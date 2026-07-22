Przyjeżdżasz z Norwegii do Polski? To dobry moment, żeby zadbać o zdrowie

Wielu Polaków mieszkających w Norwegii regularnie odwiedza Polskę — z okazji spotkań rodzinnych, urlopu czy spraw zawodowych. Taki pobyt warto wykorzystać również na coś, co często odkładamy miesiącami: kompleksowe badania profilaktyczne.

Podsumowanie artykułu

Po 40. roku życia organizm coraz wyraźniej odczuwa skutki stresu, intensywnej pracy, niedoboru snu czy siedzącego trybu życia. Nie chodzi o szukanie chorób na siłę, ale o sprawdzenie najważniejszych parametrów zdrowia i uzyskanie jasnej odpowiedzi: co jest w porządku, co wymaga obserwacji, a co dalszej diagnostyki lub leczenia.

Choć norweski system ochrony zdrowia należy do najlepiej ocenianych w Europie, koncentruje się przede wszystkim na leczeniu osób z konkretnymi dolegliwościami. W praktyce wykonanie większego pakietu badań profilaktycznych i konsultacji specjalistycznych w krótkim czasie nie zawsze jest łatwe.

Wielu Polaków odkłada profilaktykę z bardzo prozaicznych powodów: braku czasu, trudności z organizacją kilku wizyt, bariery językowej czy oczekiwania na świadczenia w publicznym systemie. Tymczasem największą wartość mają badania wykonane jeszcze zanim pojawią się pierwsze objawy choroby.

Dlatego dla wielu osób dobrym rozwiązaniem jest wykonanie badań podczas pobytu w Polsce — po polsku, w krótkim czasie i według wcześniej zaplanowanego programu.

Jakie badania warto wykonać po 40. roku życia? Zakres badań profilaktycznych powinien być zawsze dostosowany do wieku, płci, stylu życia, obciążeń rodzinnych i ewentualnych dolegliwości. Są jednak obszary, którym po czterdziestce warto przyjrzeć się szczególnie uważnie.

Podstawą jest diagnostyka laboratoryjna. Oprócz morfologii krwi warto wykonać oznaczenie glukozy, hemoglobiny glikowanej HbA1c, lipidogramu, parametrów pracy wątroby i nerek, elektrolitów oraz TSH. Wyniki tych badań pozwalają ocenić m.in. ryzyko cukrzycy, chorób sercowo-naczyniowych, zaburzeń metabolicznych czy problemów z tarczycą.

Nie mniej ważna jest diagnostyka kardiologiczna. Choroby układu krążenia przez wiele lat mogą rozwijać się bezobjawowo, dlatego warto wykonać EKG spoczynkowe, echo serca, a w razie wskazań także Holter EKG lub Holter ciśnieniowy. Uzupełnieniem diagnostyki mogą być badania obrazowe, takie jak USG jamy brzusznej i tarczycy.

Istotnym elementem profilaktyki pozostaje również czujność onkologiczna. Kobiety powinny regularnie wykonywać badania ginekologiczne oraz badania piersi, takie jak USG lub mammografia. Mężczyźni powinni omówić z lekarzem zasadność oznaczenia PSA. Po 40. roku życia warto pamiętać również o profilaktyce raka jelita grubego, w tym o kolonoskopii wykonywanej zgodnie z zaleceniami lekarza.

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Dlaczego Polacy z Norwegii wykonują badania w Polsce? Największą zaletą diagnostyki podczas krótkiego pobytu w Polsce jest oszczędność czasu. W ciągu kilku dni można wykonać badania, odbyć konsultacje specjalistyczne i otrzymać podsumowanie wyników.

Dla wielu osób równie ważny jest komfort rozmowy po polsku. Łatwiej dokładnie opisać dolegliwości, zadać pytania i omówić z lekarzem dalszy plan postępowania. Jeśli i tak planujesz przyjazd do kraju, badania można wygodnie połączyć z urlopem lub odwiedzinami u bliskich.

Polonijne Centrum ZdrowiaOśrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska'

Polonijne Centrum Zdrowia — kompleksowe badania w Polsce w 4 dni Z myślą o Polakach mieszkających za granicą Fundacja SWP Zdrowie prowadzi Polonijne Centrum Zdrowia.

