Ponad 30-procentowy spadek cen ropy brent. Surowiec najtańszy od 2021 roku

Od połowy stycznia 2025 roku cena ropy brent notuje niemal permanentny spadek. Po chwilowym odbiciu w marcu, surowiec po raz kolejny tanieje. Wartość baryłki jest najniższa od lutego 2021 roku.

W ciągu ostatniego tygodnia cena spadła o około 10,9 proc., osiągając poziom 63,30 USD za baryłkę. Miesiąc temu, na początku marca, cena wynosiła około 68,33 USD za baryłkę. Rok temu, w kwietniu 2024 roku, cena osiągnęła maksimum na poziomie 91,17 USD za baryłkę. Z kolei trzy lata temu, w kwietniu 2022 roku, cena oscylowała wokół 99,97 USD za baryłkę. Cztery lata temu, w kwietniu 2021 roku, cena wynosiła około 62,80 USD za baryłkę. Pięć lat temu, w kwietniu 2020 roku, cena była na poziomie około 20 USD za baryłkę, co było wynikiem globalnego spadku popytu z powodu pandemii COVID-19.​

Kto albo co odpowiada za spadek cen ropy brent?

Jednym z głównych czynników spadków cen ropy brent jest eskalacja napięć handlowych między USA a Chinami oraz innymi państwami. Ta prowadzi do obaw o globalne spowolnienie gospodarcze i zmniejszenie popytu na surowce energetyczne. Dodatkowo, decyzja OPEC+ o zwiększeniu produkcji ropy o 411 tys. baryłek dziennie od maja 2025 roku przyczyniła się do obaw o nadpodaż na rynku.



Analitycy Goldman Sachs obniżyli swoje prognozy, przewidując, że cena ropy Brent wyniesie 69 USD za baryłkę w 2025 roku. Z kolei prognozy EIA wskazują na średnią cenę 74 USD za baryłkę w 2025 roku, z możliwością dalszego spadku do 66 USD w 2026 roku. Niektórzy analitycy wskazują, że potencjalne zakłócenia podaży wynikające z sankcji i ceł mogą spowodować krótkoterminowe wzrosty cen.