13 lipca 2026 09:02
Tyle kierowcy wydali na bramki w 2026 roku. Różnice między miastami są duże
Oslo płaci najwięcej. Ålesund wchodzi na podium
Na trzecim miejscu znalazło się Trondheim. Średnia wyniosła tam 579 NOK, niemal tyle samo co w 2025 roku. Stavanger spadło poza pierwszą trójkę i odnotowało 544 NOK miesięcznie. To o 1,5 proc. mniej niż rok wcześniej.
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Haugesund rośnie najmocniej. Drammen zostaje na końcu
Na dole miejskiego zestawienia znalazły się Drammen i Tønsberg. W Drammen średnia wyniosła 173 NOK miesięcznie. W Tønsberg było to 207 NOK. Dyrektor handlowy AutoSync Svein Skovly wskazuje, że po starcie poboru opłat 1 lipca 2026 roku Tønsberg może awansować w przyszłorocznych zestawieniach.
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