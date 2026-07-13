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  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Transport i komunikacja
|
Redakcja
|

13 lipca 2026 09:02

Tyle kierowcy wydali na bramki w 2026 roku. Różnice między miastami są duże

Kierowcy z Oslo nadal płacą najwięcej za bramki i promy. W pierwszej połowie 2026 roku średnia miesięczna opłata wyniosła tam 689 NOK na pojazd. Z danych AutoSync wynika też, że Ålesund wyprzedziło Stavanger w zestawieniu największych miast.
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Tyle kierowcy wydali na bramki w 2026 roku. Różnice między miastami są duże
Po raz kolejny najdroższym obszarem w Norwegii okazuje się Oslo. Fot. Knut Opeide, Statens vegvesen (zdjęcie poglądowe)
Podsumowanie artykułu
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AutoSync, największy norweski wystawca AutoPASS, przeanalizował płatności klientów za pierwsze sześć miesięcy 2026 roku. Dane obejmują opłaty drogowe oraz bilety promowe. W wielu miejscach koszty wzrosły. Firma wskazuje na niższe rabaty dla aut elektrycznych, nowe punkty poboru opłat oraz ogólny wzrost cen.
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Oslo płaci najwięcej. Ålesund wchodzi na podium

Oslo pozostaje na pierwszym miejscu wśród największych miast. Kierowcy płacili w stolicy średnio 689 NOK miesięcznie na pojazd, czyli o 5,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Drugie miejsce zajęło Ålesund z kwotą 601 NOK. To wzrost o 11 proc.

Na trzecim miejscu znalazło się Trondheim. Średnia wyniosła tam 579 NOK, niemal tyle samo co w 2025 roku. Stavanger spadło poza pierwszą trójkę i odnotowało 544 NOK miesięcznie. To o 1,5 proc. mniej niż rok wcześniej.
Zestawienie opłat drogowych za pierwsze półrocze 2026 roku.

Zestawienie opłat drogowych za pierwsze półrocze 2026 roku.Fot. materiały prasowe AutoSync

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Haugesund rośnie najmocniej. Drammen zostaje na końcu

Największy wzrost wśród 20 największych miast odnotowano w Haugesund. Kierowcy płacili tam średnio 434 NOK miesięcznie, czyli o 73 NOK więcej niż w 2025 roku. Oznacza to wzrost o 20,2 proc. W Bergen opłata wzrosła do 575 NOK, czyli o 13,8 proc.

Na dole miejskiego zestawienia znalazły się Drammen i Tønsberg. W Drammen średnia wyniosła 173 NOK miesięcznie. W Tønsberg było to 207 NOK. Dyrektor handlowy AutoSync Svein Skovly wskazuje, że po starcie poboru opłat 1 lipca 2026 roku Tønsberg może awansować w przyszłorocznych zestawieniach.
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W zestawieniu regionów Oslo również zajęło pierwsze miejsce, przed Trøndelag i Rogaland. Poza dużymi miastami wyróżniły się gminy na Ringerike i w Hallingdal, gdzie wpływ miały opłaty przy Sollihøgda oraz wcześniejsza przerwa w poborze na drodze Riksvei 7. Najwyższy wynik lokalny odnotowano w dzielnicy Bjerke w Oslo, gdzie kierowcy płacili średnio 799 NOK miesięcznie.

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