Co dalej z niedźwiedziami w Norwegii? Służby pokazują niepokojące dane

Liczba brunatnych niedźwiedzi w Norwegii spadła w 2025 roku. Dane z analiz DNA wskazują także na mniejszą liczbę samic. Zmiany dotyczą głównie regionu Hedmark.

Norweski Instytut Badań Przyrodniczych (NINA) opublikował wyniki monitoringu brunatnych niedźwiedzi. Badania oparto na analizie DNA próbek. W 2025 roku zidentyfikowano mniej osobników niż rok wcześniej. To pierwszy spadek od 2016 roku.

Mniej niedźwiedzi i zmiana trendu W 2025 roku potwierdzono 185 niedźwiedzi w Norwegii. To o 6 mniej niż w 2024 roku. Wśród nich było 105 samców i 80 samic. Spadek uznano za niewielki, ale zauważalny.



Do analizy wykorzystano 1538 próbek. To o około 100 więcej niż rok wcześniej. 791 próbek dało pełne profile DNA. Pozwoliły one określić liczbę osobników i ich płeć. Wiele niedźwiedzi przemieszcza się między krajami.

Zmiany klimatyczne mogą oddziaływać na ich siedliska.Fot. fotolia

Hedmark kluczowy dla spadków Największy spadek odnotowano w regionie Hedmark. Liczba niedźwiedzi zmniejszyła się tam o 8 osobników. Spadła także liczba samic, o 10. W innych regionach odnotowano niewielkie wzrosty.



Najwięcej niedźwiedzi żyje w Troms i Finnmark. Tam liczba wyniosła 76 i nie zmieniła się w porównaniu z 2024 rokiem. W Trøndelag i Møre og Romsdal liczba wzrosła do 32. W Nordland potwierdzono tylko 2 samce.

