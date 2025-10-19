Rekordowa liczba zakażeń w Norwegii. Wszystko przez łagodny początek jesieni
19 października 2025 10:12
Zagrożenie ze strony kleszczy rośnie, wraz ze wzrostem średnich temperatur w sezonie jesienno-zimowym. Fot. Stock.adobe.com/licencja standardowa
Zwrócono uwagę, że okres jesiennych wyjazdów oraz polowań sprzyja przebywaniu w terenie. Kleszcze pozostają aktywne, kiedy pogoda pozostaje łagodna. Szczególnie jest to zauważalne wzdłuż wybrzeża, nawet przy temperaturach około 4–5 stopni Celsjusza.
Borelioza i choroby odkleszczowe
Anaplazmoza (wywoływana przez Anaplasma phagocytophilum) daje zwykle gorączkę, bóle mięśni, leukopenię i trombocytopenię, a leczy się ją antybiotykami z grupy tetracyklin. Babesioza (np. Babesia microti lub B. divergens) to pasożytnicza choroba krwi z gorączką i niedokrwistością hemolityczną, szczególnie ciężka u osób bez śledziony lub z obniżoną odpornością. W Europie notuje się także zakażenia Borrelia miyamotoi (tzw. gorączka nawrotowa przenoszona przez kleszcze) oraz sporadyczne riketsjozy, które mogą objawiać się gorączką, wysypką i strupem w miejscu ukłucia.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz