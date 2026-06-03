03 czerwca 2026 16:25
Nie masz zgody na pobyt? Wracasz do domu. Chcą zaostrzyć przepisy migracyjne
Nowe przepisy obejmą Norwegię? Chodzi o Schengen
Wynika to z udziału Norwegii w strefie Schengen. Nowe regulacje mają umożliwić tworzenie centrów powrotowych poza terytorium UE. Trafiałyby tam osoby, których wnioski o azyl zostały odrzucone. Przepisy mają określić procedury związane z ich powrotem.
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Norwegia wdraża także własne przepisy, zaostrzając m.in. procedurę łączenia rodzin.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Część państw nie chce czekać. Europa zmienia zasady
Negocjacje w sprawie rozporządzenia zatrzymały się w maju 2026 roku. Spór dotyczył terminu wejścia przepisów w życie. Parlament Europejski chciał, aby zaczęły obowiązywać natychmiast. Rada UE, złożona z przedstawicieli 27 państw członkowskich, chciała dwóch lat na przygotowania. Holandia, Austria, Dania i Niemcy już współpracują nad centrami powrotowymi.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz