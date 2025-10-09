TRUST CLUB na największych targach budowlanych w Norwegii w dniach 15-18 października 2025 w Lillestrøm.

Trust Club Trust Club

Targi Bygg Reis Deg to absolutny must-have w kalendarzu każdego profesjonalisty z branży budowlanej. To wydarzenie przyciąga ponad 40 000 odwiedzających zarówno z Norwegii, jak i z zagranicy, oraz ponad 400 wystawców – od lokalnych firm po największe międzynarodowe przedsiębiorstwa sektora budowlanego.

W skrócie Targi Bygg Reis Deg przyciągają ponad 40 000 odwiedzających i ponad 400 wystawców.

Wydarzenie oferuje przestrzeń do networkingu i rozmów B2B.

Stoisko TRUST SUPPLY CHAIN prezentuje pełen łańcuch dostaw w branży budowlanej.

Seminarium dla polskich firm odbędzie się 16 października.

TRUST CONNECT to wieczór networkingowy dla kluczowych graczy branży budowlanej.

Targi odbędą się w NOVA Spektrum od 15 do 18 października 2025.

Targi to nie tylko ekspozycje – to przede wszystkim przestrzeń do networkingu i rozmów B2B, wspierana przez czołowe media, organizacje branżowe oraz instytucje państwowe.

Stoisko TRUST SUPPLY CHAIN TRUST Club

Odwiedź nasze stoisko – TRUST SUPPLY CHAIN Z dumą zapraszamy na nasze stoisko TRUST SUPPLY CHAIN – miejsce, w którym prezentujemy pełen łańcuch dostaw w branży budowlanej, od generalnych wykonawców po wyspecjalizowanych ekspertów. Nasze stoisko będzie jednym z najbardziej aktywnych punktów targów, z barem, intensywnym networkingiem i stałym ruchem odwiedzających, co gwarantuje dostęp do realnych kontaktów biznesowych.

Dlaczego warto wziąć udział? Inspiracja – poznaj sukcesy polskich firm na norweskim rynku budowlanym i zobacz konkretne realizacje.

– poznaj sukcesy polskich firm na norweskim rynku budowlanym i zobacz konkretne realizacje. Networking na najwyższym poziomie – nawiąż kontakty z dużymi wykonawcami, inwestorami i kierownikami projektów z Norwegii i zagranicy.

– nawiąż kontakty z dużymi wykonawcami, inwestorami i kierownikami projektów z Norwegii i zagranicy. Partnerzy i zlecenia – idealna okazja, aby znaleźć firmy poszukujące podwykonawców i zdobyć nowe kontrakty.

– idealna okazja, aby znaleźć firmy poszukujące podwykonawców i zdobyć nowe kontrakty. Wiedza od ekspertów – dostęp do nowoczesnych produktów, technologii i sprawdzonych rozwiązań w branży.

– dostęp do nowoczesnych produktów, technologii i sprawdzonych rozwiązań w branży. Profesjonalne kontakty – poszerz swoją sieć o właścicieli firm, menedżerów projektów, dostawców oraz firmy okołobudowlane.

Seminarium dla polskich firm 16 października, w godzinach 14:00–17:00, odbędzie się seminarium w języku polskim, organizowane we współpracy z Ambasadą RP w Oslo. Hasłem przewodnim będzie: „Jak zdobyć norweski rynek budowlany w 2026 roku?”

Formy wsparcia dla polskich firm na rynku norweskim

Obecna koniunktura i perspektywy rynku budowlanego w Norwegii

Procedury zamówień publicznych

Praktyczne aspekty prowadzenia działalności: zakładanie firmy, koszty, współpraca z urzędami i partnerami biznesowymi Podczas sesji omówione zostaną m.in.:

TRUST CONNECT – wieczór networkingowy Nie przegap także TRUST CONNECT – flagowego wieczoru networkingowego podczas targów, który łączy decydentów, projekt managerów, architektów i wykonawców. Wydarzenie organizowane przez TRUST Club gromadzi ponad 200 kluczowych graczy branży budowlanej w Norwegii, z którymi zwykle trudno się spotkać.

Zapisz daty w kalendarzu NOVA Spektrum | ? 15–18 października 2025 | ? 9:00–18:00

Høymagasinet | ? 16 października 2025 | ? 19:00–02:00

Śledź nasze media społecznościowe, aby nie przegapić szczegółów kolejnych wydarzeń, zdobyć unikalną wiedzę i poznać wyjątkowych ludzi z branży!

