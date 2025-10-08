Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Transport i komunikacja

Nowa trasa ze Szczecina. WizzAir z niespodzianką dla Polaków w Norwegii

Port Lotniczy Szczecin - Goleniów; Adrian Rudnicki

08 października 2025 12:20

Kopiuj link
Nowa trasa ze Szczecina. WizzAir z niespodzianką dla Polaków w Norwegii

Nowa trasa ze Szczecina! Port Lotniczy Szczecin- Goleniów

Linia lotnicza Wizz Air ogłosiła uruchomienie długo oczekiwanej trasy ze Szczecina do Bergen w Norwegii. Pierwszy lot zaplanowano na 30 marca 2026 roku, a połączenie będzie realizowane dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki. Taki rozkład ułatwi zarówno krótkie weekendowe wyjazdy, jak i dłuższe pobyty w Norwegii. Nowa trasa to także dobra wiadomość dla turystów ze Skandynawii, którzy coraz częściej odwiedzają Pomorze Zachodnie. Bilety w promocyjnych cenach od 109 zł są już dostępne na stronie przewoźnika oraz w aplikacji mobilnej Wizz Air.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Transport samochodow Kristiansand Grimstad laweta, holowanie Arendal, Mandal, Lyngdal

Odpowiednik FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS

Tłumaczenie przysięgłe dokumentów na norweski

Ogłoszenia MojaNorwegia

W skrócie

  • Wizz Air uruchamia trasę Szczecin-Bergen od 30 marca 2026.
  • Loty będą odbywać się dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i piątki.
  • Bilety dostępne od 109 zł na stronie Wizz Air.
  • Zmiany w zimowym rozkładzie lotów ze Szczecina.
  • Powrót zimowych czarterów do Egiptu po 15 latach.

Zmiany w zimowym rozkładzie lotów

Od 26 października wchodzą w życie zmiany w zimowej siatce połączeń ze szczecińskiego lotniska. Wizz Air zmieni lotnisko docelowe dla połączenia do Oslo – samoloty będą teraz lądować na głównym lotnisku Oslo Gardermoen, co ułatwi podróże zarówno turystyczne, jak i biznesowe. Również Ryanair zwiększy częstotliwość lotów do Dublina – w zimowym rozkładzie będą one realizowane trzy razy w tygodniu: w czwartki, soboty i niedziele.

Powrót zimowych lotów czarterowych do Egiptu

Po ponad 15 latach przerwy na mapie połączeń szczecińskiego lotniska pojawiają się ponownie zimowe czartery. Od 22 grudnia samoloty będą latać do Sharm El-Sheikh w każdy poniedziałek. Terminy lotów doskonale wpisują się w okres świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz ferii zimowych. Wycieczki można już rezerwować w biurach podróży w całym regionie.

Aktualna siatka połączeń ze Szczecina

Połączenia regularne:
  • Wizz Air: Oslo, Bergen (od 30 marca 2026 r.)
  • Ryanair: Dublin, Kraków, Liverpool, Londyn
  • PLL LOT: Warszawa
Połączenia czarterowe:
  • Zima 2025/2026: Sharm El-Sheikh
  • Lato 2026: Antalya, Kreta
Więcej informacji o połączeniach dostępnych jest na stronie lotniska: www.airport.com.pl
WizzAir

WizzAirPort Lotniczy Szczecin- Goleniów

5
0
0
0
0
Urlop w Norwegii? Zarezerwuj hotel
Pokaż rodzinie z Polski prawdziwą Norwegię. Porównaj ceny hoteli na Booking.com!
reklama

Moja Norwegia poleca

Opony
Oslo, okręg miasta
Brukarz - kamieniarz
Przejdź do ogłoszenia
Brukarz - kamieniarz Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND
Oslo, okręg miasta
Ciesla szalunkowy - betoniarz
Przejdź do ogłoszenia
Ciesla szalunkowy - betoniarz Stillas utleie As ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Polski Psychotraumatolog w Oslo Pedzik transport Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Szkolenia Online 96015 Masaż
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.