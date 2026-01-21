Czwarta edycja tanecznego show Yo.Yo.Danseskole już 25 stycznia w Stavanger.

Taneczne show Yo.Yo.Danseskole Yo.Yo.Danseskole

Szkoła tańca Yo.Yo.Danseskole zaprasza na czwartą edycję wyjątkowego tanecznego show, które odbędzie się 25 stycznia 2026 roku w Stavanger. W wydarzeniu wystąpi ponad 100 uczestników, głównie z polskiej społeczności mieszkającej w Rogaland oraz Stavanger i okolicach.

Koncert będzie zwieńczeniem całorocznej pracy kilkunastu grup tanecznych prowadzonych przez właścicielkę i instruktorkę szkoły – Sylwię Dymek. Na scenie zobaczymy dynamiczne choreografie, energię hip-hopu oraz ogromne zaangażowanie młodych tancerzy w różnym wieku.

Nowość: dance battle solo Tegoroczna edycja przyniesie wyjątkową nowość – dance battle solo, w którym młodzi tancerze po raz pierwszy zmierzą się ze sobą w tanecznej rywalizacji na scenie. To dodatkowa dawka emocji, adrenaliny i okazja do zaprezentowania indywidualnych umiejętności.

Yo.Yo.Danse Konsert to nie tylko koncert taneczny, ale również święto pasji, ruchu i integracji lokalnej społeczności, które co roku przyciąga rodziny, przyjaciół i sympatyków tańca.

Rademenez na scenie i warsztaty przed wydarzeniem Prowadzącym wydarzenie będzie Rademenez – profesjonalny konferansjer, raper i freestylowiec, znany także jako rekordzista Guinnessa w rapowaniu bez przerwy. Jego charyzma, energia oraz świetny kontakt z publicznością gwarantują wyjątkową atmosferę całego popołudnia.

Dodatkowo, dwa dni wcześniej – w piątek 23 stycznia – Rademenez poprowadzi specjalne warsztaty break dance oraz spotkanie „Zdrowa Mowa – komunikacja i autoprezentacja”, skierowane do młodych uczestników.

IV edycja Yo.Yo.Danse Konsert to doskonała okazja, by zobaczyć rozwój młodych talentów, wesprzeć lokalną inicjatywę i spędzić czas w pełnej energii, rodzinnej atmosferze.

