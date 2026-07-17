Inflacja w Norwegii wyhamowała. Te ceny najmocniej wpłynęły na wynik

Tempo wzrostu cen w Norwegii ponownie osłabło. W czerwcu 2026 roku indeks cen konsumpcyjnych wzrósł o 2,7 proc. w ujęciu rocznym, czyli o 0,4 pkt proc. mniej niż w maju. Największy wpływ miały ceny żywności i elektroniki.

Podsumowanie artykułu

Indeks cen konsumpcyjnych (CPI) spadł w czerwcu o 0,2 proc. w porównaniu z majem. Norweski Urząd Statystyczny (SSB) podał, że mimo miesięcznego spadku poziom cen był o 2,7 proc. wyższy niż rok wcześniej. Osłabła także inflacja bazowa. Wskaźnik CPI-JAE, który pomija zmiany podatków i ceny energii, wzrósł w skali roku o 2,7 proc.

Elektronika mocno potaniała. Promocje wpłynęły na dane inflacyjne Ceny sprzętu informatycznego i komunikacyjnego spadły od maja do czerwca o 8,5 proc. Rok wcześniej obniżka w tym samym okresie wyniosła tylko 0,4 proc. Tak duża różnica ograniczyła roczne tempo wzrostu CPI. SSB wskazuje, że czerwcowy spadek cen elektroniki był nietypowo wysoki.



Według Espena Kristiansena, kierownika sekcji w SSB, zmiana mogła mieć związek z licznymi kampaniami promocyjnymi prowadzonymi przy okazji piłkarskich mistrzostw świata. Obniżki objęły kategorię, która wyraźnie wpłynęła na cały indeks. Efekt był widoczny już w danych miesięcznych. Elektronika stała się jednym z głównych czynników hamujących inflację.

Wskaźniki CPI i CPI-JAE na przestrzeni ostatnich dwóch lat.Il. SSB

Ceny żywności rosły wolniej. Loty nadal drożały Ceny żywności wzrosły w czerwcu o 0,3 proc. w porównaniu z majem. W analogicznym okresie 2025 roku wzrost wyniósł 1,4 proc. Tegoroczna zmiana była więc znacznie słabsza. To również ograniczyło roczną dynamikę cen konsumpcyjnych.



Ceny pasażerskiego transportu lotniczego wzrosły w ciągu miesiąca o 11,2 proc. Mimo tego także ta kategoria przyczyniła się do osłabienia rocznej inflacji, ponieważ rok wcześniej podwyżki były jeszcze większe. Wskaźnik KPI-JAE obniżył swoją roczną dynamikę o 0,7 pkt proc. Tak dużego miesięcznego spadku tempa inflacji bazowej nie notowano od czerwca 2024 roku.

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SSB opublikował pierwszą wersję danych 10 lipca, jednak z powodu problemów technicznych obejmowała ona jedynie wybrane wartości. Pełniejsze zestawienie wraz z dodatkowymi wskaźnikami i wykresami udostępniono 15 lipca. Aktualizacja nie zmieniła głównego obrazu czerwcowych tendencji cenowych.