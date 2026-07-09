Korona norweska znowu traci. Rośnie presja na Norges Bank

Kurs korony norweskiej ponownie osłabł po wzrostach z początku 2026 roku. Zwiększa to presję na kolejną podwyżkę stóp procentowych. Decyzja może zapaść już na sierpniowym posiedzeniu organów Norges Bank.

Podsumowanie artykułu Odsłuchaj artykuł 0:00 0:00 0:00 1x

Dolar podrożał z 9,15 NOK w maju 2026 do około 9,8 NOK na początku lipca. Euro kosztuje obecnie 11,24 NOK, podczas gdy w maju było na poziomie 10,70 NOK. Kurs NOK pozostaje jednak mocniejszy niż na początku roku, gdy dolar kosztował 10,07 NOK, a euro 11,84 NOK.



Lars Mouland z Nordkinn Asset Management mówi E24, że to problem dla Norges Bank. Według niego bank centralny potrzebował silniejszej korony norweskiej, aby szybciej sprowadzić inflację w stronę celu na poziomie 2 proc. Obraz rynku jest teraz inny niż w maju.

Reklama

Korona norweska słabnie. Wraca temat podwyżki stóp procentowych Mouland uważa, że Norges Bank nie może zatrzymać się na obecnym poziomie. Bank centralny podniósł stopę referencyjną do 4,25 proc. w maju 2026. W czerwcu pozostawił ją bez zmian, ale zapowiedział możliwą podwyżkę na jednym z najbliższych posiedzeń. Następne posiedzenie odbędzie się 13 sierpnia.



Powodem jest uporczywie wysoka inflacja. W ostatnich latach utrzymywała się w pobliżu 3 proc., czyli powyżej celu banku centralnego. Mouland ocenia, że bez mocniejszego kursu NOK obniżenie presji cenowej będzie trudniejsze. Według niego Norges Bank musi podnieść stopy procentowe jeszcze bardziej.

Na kurs korony norweskiej może mieć wpływ odczyt inflacji, który SSB ogłosi 10 lipca.Fot. stock.adobe.com/standardowa

Rośnie ryzyko. Sierpień będzie decydujący Mouland wskazuje też na działania spółek naftowych. Według niego ograniczają one wymianę walut obcych na koronę norweską w związku z płatnościami podatkowymi. Ma to związek ze spadkiem cen ropy. Dodatkowym czynnikiem jest możliwa podwyżka stóp w USA przez Rezerwę Federalną (Fed).



Według eksperta Norges Bank może podnieść stopy jeszcze co najmniej dwa razy. W skrajnym scenariuszu stopa referencyjna mogłaby przekroczyć 5 proc. Frank Jullum, główny ekonomista Danske Banku, mówi na łamach E24, że osłabienie korony norweskiej zwiększa prawdopodobieństwo podwyżki w sierpniu. Marius Gonsholt Hov z Handelsbanken wskazuje z kolei, że kurs NOK jest teraz około 3 proc. słabszy, niż zakładały ostatnie prognozy Norges Bank.