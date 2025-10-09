TRUST CLUB na największych targach budowlanych w Norwegii w dniach 15-18 października 2025 w Lillestrøm.
09 października 2025 08:00
- Targi Bygg Reis Deg przyciągają ponad 40 000 odwiedzających i ponad 400 wystawców.
- Wydarzenie oferuje przestrzeń do networkingu i rozmów B2B.
- Stoisko TRUST SUPPLY CHAIN prezentuje pełen łańcuch dostaw w branży budowlanej.
- Seminarium dla polskich firm odbędzie się 16 października.
- TRUST CONNECT to wieczór networkingowy dla kluczowych graczy branży budowlanej.
- Targi odbędą się w NOVA Spektrum od 15 do 18 października 2025.
Odwiedź nasze stoisko – TRUST SUPPLY CHAIN
Dlaczego warto wziąć udział?
- Inspiracja – poznaj sukcesy polskich firm na norweskim rynku budowlanym i zobacz konkretne realizacje.
- Networking na najwyższym poziomie – nawiąż kontakty z dużymi wykonawcami, inwestorami i kierownikami projektów z Norwegii i zagranicy.
- Partnerzy i zlecenia – idealna okazja, aby znaleźć firmy poszukujące podwykonawców i zdobyć nowe kontrakty.
- Wiedza od ekspertów – dostęp do nowoczesnych produktów, technologii i sprawdzonych rozwiązań w branży.
- Profesjonalne kontakty – poszerz swoją sieć o właścicieli firm, menedżerów projektów, dostawców oraz firmy okołobudowlane.
Seminarium dla polskich firm
- Formy wsparcia dla polskich firm na rynku norweskim
- Obecna koniunktura i perspektywy rynku budowlanego w Norwegii
- Procedury zamówień publicznych
- Praktyczne aspekty prowadzenia działalności: zakładanie firmy, koszty, współpraca z urzędami i partnerami biznesowymi
TRUST CONNECT – wieczór networkingowy
Zapisz daty w kalendarzu
Høymagasinet | ? 16 października 2025 | ? 19:00–02:00
Ważne linki
- Zarejestruj darmowy bilet na targi
- Dowiedz się więcej o stoisku TRUST SUPPLY CHAIN
- Dowiedz się więcej o wydarzeniu TRUST CONNECT
Grenseveien 67, 0663 Oslo, Norway
