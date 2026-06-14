Historyczne szlaki turystyczne w Norwegii. Połącz urlop z tajemnicami kraju fiordów

Norweska historia prowadzi miłośników dawnych czasów przez wiele wątków. Od ekspansywnych wikingów, przez konflikty z sąsiadami, po XIX-wieczne podwaliny obecnej państwowości. Każdy z okresów zostawił po sobie pamiątki w postaci szlaków handlowych, jak i pielgrzymkowych. Część z nich można przemierzać i zgłębiać jako atrakcję turystyczną.

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Jedną z organizacji odpowiedzialnych za promowanie norweskich szlaków pieszych jest Norweskie Stowarzyszenie Turystyczne (Den Norske Turistforening). Współpracuje z instytucjami państwowymi, które dbają o zachowanie oraz promocję norweskiej kultury oraz historii. Działacze zwracają uwagę, że historyczne szlaki piesze zyskują coraz większe uznanie wśród przyjezdnych – zarówno z innych regionów kraju fiordów, jak i z zagranicy. – To kolejna propozycja na wycieczkę w otoczeniu naszego dziedzictwa narodowego – tłumaczy Dag Terje Klarp Solvang, sekretarz generalny stowarzyszenia.

Hallevägen – korytarz między Szwecją i Norwegią Najnowszym szlakiem otwartym przez Norweskie Stowarzyszenie Turystyczne jest Hallevägen. Wędrowcy mogą przemierzać odcinek od Rävlyckan w Szwecji do Halden w Norwegii. Nazwa pojawiła się wśród nordów kilkaset lat temu. Wskazywała na trasę, którą muszą pokonać Szwedzi, by dotrzeć do Halden. Samo Hallen stanowi wcześniejszą nazwę tej miejscowości. Hallevägen to przede wszystkim szlak kupiecki. Trzyetapowy odcinek, składający się łącznie z 45,5-kilometrowej trasy, umożliwia także obserwowanie przyrody – dzików, rysi i wilków.

Na zdjęciu: jedno z oznakować historycznych szlaków turystycznych w Norwegii.Fot. Louise Brunborg-Næss, DNT

Hallevägen pozwala zgłębić także tajniki relacji szwedzko-norweskich oraz militariów obu państw. Wzdłuż trasy znajdują się pozostałości po punktach ruchu oporu w okresie II wojny światowej. Niektóre elementy szlaku nawiązują także do okresu panowania Karola XII, króla Szwecji.

St. Olavsleden – szlak świętego Olafa St. Olavsleden to historyczna ścieżka pielgrzymkowa, która prowadzi do Trondheim, gdzie znajduje się grób świętego Olafa, patrona Norwegii. Rozciąga się na około 700 kilometrów. Turyści wybierają ją przez wzgląd na doświadczenia historyczne i duchowe. Prowadzi przez wsie, lasy i inne typowe dla Norwegii krajobrazy – strome zbocza oraz pastwiska.

Na zdjęciu: pozostałości po strzelnicy Banemyra, przez którą biegnie St. Olavsleden.Fot. Forsvarsbygg

W okresie średniowiecznym szlak rozciągał się także na inne państwa Europy, między innymi współczesne Niemcy. Korzystali z niego pielgrzymi, którzy chcieli złożyć hołd Olafowi II w Nidaros – współczesnym Trondheim. Władca zniósł niewolnictwo oraz doprowadził do przyjęcia religii chrześcijańskiej.

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Szlak Rallarvegen – Droga Budowniczych Kolei Rallarvegen jest popularny przede wszystkim wśród norweskich fanów jazdy na rowerze. Stanowi historyczną trasę wykorzystywaną podczas budowy kolei Bergen w latach 1895-1902. Obecnie to popularny szlak rowerowy i pieszy. Turystom oferuje widoki na fiordy, góry i wodospady. Droga Budowniczych prowadzi prowadzi także przez liczne tunele i mosty.

Na zdjęciu: jeden z odcinków Rallarvegen.Fot. Innovasjon Norge

Szlak Rallarvegen oddano pod użytek rowerzystów w latach 70. Wiedzie m.in. przez Flåmsdalen oraz Hardangervidda – jedną z najpopularniejszych dróg scenicznych w Norwegii i na świecie.

Szlak Dovrefjell – połączyć Oslo i Trondheim Szlak Dovrefjell jest częścią historycznej trasy handlowej między Oslo i Trondheim. Obecnie znany jest jednak przez wzgląd na niezwykłą florę i faunę. Turyści mogą podziwiać krajobrazy składające się z dzikich reniferów i widoków na góry i płaskowyże. Przechodząc przez Park Narodowy Dovrefjell – poza wspomnieniami historycznymi – należy zwrócić uwagę na unikalny ekosystem w okolicy.

Na zdjęciu: ośrodek umożliwiający nocleg turystom podróżującym przez Dovrefjell.Fot. Ragnhild Hoel, Riksantikvaren

Ankieta Jakie szlaki w Norwegii kręcą cię najbardziej? Historyczne (wikingowie, wojna, dawne drogi) Widokowe „dla zdjęć” (fiordy, wodospady) Rowerowe trasy typu Rallarvegen Pielgrzymkowe/duchowe (St. Olavsleden)

Przez góry Dovrefjell wędrowcy podróżowali już na przełomie XI i XII wieku. Na trasie widoczne były m.in. sælehus – chaty, które umożliwiały odpoczynek w trakcie podróży handlowej pomiędzy południową i centralną Norwegią.

Norweski Szlak Królewski (Kongevegen) Pełna nazwa szlaku brzmi Kongevegen over Filefjell. Ponad stukilometrowa trasa prowadzi m.in. przez góry Filefjell. Łączy Vang i Lærdal. Na przełomie XVIII i XIX wieku połączyła Bergen i Oslo. Nazywana jest turystyczną perełką tej części Norwegii. Podzielono ją na 11 odcinków, które pozwalają na spacery początkującym i mniej wymagającym turystom. Znaczenie szlaku widoczne jest przede wszystkim na mapie. Ponad 200 lat temu stanowił pierwsze tak duże przedsięwzięcie, które połączyła wschodnią i zachodnią część kraju fiordów.

Na zdjęciu: oznakowana część dawnej trasy Oslo-Nidaros.Fot. Kjetil Rolseth, Innlandet fylkeskommune

Szlak umożliwia podziwianie norweskich krajobrazów – gór, zbiorników wodnych i lasów. Trasa jest różnorodna – miejscami całkiem płaska, prowadząca przez szczytu albo „z górki”. Odpoczynek możliwy jest w pobliżu domków wypoczynkowych oraz ośrodków narciarskich i turystycznych, które przecinają szlak.