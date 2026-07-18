Norwegowie coraz częściej rezygnują z zagranicy. Decydują ceny i słaba NOK
Podróży jest coraz więcej. Wydatki rosną jeszcze szybciej
W ubiegłym roku wydatki zbliżyły się do 100 mld NOK. Dane wskazują więc, że wzrosła zarówno częstotliwość podróży, jak i kwoty pozostawiane podczas krajowych wyjazdów. Zmieniły się też deklaracje turystów. Obecnie 22 proc. Norwegów podaje, że wypoczywa wyłącznie we własnym kraju.
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Krajowy urlop umacnia pozycję. Zagraniczne wyjazdy tracą przewagę cenową
Znaczenie ma również słaba NOK. Przy niekorzystnym kursie waluty noclegi, posiłki i usługi poza Norwegią kosztują mieszkańców więcej, co zwiększa atrakcyjność podróży krajowych. Skutki widać w Risør. Wewnętrzny port jest w sezonie tak zatłoczony, że mniejsze łodzie mają trudności ze znalezieniem miejsca.
Ankieta
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz