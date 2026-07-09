09 lipca 2026 11:01
Korona norweska znowu traci. Rośnie presja na Norges Bank
Lars Mouland z Nordkinn Asset Management mówi E24, że to problem dla Norges Bank. Według niego bank centralny potrzebował silniejszej korony norweskiej, aby szybciej sprowadzić inflację w stronę celu na poziomie 2 proc. Obraz rynku jest teraz inny niż w maju.
Korona norweska słabnie. Wraca temat podwyżki stóp procentowych
Powodem jest uporczywie wysoka inflacja. W ostatnich latach utrzymywała się w pobliżu 3 proc., czyli powyżej celu banku centralnego. Mouland ocenia, że bez mocniejszego kursu NOK obniżenie presji cenowej będzie trudniejsze. Według niego Norges Bank musi podnieść stopy procentowe jeszcze bardziej.
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Na kurs korony norweskiej może mieć wpływ odczyt inflacji, który SSB ogłosi 10 lipca.Fot. stock.adobe.com/standardowa
Rośnie ryzyko. Sierpień będzie decydujący
Według eksperta Norges Bank może podnieść stopy jeszcze co najmniej dwa razy. W skrajnym scenariuszu stopa referencyjna mogłaby przekroczyć 5 proc. Frank Jullum, główny ekonomista Danske Banku, mówi na łamach E24, że osłabienie korony norweskiej zwiększa prawdopodobieństwo podwyżki w sierpniu. Marius Gonsholt Hov z Handelsbanken wskazuje z kolei, że kurs NOK jest teraz około 3 proc. słabszy, niż zakładały ostatnie prognozy Norges Bank.
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