1 NOK

1 NOK

Rekordowa liczba zakażeń w Norwegii. Wszystko przez łagodny początek jesieni

Redakcja

19 października 2025 10:12

Kopiuj link
Rekordowa liczba zakażeń w Norwegii. Wszystko przez łagodny początek jesieni

Zagrożenie ze strony kleszczy rośnie, wraz ze wzrostem średnich temperatur w sezonie jesienno-zimowym. Fot. Stock.adobe.com/licencja standardowa

We wrześniu po raz pierwszy zarejestrowano w Norwegii ponad 100 przypadków boreliozy w jednym miesiącu. Według Systemu Monitorowania Chorób Zakaźnych (MSIS) odnotowano 106 zakażeń, a w całym okresie od stycznia do września 2025 r. łącznie 488 przypadków. To 29 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
FHI - Badanie zdrowia publicznego w Norwegii
Reklama
Biolożka Yvonne Kerlefsen z Flåttsenteret (Centrum Chorób Odkleszczowych) wskazuje, że wzrost jest niewielki, ale łączy go z bardzo ciepłym latem i łagodną jesienią. Ośrodek odnotował w ostatnich tygodniach zaskakująco dużo zgłoszeń, m.in. przez aplikację Flåttsjekk, gdzie użytkownicy raportują ugryzienia i rumień.

Zwrócono uwagę, że okres jesiennych wyjazdów oraz polowań sprzyja przebywaniu w terenie. Kleszcze pozostają aktywne, kiedy pogoda pozostaje łagodna. Szczególnie jest to zauważalne wzdłuż wybrzeża, nawet przy temperaturach około 4–5 stopni Celsjusza.

Borelioza i choroby odkleszczowe

Borelioza to bakteryjna choroba zakaźna wywoływana przez krętki z kompleksu Borrelia burgdorferi sensu lato, przenoszona głównie przez kleszcze z rodzaju Ixodes. Wczesnym, charakterystycznym objawem skórnym bywa rumień wędrujący, który stopniowo się powiększa. Do innych chorób odkleszczowych należy kleszczowe zapalenie mózgu (TBE) – wirusowa choroba ośrodkowego układu nerwowego, która może przebiegać dwuetapowo.

Anaplazmoza (wywoływana przez Anaplasma phagocytophilum) daje zwykle gorączkę, bóle mięśni, leukopenię i trombocytopenię, a leczy się ją antybiotykami z grupy tetracyklin. Babesioza (np. Babesia microti lub B. divergens) to pasożytnicza choroba krwi z gorączką i niedokrwistością hemolityczną, szczególnie ciężka u osób bez śledziony lub z obniżoną odpornością. W Europie notuje się także zakażenia Borrelia miyamotoi (tzw. gorączka nawrotowa przenoszona przez kleszcze) oraz sporadyczne riketsjozy, które mogą objawiać się gorączką, wysypką i strupem w miejscu ukłucia.
Kleszcze są dłużej aktywne przez wzrost temperatur.

Kleszcze są dłużej aktywne przez wzrost temperatur.Fot. John Tann, flickr.com (CC BY 2.0)

Na najbliższy czas dla południowej Norwegii zapowiadana jest dobra pogoda, co – przy łagodnych temperaturach – sprzyja aktywności kleszczy i zwiększa ryzyko ukąszeń. W tym kontekście służby przypominają o właściwej technice usuwania kleszcza (do góry, a nie wykręcanie) oraz o możliwości zgłaszania ugryzień i zmian skórnych w aplikacji Flåttsjekk.
