  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Wydarzenia

Czwarta edycja tanecznego show Yo.Yo.Danseskole już 25 stycznia w Stavanger.

Redakcja

21 stycznia 2026 09:22

Kopiuj link
Czwarta edycja tanecznego show Yo.Yo.Danseskole już 25 stycznia w Stavanger.

Taneczne show Yo.Yo.Danseskole Yo.Yo.Danseskole

Szkoła tańca Yo.Yo.Danseskole zaprasza na czwartą edycję wyjątkowego tanecznego show, które odbędzie się 25 stycznia 2026 roku w Stavanger. W wydarzeniu wystąpi ponad 100 uczestników, głównie z polskiej społeczności mieszkającej w Rogaland oraz Stavanger i okolicach.

W skrócie

  • IV edycja tanecznego show Yo.Yo.Danseskole odbędzie się 25 stycznia 2026 roku w Stavanger.
  • Wystąpi ponad 100 uczestników z polskiej społeczności.
  • Nowością będzie dance battle solo.
  • Wydarzenie poprowadzi Rademenez, rekordzista Guinnessa w rapowaniu bez przerwy.
  • 23 stycznia odbędą się warsztaty break dance i spotkanie „Zdrowa Mowa”.
  • Wydarzenie odbędzie się w Bydelhus Kvernevik, Stavanger o godzinie 15:00.
Koncert będzie zwieńczeniem całorocznej pracy kilkunastu grup tanecznych prowadzonych przez właścicielkę i instruktorkę szkoły – Sylwię Dymek. Na scenie zobaczymy dynamiczne choreografie, energię hip-hopu oraz ogromne zaangażowanie młodych tancerzy w różnym wieku.
Szczegóły wydarzenia dostępne są na Facebooku: https://www.facebook.com/share/1BgtqB2TiA/?mibextid=wwXIfr

Nowość: dance battle solo

Tegoroczna edycja przyniesie wyjątkową nowość – dance battle solo, w którym młodzi tancerze po raz pierwszy zmierzą się ze sobą w tanecznej rywalizacji na scenie. To dodatkowa dawka emocji, adrenaliny i okazja do zaprezentowania indywidualnych umiejętności.
Yo.Yo.Danse Konsert to nie tylko koncert taneczny, ale również święto pasji, ruchu i integracji lokalnej społeczności, które co roku przyciąga rodziny, przyjaciół i sympatyków tańca.

Rademenez na scenie i warsztaty przed wydarzeniem

Prowadzącym wydarzenie będzie Rademenez – profesjonalny konferansjer, raper i freestylowiec, znany także jako rekordzista Guinnessa w rapowaniu bez przerwy. Jego charyzma, energia oraz świetny kontakt z publicznością gwarantują wyjątkową atmosferę całego popołudnia.
Dodatkowo, dwa dni wcześniej – w piątek 23 stycznia – Rademenez poprowadzi specjalne warsztaty break dance oraz spotkanie „Zdrowa Mowa – komunikacja i autoprezentacja”, skierowane do młodych uczestników.
Więcej informacji i aktualności: https://www.facebook.com/share/1BgtqB2TiA/?mibextid=wwXIfr

Informacje organizacyjne

  • Gdzie: Bydelhus Kvernevik, Stavanger
  • Kiedy: 25.01.2026
  • Godzina: 15:00
IV edycja Yo.Yo.Danse Konsert to doskonała okazja, by zobaczyć rozwój młodych talentów, wesprzeć lokalną inicjatywę i spędzić czas w pełnej energii, rodzinnej atmosferze.
Taneczne show Yo.Yo.Danseskole już 25 stycznia w Stavanger

Taneczne show Yo.Yo.Danseskole już 25 stycznia w StavangerYo.Yo.Danseskole

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