Program obejmuje kompleksowe badania laboratoryjne, obrazowe i kardiologiczne, konsultacje lekarskie oraz końcowe podsumowanie medyczne z planem dalszego postępowania.

Pobyt trwa 4 dni i 3 noce, a jego cena obejmuje również nocleg i pełne wyżywienie. Nad organizacją całego procesu czuwa osobisty koordynator pacjenta. Program realizowany jest w Warszawie, Ostródzie i Krakowie.

Pakiety badań profilaktycznych Pakiet Start – 4 900 zł

Podstawowy pakiet obejmujący badania laboratoryjne, EKG spoczynkowe, USG jamy brzusznej, konsultację internistyczną, podsumowanie medyczne oraz 4-dniowy pobyt z noclegiem i wyżywieniem.

Podstawowy pakiet obejmujący badania laboratoryjne, EKG spoczynkowe, USG jamy brzusznej, konsultację internistyczną, podsumowanie medyczne oraz 4-dniowy pobyt z noclegiem i wyżywieniem. Pakiet Kontrola Zdrowia 40+ – 6 900 zł

Pakiet rozszerzony o echo serca, USG tarczycy, RTG klatki piersiowej oraz konsultację kardiologiczną.

Pakiet rozszerzony o echo serca, USG tarczycy, RTG klatki piersiowej oraz konsultację kardiologiczną. Pakiet Kobieta 40+ – 7 900 zł

Pakiet Kontrola Zdrowia 40+ rozszerzony o oznaczenie markerów nowotworowych CA-125, CEA i CA 19-9 oraz konsultację ginekologiczną.

Pakiet Kontrola Zdrowia 40+ rozszerzony o oznaczenie markerów nowotworowych CA-125, CEA i CA 19-9 oraz konsultację ginekologiczną. Pakiet Mężczyzna 40+ – 7 900 zł

Pakiet Kontrola Zdrowia 40+ rozszerzony o oznaczenie markerów PSA, CEA i CA 19-9 oraz konsultację urologiczną.

Pakiet Kontrola Zdrowia 40+ rozszerzony o oznaczenie markerów PSA, CEA i CA 19-9 oraz konsultację urologiczną. Pakiet Premium – 10 900 zł

Obejmuje cały zakres Pakietu Kontrola Zdrowia 40+, a dodatkowo Holter EKG przez 24 godziny, Holter RR przez 24 godziny, gastroskopię, kolonoskopię oraz dodatkową konsultację specjalistyczną.

Polonijne Centrum ZdrowiaOśrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska'

Dokumentacja medyczna i możliwość dalszego leczenia w Norwegii Po zakończeniu programu pacjent otrzymuje pełną dokumentację medyczną oraz raport przygotowany przez lekarza prowadzącego.

Na życzenie dokumentacja i opisy badań mogą zostać wydane również w języku angielskim, co ułatwia kontynuację leczenia lub konsultacje z lekarzem w Norwegii.

Polonijne Centrum Zdrowia jest usługą komercyjną, stworzoną z myślą o osobach, które chcą wykonać szeroki zakres badań i konsultacji podczas jednego, wcześniej zaplanowanego pobytu w Polsce.

Osoby posiadające prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Norwegii powinny przed przyjazdem sprawdzić u swojego ubezpieczyciela, czy polisa przewiduje zwrot kosztów badań wykonanych za granicą.

Zadbaj o zdrowie podczas pobytu w Polsce Jeśli od dawna odkładasz badania, pobyt w Polsce może być dobrym momentem, aby kompleksowo zadbać o swoje zdrowie. Kilka dobrze zaplanowanych dni może przynieść nie tylko większy spokój, ale także pomóc wykryć problemy zdrowotne na etapie, na którym możliwe jest podjęcie dalszej diagnostyki i leczenia.

pomoc w organizacji przyjazdu dostępne są na stronie Szczegółowe informacje o programie orazw organizacji przyjazdu dostępne są na stronie swpzdrowie.org.pl

Badania profilatkyczne Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska'