Rekordowa liczba zakażeń w Norwegii. Wszystko przez łagodny początek jesieni

Zagrożenie ze strony kleszczy rośnie, wraz ze wzrostem średnich temperatur w sezonie jesienno-zimowym. Fot. Stock.adobe.com/licencja standardowa

We wrześniu po raz pierwszy zarejestrowano w Norwegii ponad 100 przypadków boreliozy w jednym miesiącu. Według Systemu Monitorowania Chorób Zakaźnych (MSIS) odnotowano 106 zakażeń, a w całym okresie od stycznia do września 2025 r. łącznie 488 przypadków. To 29 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Reklama

Biolożka Yvonne Kerlefsen z Flåttsenteret (Centrum Chorób Odkleszczowych) wskazuje, że wzrost jest niewielki, ale łączy go z bardzo ciepłym latem i łagodną jesienią. Ośrodek odnotował w ostatnich tygodniach zaskakująco dużo zgłoszeń, m.in. przez aplikację Flåttsjekk, gdzie użytkownicy raportują ugryzienia i rumień.



Zwrócono uwagę, że okres jesiennych wyjazdów oraz polowań sprzyja przebywaniu w terenie. Kleszcze pozostają aktywne, kiedy pogoda pozostaje łagodna. Szczególnie jest to zauważalne wzdłuż wybrzeża, nawet przy temperaturach około 4–5 stopni Celsjusza.

Borelioza i choroby odkleszczowe Borelioza to bakteryjna choroba zakaźna wywoływana przez krętki z kompleksu Borrelia burgdorferi sensu lato, przenoszona głównie przez kleszcze z rodzaju Ixodes. Wczesnym, charakterystycznym objawem skórnym bywa rumień wędrujący, który stopniowo się powiększa. Do innych chorób odkleszczowych należy kleszczowe zapalenie mózgu (TBE) – wirusowa choroba ośrodkowego układu nerwowego, która może przebiegać dwuetapowo.



Anaplazmoza (wywoływana przez Anaplasma phagocytophilum) daje zwykle gorączkę, bóle mięśni, leukopenię i trombocytopenię, a leczy się ją antybiotykami z grupy tetracyklin. Babesioza (np. Babesia microti lub B. divergens) to pasożytnicza choroba krwi z gorączką i niedokrwistością hemolityczną, szczególnie ciężka u osób bez śledziony lub z obniżoną odpornością. W Europie notuje się także zakażenia Borrelia miyamotoi (tzw. gorączka nawrotowa przenoszona przez kleszcze) oraz sporadyczne riketsjozy, które mogą objawiać się gorączką, wysypką i strupem w miejscu ukłucia.

Kleszcze są dłużej aktywne przez wzrost temperatur.Fot. John Tann, flickr.com (CC BY 2.0)

Na najbliższy czas dla południowej Norwegii zapowiadana jest dobra pogoda, co – przy łagodnych temperaturach – sprzyja aktywności kleszczy i zwiększa ryzyko ukąszeń. W tym kontekście służby przypominają o właściwej technice usuwania kleszcza (do góry, a nie wykręcanie) oraz o możliwości zgłaszania ugryzień i zmian skórnych w aplikacji Flåttsjekk.