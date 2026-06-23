Reklama

Rata w Norwegii już od618kr

Sprawdź ratę

Usługa realizowana przez DigiFinans.no | Priseksempel: Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Aktualności
|
Redakcja
|

23 czerwca 2026 08:22

Jedno zdanie wystarczyło. Rejsy do Norwegii skończyły się przed czasem

Dwie podróże do Norwegii zakończyły się jeszcze przed wejściem na pokład. Powodem były wypowiedzi pasażerów o broni i bombie podczas odprawy. W obu przypadkach uruchomiono procedury bezpieczeństwa.
Komentarze
Kopiuj link
Jedno zdanie wystarczyło. Rejsy do Norwegii skończyły się przed czasem
Każde nietypowe zachowanie, nawet \\\"żartobliwe\\\", musi zakończyć się interwencją patrolu Straży Granicznej. Fot. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, materiały prasowe
Podsumowanie artykułu
Straż Graniczna (SG) opisała w czerwcowych komunikatach interwencje na lotniskach w Warszawie i Krakowie. Obie dotyczyły pasażerów wybierających się do Norwegii, którzy podczas odprawy przekazali informacje o możliwym zagrożeniu. Służby sprawdziły podróżnych i ich bagaże. Nie potwierdzono obecności niebezpiecznych przedmiotów.
Reklama
Przeczytaj również Wezwali do Polaka oddział specjalny. 33-latek zakłócał lot z Norwegii

Żart przy odprawie. Rejs do Oslo przerwany

Do pierwszej interwencji doszło na Lotnisku Chopina. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej poinformował o 41-letnim pasażerze, który miał lecieć do Oslo. Podczas odprawy biletowo-bagażowej został zapytany o przedmioty niebezpieczne. Odpowiedział, że zamiast małej broni ma „kałasznikowa”.

Mężczyzna chwilę później tłumaczył, że żartował. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy z Grupy Interwencji Specjalnych Placówki SG Warszawa-Okęcie, którzy sprawdzili pasażera oraz jego bagaż. Nie ujawniono żadnych niebezpiecznych przedmiotów. Przewoźnik zdecydował o wycofaniu 41-latka z rejsu do Oslo.

Mandat i kontrola. Podróż do Norwegii zakończona

Za wywołanie nieuzasadnionego alarmu pasażer został ukarany mandatem. Kara wyniosła 500 zł. SG wskazała, że chodziło także o utrudnienie pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego. Podstawą był art. 210 ust. 1 pkt 5a ustawy Prawo lotnicze.

Podobną interwencję opisał Karpacki Oddział Straży Granicznej. Na lotnisku w Krakowie-Balicach funkcjonariusze reagowali wobec pasażera, który miał lecieć do Norwegii. Podczas odprawy padła informacja, że w bagażu znajduje się bomba. Kontrola nie potwierdziła zagrożenia, ale podróżny otrzymał mandat i nie został dopuszczony do lotu.
SG przypomina, że informacje o broni, bombach i materiałach wybuchowych uruchamiają procedury bezpieczeństwa. Każde takie zgłoszenie jest traktowane jako realne zagrożenie. Skutkiem może być mandat, dodatkowa kontrola oraz odmowa wejścia na pokład.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Odszkodowanie za WYPADEK DROGOWY w Norwegii

Szkolenia na rusztowania – uprawnienia norweskie (§17-4 zgodnie z NS9700) i szwedzkie (STAR)

Odpowiednik FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS

Ogłoszenia MojaNorwegia

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Co to jest „fałszywy alarm”?
Co grozi za żart o broni/bombie?
Czy mogą mnie nie wpuścić do samolotu?
Co się dzieje po słowie „bomba”?
Co robić, gdy ktoś żartuje o broni?
Jak oceniasz ten artykuł?
0
0
0
0
0

To może Cię zainteresować

Poradniki
Aktualności

Drony zmorą norweskiego nieba. Kolejne lotniska zamknięto po wykryciu zagrożenia
Poradniki
Aktualności

Wezwali do Polaka oddział specjalny. 33-latek zakłócał lot z Norwegii
Poradniki
Transport i komunikacja

Rada konsumentów w obronie podróżnych. Nadejdą „nagrody pocieszenia” za chaos na norweskiej kolei?
Poradniki
Transport i komunikacja

Śnieżyce pokrzyżowały plany podróży? Pasażerowie mogą wykorzystać swoje prawa
Poradniki
Transport i komunikacja

Norweski transport pod presją. Samoloty i pociągi pełne... agresji
Poradniki
Aktualności

Norwegia solidaryzuje się z Polska. Głośne echa zestrzelenia dronów nad Polską
Poradniki
Aktualności

Rosyjski żołnierz w rękach norweskiej policji. Nie chciał wrócić na front w Ukrainie
Poradniki
Aktualności

Strajk na lotniskach: SAS i Norwegian odwołują loty ze Skandynawii
Poradniki
Aktualności

Ekstremalne warunki pogodowe w Norwegii: transport sparaliżowany
Poradniki
Aktualności

Drony w Kopenhadze i Oslo. Służby szukają sprawców naruszenia przestrzeni powietrznej
Reklama
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
0 / 300
Wyślij
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookies

Zgoda
Szczegóły
Strona korzysta z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu optymalizacji działania strony, analizowania ruchu oraz dostosowywania treści i reklam do Twoich preferencji. Zgodnie z wymogami Google, korzystamy z trybu zgody, który pozwala kontrolować, jakie dane są gromadzone i przetwarzane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookie lub zarządzać swoimi preferencjami. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak ustawienia prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonowanie strony oraz dostosowywać jej treści do potrzeb użytkowników. Korzystamy z Google Analytics w trybie Consent Mode, który działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeżeli nie wyrazisz zgody, Google Analytics ograniczy gromadzenie i przetwarzanie danych.

Marketingowe

Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz zarówno na naszej stronie, jak i na stronach partnerów zewnętrznych. Dzięki nim reklamy są bardziej trafne i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google Ads działa zgodnie z trybem zgody, który dopasowuje poziom personalizacji reklam do Twoich ustawień. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Odrzuć wszystkie
Zarządzaj preferencjami
Potwierdź
Akceptuj wszystkie