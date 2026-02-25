Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Reklama

Rata w Norwegii już od618kr

Sprawdź ratę

Usługa realizowana przez DigiFinans.no | Priseksempel: Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Finanse i kredyty

Skattemelding 2026 nadchodzi! Jak Twoje rozliczenie podatkowe otworzy Ci drzwi do kredytu w Norwegii?

Multinor finans

25 lutego 2026 17:19

Kopiuj link
Skattemelding 2026 nadchodzi! Jak Twoje rozliczenie podatkowe otworzy Ci drzwi do kredytu w Norwegii?

Kredyt konsumencki w Norwegii Multinor finans

Marzec to w kalendarzu każdego Polaka w Norwegii data szczególna. To właśnie wtedy Skatteetaten rozpoczyna wysyłkę Skattemelding (wstępnego rozliczenia podatkowego). Choć większość z nas skupia się wtedy na pytaniu: „Będzie zwrot czy dopłata?”, dla osób planujących większe wydatki, Skattemelding ma jeszcze jedno, kluczowe znaczenie. To najważniejszy dokument, na który spojrzy bank, gdy zapukasz do niego po kredyt gotówkowy.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii

Wyjazd z Polski do Norwegii. 27.02.2026 . 01.03.2026 z Norwegii do Polski

Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi

Ogłoszenia MojaNorwegia


Skattemelding a Twoja zdolność kredytowa – dlaczego to takie ważne?

Norweskie banki opierają swoje decyzje na twardych danych. Twoje zarobki z ubiegłego roku, wykazane w Skattemelding, to dla nich „papier lakmusowy” Twojej wiarygodności finansowej.
  • Aktualizacja danych: Nowy Skattemelding to dla banku sygnał, że Twoja sytuacja finansowa jest stabilna (lub uległa poprawie!).
  • Weryfikacja dochodów: Systemy bankowe często automatycznie zaciągają dane z rejestrów takich jak Gjeldsregisteret czy (daw.) Bisnode, które bazują właśnie na Twoich rocznych rozliczeniach.
Jeśli Twoje zarobki w 2025 roku wzrosły, marzec i kwiecień to idealny moment, by wnioskować o kredyt gotówkowy na korzystniejszych warunkach lub zrefinansować obecne zobowiązania.
Wnioskuj o kredyt gotówkowy
Eff. rente 15,82%,100000kr.over 5år,etabl. 950kr.,tot.142730kr.

3 pułapki, na które musisz uważać (zanim wyślesz wniosek)

  • Sprawdź błędy w Skattemelding: zanim zaakceptujesz rozliczenie, upewnij się, że wszystkie ulgi (np. pendler, koszty dojazdów) zostały uwzględnione. Błędny dochód netto to mniejsza szansa na kredyt!
  • Uważaj na Inkasso: nawet drobny, niezapłacony mandat czy rachunek za prąd, który trafił do firmy windykacyjnej, może zablokować Twoją drogę do finansowania.
  • Nie wnioskuj w ciemno: każde zapytanie kredytowe odnotowywane jest w systemie. Zamiast wysyłać wnioski do dziesięciu banków naraz, skorzystaj z pomocy doradcy, który sprawdzi Twoje szanse bez psucia Twojego scoringu.

Trzymaj rękę na pulsie z GjeldsMonitor

Zanim złożysz wniosek o kredyt, warto wiedzieć dokładnie to samo, co wie o Tobie bank. Właśnie tutaj z pomocą przychodzi usługa GjeldsMonitor. To Twoje osobiste centrum dowodzenia, które pozwala na bieżąco monitorować stan Twojego zadłużenia niezabezpieczonego w norweskich rejestrach.

Dzięki Gjeldsmonitor możesz sprawdzić, czy wszystkie Twoje limity na kartach kredytowych i pożyczki są poprawnie zaraportowane oraz czy nie widnieją tam stare, dawno spłacone zobowiązania, które niepotrzebnie obniżają Twoją zdolność. To najprostszy sposób, by uniknąć przykrych niespodzianek i wejść w proces kredytowy z pełną pewnością siebie.
0
0
0
0
0
Lepsza kontrola Twoich pożyczek i kart kredytowych
Zaloguj się do GjeldsMonitor i zacznij oszczędzać na zadłużeniach
reklama

Moja Norwegia poleca

Masaż Opony
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Stillas utleie As
Oslo, okręg miasta, Oslo
Praca dla Malarzy/Maler
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla Malarzy/Maler ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Polski Psychotraumatolog w Oslo Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Pedzik transport Szkolenia Online 96015 Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.