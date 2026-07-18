Norwegowie coraz częściej rezygnują z zagranicy. Decydują ceny i słaba NOK

Wakacje w Norwegii zyskują na znaczeniu. Wydatki Norwegów na podróże po własnym kraju wzrosły w ciągu dziesięciu lat niemal trzykrotnie, wynika z danych opisanych przez redakcję NRK. W ubiegłym roku ich wartość zbliżyła się do 100 mld NOK.

Podsumowanie artykułu

Krajowy wypoczynek nie był wyłącznie zjawiskiem związanym z pandemią. Osłabienie norweskiej waluty oraz wzrost cen zagranicznych wyjazdów sprawiły, że więcej mieszkańców wybiera podróż samochodem po Norwegii zamiast lotu do cieplejszych krajów. Zmianę pokazują statystyki. Widać ją także w miejscowościach turystycznych, gdzie w sezonie rośnie obłożenie portów, atrakcji i punktów usługowych.

Podróży jest coraz więcej. Wydatki rosną jeszcze szybciej Liczba krajowych podróży niemal się podwoiła. Porównanie obejmuje okres ostatnich dziesięciu lat, podaje redakcja NRK na podstawie danych Norweskiego Urzędu Statystycznego (SSB). Jeszcze mocniej zwiększyły się wydatki. Norwegowie przeznaczają dziś na urlopy w kraju niemal trzy razy więcej niż dekadę temu.



W ubiegłym roku wydatki zbliżyły się do 100 mld NOK. Dane wskazują więc, że wzrosła zarówno częstotliwość podróży, jak i kwoty pozostawiane podczas krajowych wyjazdów. Zmieniły się też deklaracje turystów. Obecnie 22 proc. Norwegów podaje, że wypoczywa wyłącznie we własnym kraju.

Słabsza korona norweska oznacza droższe wakacje zagraniczne.Fot. Fotolia

Krajowy urlop umacnia pozycję. Zagraniczne wyjazdy tracą przewagę cenową Przed pandemią odsetek ten wynosił od 14 do 17 proc. Obecny poziom jest więc wyższy o co najmniej 5 punktów procentowych, wynika z informacji przedstawionych przez redakcję NRK. Jednym z powodów są ceny. Zagraniczne wakacje nie są już postrzegane jako wyraźnie tańsza alternatywa.



Znaczenie ma również słaba NOK. Przy niekorzystnym kursie waluty noclegi, posiłki i usługi poza Norwegią kosztują mieszkańców więcej, co zwiększa atrakcyjność podróży krajowych. Skutki widać w Risør. Wewnętrzny port jest w sezonie tak zatłoczony, że mniejsze łodzie mają trudności ze znalezieniem miejsca.

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Większy ruch przekłada się także na lokalne firmy. W okresach największego obłożenia korzystają na nim porty, atrakcje turystyczne oraz punkty gastronomiczne. W Risør natężenie ruchu rośnie dodatkowo podczas festiwali i innych wydarzeń sezonowych.