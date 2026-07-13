Tyle kierowcy wydali na bramki w 2026 roku. Różnice między miastami są duże

Kierowcy z Oslo nadal płacą najwięcej za bramki i promy. W pierwszej połowie 2026 roku średnia miesięczna opłata wyniosła tam 689 NOK na pojazd. Z danych AutoSync wynika też, że Ålesund wyprzedziło Stavanger w zestawieniu największych miast.

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AutoSync, największy norweski wystawca AutoPASS, przeanalizował płatności klientów za pierwsze sześć miesięcy 2026 roku. Dane obejmują opłaty drogowe oraz bilety promowe. W wielu miejscach koszty wzrosły. Firma wskazuje na niższe rabaty dla aut elektrycznych, nowe punkty poboru opłat oraz ogólny wzrost cen.

Oslo płaci najwięcej. Ålesund wchodzi na podium Oslo pozostaje na pierwszym miejscu wśród największych miast. Kierowcy płacili w stolicy średnio 689 NOK miesięcznie na pojazd, czyli o 5,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Drugie miejsce zajęło Ålesund z kwotą 601 NOK. To wzrost o 11 proc.



Na trzecim miejscu znalazło się Trondheim. Średnia wyniosła tam 579 NOK, niemal tyle samo co w 2025 roku. Stavanger spadło poza pierwszą trójkę i odnotowało 544 NOK miesięcznie. To o 1,5 proc. mniej niż rok wcześniej.

Zestawienie opłat drogowych za pierwsze półrocze 2026 roku.Fot. materiały prasowe AutoSync

Haugesund rośnie najmocniej. Drammen zostaje na końcu Największy wzrost wśród 20 największych miast odnotowano w Haugesund. Kierowcy płacili tam średnio 434 NOK miesięcznie, czyli o 73 NOK więcej niż w 2025 roku. Oznacza to wzrost o 20,2 proc. W Bergen opłata wzrosła do 575 NOK, czyli o 13,8 proc.



Na dole miejskiego zestawienia znalazły się Drammen i Tønsberg. W Drammen średnia wyniosła 173 NOK miesięcznie. W Tønsberg było to 207 NOK. Dyrektor handlowy AutoSync Svein Skovly wskazuje, że po starcie poboru opłat 1 lipca 2026 roku Tønsberg może awansować w przyszłorocznych zestawieniach.

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W zestawieniu regionów Oslo również zajęło pierwsze miejsce, przed Trøndelag i Rogaland. Poza dużymi miastami wyróżniły się gminy na Ringerike i w Hallingdal, gdzie wpływ miały opłaty przy Sollihøgda oraz wcześniejsza przerwa w poborze na drodze Riksvei 7. Najwyższy wynik lokalny odnotowano w dzielnicy Bjerke w Oslo, gdzie kierowcy płacili średnio 799 NOK miesięcznie.