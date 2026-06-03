Nie masz zgody na pobyt? Wracasz do domu. Chcą zaostrzyć przepisy migracyjne

Porozumienie ma wpływ nie tylko na UE, ale i całą strefę Schengen.

Porozumienie ma wpływ nie tylko na UE, ale i całą strefę Schengen. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Unia Europejska uzgodniła zaostrzenie zasad migracyjnych. Nowe przepisy mają otworzyć drogę do tworzenia centrów powrotowych poza UE. Trafiałyby tam osoby, których wnioski o azyl zostały odrzucone.

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Jak poinformowała agencja AFP, porozumienie osiągnęły 1 czerwca Parlament Europejski i państwa członkowskie UE. Chodzi o tzw. rozporządzenie powrotowe. Ma określić zasady postępowania wobec osób, których wnioski o azyl zostały odrzucone.

Nowe przepisy obejmą Norwegię? Chodzi o Schengen Rozporządzenie musi jeszcze zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski. Jest częścią szerokiego paktu azylowego UE, który ma wejść w życie 12 czerwca. Przepisy będą miały znaczenie także dla Norwegii.



Wynika to z udziału Norwegii w strefie Schengen. Nowe regulacje mają umożliwić tworzenie centrów powrotowych poza terytorium UE. Trafiałyby tam osoby, których wnioski o azyl zostały odrzucone. Przepisy mają określić procedury związane z ich powrotem.

Norwegia wdraża także własne przepisy, zaostrzając m.in. procedurę łączenia rodzin.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Część państw nie chce czekać. Europa zmienia zasady Nicholas Ioannides z Cypru nazwał porozumienie historycznym. Jest zastępcą ministra ds. migracji. Cypr sprawuje obecnie rotacyjną prezydencję w UE. Ioannides mówił, że umowa wzmacnia wiarygodność unijnej polityki migracyjnej.



Negocjacje w sprawie rozporządzenia zatrzymały się w maju 2026 roku. Spór dotyczył terminu wejścia przepisów w życie. Parlament Europejski chciał, aby zaczęły obowiązywać natychmiast. Rada UE, złożona z przedstawicieli 27 państw członkowskich, chciała dwóch lat na przygotowania. Holandia, Austria, Dania i Niemcy już współpracują nad centrami powrotowymi.

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