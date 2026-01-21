Czwarta edycja tanecznego show Yo.Yo.Danseskole już 25 stycznia w Stavanger.
W skrócie
- IV edycja tanecznego show Yo.Yo.Danseskole odbędzie się 25 stycznia 2026 roku w Stavanger.
- Wystąpi ponad 100 uczestników z polskiej społeczności.
- Nowością będzie dance battle solo.
- Wydarzenie poprowadzi Rademenez, rekordzista Guinnessa w rapowaniu bez przerwy.
- 23 stycznia odbędą się warsztaty break dance i spotkanie „Zdrowa Mowa”.
- Wydarzenie odbędzie się w Bydelhus Kvernevik, Stavanger o godzinie 15:00.
Nowość: dance battle solo
Rademenez na scenie i warsztaty przed wydarzeniem
Informacje organizacyjne
- Gdzie: Bydelhus Kvernevik, Stavanger
- Kiedy: 25.01.2026
- Godzina: 15:00
