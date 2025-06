Tam, gdzie muzyka łączy Polonię nad fiordami – Wataha Festival w nowej odsłonie

Między 1 a 3 sierpnia odbędzie się ósma już edycja Wataha Festival – jednego z najważniejszych wydarzeń polonijnej sceny kulturalnej w Norwegii. Tegoroczna odsłona zapowiada się wyjątkowo – z jeszcze większym rozmachem, nową lokalizacją oraz udziałem topowych zespołów z Polski i Norwegii.

Festiwal organizowany przez stowarzyszenie non profit WATAHACAMP odbędzie się po raz pierwszy w malowniczym Hove Leirsenter w Arendal, nowoczesnym ośrodku położonym nad morzem, otoczonym lasami i plażami, oferującym rozbudowaną infrastrukturę noclegową i rekreacyjną. Zmiana miejsca oznacza nowe możliwości: więcej przestrzeni, lepsze warunki i jeszcze bogatszy program.

Międzynarodowa scena i muzyczne gwiazdy

Na festiwalowej scenie wystąpią uznani artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne – od alternatywnego rocka po folk metal. Wśród potwierdzonych zespołów znalazły się m.in. legendarna polska grupa Sztywny Pal Azji, M.S. Oberschlesien, Transgresja, a także norweskie Vanvidd i Vivid Lights. Obok nich zagrają także formacje z pogranicza rocka, metalu i funku, jak Kanagon, DirtPhunks i Wandal, a także reprezentujący country Hi Five czy łączący pokolenia zespół The Deadlines.