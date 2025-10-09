Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

Praca i pieniądze

Październikowa "Odwilż" w Norwegii. Dlaczego teraz jest najlepszy czas na uporządkowanie Twoich finansów?

GjeldsMonitor

09 października 2025 15:39

Kopiuj link
Październikowa

Październikowa odwilż w Norwegii Multinor finans

Początek jesieni 2025 roku przyniósł długo oczekiwane, pozytywne zmiany na norweskim rynku finansowym. Po okresie niepewności i rosnących kosztów, sytuacja kredytobiorców wyraźnie się poprawia. Jeśli mieszkasz i pracujesz w Norwegii, właśnie otworzyło się idealne okno możliwości, aby obniżyć swoje raty lub uzyskać nowe finansowanie na lepszych warunkach.

Oto co się zmieniło i dlaczego warto działać właśnie teraz.

Przełomowa decyzja Norges Bank i "efekt domina"

Najważniejszą wiadomością ostatnich tygodni była decyzja Norges Bank o obniżeniu stóp procentowych. To sygnał, który natychmiast wpłynął na politykę kredytową w całym kraju.

Co to oznacza dla Ciebie? Banki, które przez ostatnie miesiące ostrożnie podchodziły do ryzyka i zaciskały pasa, teraz chętniej udzielają finansowania. Konkurencja o klienta rośnie, co sprawia, że łatwiej jest negocjować lepsze warunki i niższe oprocentowanie. Ta "odwilż" jest szczególnie widoczna w segmencie kredytów konsumenckich i refinansowania.

"Efekt października" – Twoja pozycja jest silniejsza

Październik to także strategiczny moment z punktu widzenia Twoich dochodów. Właśnie otrzymałeś pełny odcinek z wypłaty (lønnsslipp) za wrzesień. Często są one wyższe niż w poprzednich miesiącach, uwzględniając premie, nadgodziny czy podwyżki po lecie.

Dla banku to kluczowy sygnał. Świeży, dobry lønnsslipp automatycznie poprawia Twoją zdolność kredytową i wzmacnia Twoją aplikację. Dzięki temu możesz liczyć na lepsze oferty niż jeszcze kilka tygodni temu.

Nie płać za stare, drogie kredyty!

W obliczu obniżki stóp procentowych, kredyty i karty kredytowe zaciągnięte w przeszłości są teraz nieproporcjonalnie drogie.

Pamiętaj: oprocentowanie Twoich starych kredytów nie spadnie automatycznie tylko dlatego, że Norges Bank obniżył stopy. Nadal płacisz wysokie odsetki ustalone w przeszłości.

Jeśli posiadasz kilka zobowiązań, to idealny moment, aby pomyśleć o refinansowaniu (refinansiering). Połączenie drogich kart i pożyczek w jeden, tańszy kredyt z aktualnym, niższym oprocentowaniem może znacząco obniżyć Twoje miesięczne raty – czasem nawet o kilka tysięcy koron.

Klucz do sukcesu? Monitoruj swoje finanse!

Aby świadomie skorzystać z lepszych warunków rynkowych, musisz wiedzieć, jaka jest Twoja aktualna sytuacja. Wielu Polaków w Norwegii nie śledzi na bieżąco swojego scoringu kredytowego ani danych w Gjeldsregisteret (rejestrze długów).

Dlatego tak ważne jest korzystanie z narzędzi do monitorowania kredytowego. Pozwalają one sprawdzić, jak widzą Cię banki, jakie masz aktywne zobowiązania i gdzie płacisz najwyższe odsetki. To wiedza, która daje Ci realne oszczędności.

Nie czekaj – działaj teraz!

Październik 2025 to wyjątkowy czas – połączenie niższych stóp procentowych, otwartej postawy banków i Twojej silniejszej pozycji finansowej. Nie pozwól, aby ta szansa minęła.Wybierz opcję najlepszą dla siebie:

1. Chcesz obniżyć obecne raty lub potrzebujesz nowej gotówki? Jeśli wiesz, że Twoja sytuacja jest stabilna i chcesz skorzystać z lepszych warunków na rynku, złóż wniosek już teraz.
Kliknij tutaj, aby złożyć wniosek o nowy kredyt lub refinansowanie
2. Chcesz najpierw sprawdzić swoją sytuację i monitorować swoje kredyty? Zobacz, ile możesz zaoszczędzić, analizując swoje obecne zobowiązania w monitorze kredytowym.
Kliknij tutaj, aby sprawdzić swój Monitor Kredytowy i znaleźć oszczędności
Nie czekaj, aż banki ponownie zaostrzą kryteria. Wykorzystaj październikową "odwilż" na swoją korzyść!

Artykuł powstał we współpracy z GjeldsMonitor: lepsza kontrola Twoich pożyczek i kart kredytowych w Norwegii.

Przykł. dla 250 000 kr/5 lat: RRSO 12,82%, do spłaty 334 577 kr. Okres 1-15 lat, RRSO 6,82%-48,76%.
