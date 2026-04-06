Co dalej z niedźwiedziami w Norwegii? Służby pokazują niepokojące dane

Liczba brunatnych niedźwiedzi w Norwegii spadła w 2025 roku. Dane z analiz DNA wskazują także na mniejszą liczbę samic. Zmiany dotyczą głównie regionu Hedmark.
Gatunek jest objęty ścisłym monitoringiem państwowym. Fot. Aneta p, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
Norweski Instytut Badań Przyrodniczych (NINA) opublikował wyniki monitoringu brunatnych niedźwiedzi. Badania oparto na analizie DNA próbek. W 2025 roku zidentyfikowano mniej osobników niż rok wcześniej. To pierwszy spadek od 2016 roku.
Przeczytaj również Politycy mówią: dość! Chcą podwyższenia kar za znęcanie się nad zwierzętami

Mniej niedźwiedzi i zmiana trendu

W 2025 roku potwierdzono 185 niedźwiedzi w Norwegii. To o 6 mniej niż w 2024 roku. Wśród nich było 105 samców i 80 samic. Spadek uznano za niewielki, ale zauważalny.

Do analizy wykorzystano 1538 próbek. To o około 100 więcej niż rok wcześniej. 791 próbek dało pełne profile DNA. Pozwoliły one określić liczbę osobników i ich płeć. Wiele niedźwiedzi przemieszcza się między krajami.

Zmiany klimatyczne mogą oddziaływać na ich siedliska.Fot. fotolia

Hedmark kluczowy dla spadków

Największy spadek odnotowano w regionie Hedmark. Liczba niedźwiedzi zmniejszyła się tam o 8 osobników. Spadła także liczba samic, o 10. W innych regionach odnotowano niewielkie wzrosty.

Najwięcej niedźwiedzi żyje w Troms i Finnmark. Tam liczba wyniosła 76 i nie zmieniła się w porównaniu z 2024 rokiem. W Trøndelag i Møre og Romsdal liczba wzrosła do 32. W Nordland potwierdzono tylko 2 samce.
Przeczytaj również Syntetyczna moda miała być bardziej ekologiczna. Naukowcy sprawdzili, co naprawdę trafia do środowiska
Szacuje się, że w 2025 roku urodziło się 10,3 miotów niedźwiedzi. To mniej niż zakładany cel krajowy wynoszący 13. Jednocześnie 19 zidentyfikowanych osobników zginęło w ciągu roku, z czego większość została odstrzelona, a jeden zginął w wypadku kolejowym, co wpływa na dalszą strukturę populacji.
To może Cię zainteresować

Poradniki
Polityka

Populacja tych zwierząt może wyginąć. To efekt nielegalnych polowań w Norwegii
Poradniki
Aktualności

Norwegia mierzy się z największą degradacją w historii. Eksperci: "Zmiany są nieodwracalne"
Poradniki
Aktualności

Polują na nie od lat, a one wciąż tu są. Co zatrzymuje je w Norwegii?
Poradniki
Aktualności

Norwescy mordercy wilków: oskarżeni o nielegalne polowania na zwierzęta pod ochroną
Poradniki
Aktualności

Drastyczny spadek migracji do Norwegii. Mimo wszystko, populacja wciąż rośnie
Poradniki
Aktualności

To jedno z symbolicznych zwierząt Norwegii. Teraz grozi mu wyginięcie
Poradniki
Aktualności

W 2024 roku mniej imigrantów w Norwegii, ale więcej uchodźców z prawem pobytu
Poradniki
Aktualności

Nierealne przepisy w Norwegii. Liczą, że... drapieżniki będą szanować strefy wyznaczone na mapie
Poradniki
Zdrowie

Na to najczęściej umierają mieszkańcy Norwegii. Główna przyczyna niezmienna od siedmiu lat
Poradniki
Transport i komunikacja

Fala śmierci w Norwegii. To jedne z najtragiczniejszych danych w ostatnim dziesięcioleciu
