończyły się przed czasem

Dwie podróże do Norwegii zakończyły się jeszcze przed wejściem na pokład. Powodem były wypowiedzi pasażerów o broni i bombie podczas odprawy. W obu przypadkach uruchomiono procedury bezpieczeństwa.

Podsumowanie artykułu

Straż Graniczna (SG) opisała w czerwcowych komunikatach interwencje na lotniskach w Warszawie i Krakowie. Obie dotyczyły pasażerów wybierających się do Norwegii, którzy podczas odprawy przekazali informacje o możliwym zagrożeniu. Służby sprawdziły podróżnych i ich bagaże. Nie potwierdzono obecności niebezpiecznych przedmiotów.

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Żart przy odprawie. Rejs do Oslo przerwany Do pierwszej interwencji doszło na Lotnisku Chopina. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej poinformował o 41-letnim pasażerze, który miał lecieć do Oslo. Podczas odprawy biletowo-bagażowej został zapytany o przedmioty niebezpieczne. Odpowiedział, że zamiast małej broni ma „kałasznikowa”.



Mężczyzna chwilę później tłumaczył, że żartował. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy z Grupy Interwencji Specjalnych Placówki SG Warszawa-Okęcie, którzy sprawdzili pasażera oraz jego bagaż. Nie ujawniono żadnych niebezpiecznych przedmiotów. Przewoźnik zdecydował o wycofaniu 41-latka z rejsu do Oslo.

Mandat i kontrola. Podróż do Norwegii zakończona Za wywołanie nieuzasadnionego alarmu pasażer został ukarany mandatem. Kara wyniosła 500 zł. SG wskazała, że chodziło także o utrudnienie pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego. Podstawą był art. 210 ust. 1 pkt 5a ustawy Prawo lotnicze.



Podobną interwencję opisał Karpacki Oddział Straży Granicznej. Na lotnisku w Krakowie-Balicach funkcjonariusze reagowali wobec pasażera, który miał lecieć do Norwegii. Podczas odprawy padła informacja, że w bagażu znajduje się bomba. Kontrola nie potwierdziła zagrożenia, ale podróżny otrzymał mandat i nie został dopuszczony do lotu.