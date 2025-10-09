Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

1 NOK

TRUST CLUB na największych targach budowlanych w Norwegii w dniach 15-18 października 2025 w Lillestrøm.

Przy współpracy z TRUST Club

09 października 2025 08:00

Kopiuj link
TRUST CLUB na największych targach budowlanych w Norwegii w dniach 15-18 października 2025 w Lillestrøm.

Trust Club Trust Club

Targi Bygg Reis Deg to absolutny must-have w kalendarzu każdego profesjonalisty z branży budowlanej. To wydarzenie przyciąga ponad 40 000 odwiedzających zarówno z Norwegii, jak i z zagranicy, oraz ponad 400 wystawców – od lokalnych firm po największe międzynarodowe przedsiębiorstwa sektora budowlanego.

W skrócie

  • Targi Bygg Reis Deg przyciągają ponad 40 000 odwiedzających i ponad 400 wystawców.
  • Wydarzenie oferuje przestrzeń do networkingu i rozmów B2B.
  • Stoisko TRUST SUPPLY CHAIN prezentuje pełen łańcuch dostaw w branży budowlanej.
  • Seminarium dla polskich firm odbędzie się 16 października.
  • TRUST CONNECT to wieczór networkingowy dla kluczowych graczy branży budowlanej.
  • Targi odbędą się w NOVA Spektrum od 15 do 18 października 2025.
Targi to nie tylko ekspozycje – to przede wszystkim przestrzeń do networkingu i rozmów B2B, wspierana przez czołowe media, organizacje branżowe oraz instytucje państwowe.
Stoisko TRUST SUPPLY CHAIN

Stoisko TRUST SUPPLY CHAIN TRUST Club

Odwiedź nasze stoisko – TRUST SUPPLY CHAIN

Z dumą zapraszamy na nasze stoisko TRUST SUPPLY CHAIN – miejsce, w którym prezentujemy pełen łańcuch dostaw w branży budowlanej, od generalnych wykonawców po wyspecjalizowanych ekspertów. Nasze stoisko będzie jednym z najbardziej aktywnych punktów targów, z barem, intensywnym networkingiem i stałym ruchem odwiedzających, co gwarantuje dostęp do realnych kontaktów biznesowych.
Zarejestruj darmowy bilet

Dlaczego warto wziąć udział?

  • Inspiracja – poznaj sukcesy polskich firm na norweskim rynku budowlanym i zobacz konkretne realizacje.
  • Networking na najwyższym poziomie – nawiąż kontakty z dużymi wykonawcami, inwestorami i kierownikami projektów z Norwegii i zagranicy.
  • Partnerzy i zlecenia – idealna okazja, aby znaleźć firmy poszukujące podwykonawców i zdobyć nowe kontrakty.
  • Wiedza od ekspertów – dostęp do nowoczesnych produktów, technologii i sprawdzonych rozwiązań w branży.
  • Profesjonalne kontakty – poszerz swoją sieć o właścicieli firm, menedżerów projektów, dostawców oraz firmy okołobudowlane.

Seminarium dla polskich firm

16 października, w godzinach 14:00–17:00, odbędzie się seminarium w języku polskim, organizowane we współpracy z Ambasadą RP w Oslo. Hasłem przewodnim będzie: „Jak zdobyć norweski rynek budowlany w 2026 roku?”
Podczas sesji omówione zostaną m.in.:
  • Formy wsparcia dla polskich firm na rynku norweskim
  • Obecna koniunktura i perspektywy rynku budowlanego w Norwegii
  • Procedury zamówień publicznych
  • Praktyczne aspekty prowadzenia działalności: zakładanie firmy, koszty, współpraca z urzędami i partnerami biznesowymi

TRUST CONNECT – wieczór networkingowy

Nie przegap także TRUST CONNECT – flagowego wieczoru networkingowego podczas targów, który łączy decydentów, projekt managerów, architektów i wykonawców. Wydarzenie organizowane przez TRUST Club gromadzi ponad 200 kluczowych graczy branży budowlanej w Norwegii, z którymi zwykle trudno się spotkać.
Dołącz do nas

Zapisz daty w kalendarzu

NOVA Spektrum | ? 15–18 października 2025 | ? 9:00–18:00
Høymagasinet | ? 16 października 2025 | ? 19:00–02:00
Śledź nasze media społecznościowe, aby nie przegapić szczegółów kolejnych wydarzeń, zdobyć unikalną wiedzę i poznać wyjątkowych ludzi z branży!

Ważne linki

TRUST Club
Grenseveien 67, 0663 Oslo, Norway
TRUST Club

TRUST ClubTRUST Club

