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  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Biznes i gospodarka
|
Redakcja
|

17 czerwca 2026 07:28

Cieśnina Ormuz, ropa i gaz. Dochód kraju wzrósł, możliwości mieszkańców spadły?

Wojna na Bliskim Wschodzie wpłynęła na dochody Norwegii. Bruttonasjonalinntekten, czyli dochód narodowy brutto, wzrósł w 1. kwartale 2026 roku o 4,4 proc. Centralne Biuro Statystyczne (SSB) wskazuje na bardzo wysokie wpływy z wydobycia ropy i gazu.
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Cieśnina Ormuz, ropa i gaz. Dochód kraju wzrósł, możliwości mieszkańców spadły?
Wysokie wpływy budżetowe nie przełożyły się na wzrost majętności mieszkańców Norwegii. Zdjęcie poglądowe/Fot. Jernej Furman (Flickr.com, CC BY 2.0)
Podsumowanie artykułu
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Wzrost był silnie związany z marcem. To wtedy wojna w Iranie i zamknięcie Cieśniny Ormuz wywołały szok na rynku ropy. Ceny surowców poszły w górę. SSB podaje, że wyższe ceny ropy i gazu zwiększyły wartość produktu krajowego brutto w cenach bieżących o 6,2 proc.

Dochód narodowy brutto wzrósł o 62 mld NOK. Dane są skorygowane o wahania sezonowe i kalendarzowe. Wzrosła też rozporządzalna część dochodu Norwegii. Była o 5,0 proc. wyższa niż w 4. kwartale 2025 roku.
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Ropa podbiła dochody. Państwo zwiększyło nadwyżkę

Największy impuls przyszedł z sektora ropy i gazu. Ceny wzrosły po wybuchu wojny w Iranie. SSB wskazuje także na zamknięcie Cieśniny Ormuz. Te czynniki przełożyły się na wyższe wpływy z wydobycia.

Duża część takich dochodów trafia do państwa. Wynika to z systemu podatku naftowego oraz z Państwowego Bezpośredniego Udziału Ekonomicznego (SDØE). Nadwyżka w sektorze instytucji rządowych i samorządowych wzrosła o 61 mld NOK. Osiągnęła 149 mld NOK, czyli była wyższa o 68,8 proc. niż kwartał wcześniej.

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Dochód narodowy brutto na mieszkańca Norwegii, po uwzględnieniu sezonowości.

Dochód narodowy brutto na mieszkańca Norwegii, po uwzględnieniu sezonowości.Il. SSB

Mieszkańcy Norwegii odczuli presję. Konsumpcja lekko spadła

Sytuacja gospodarstw domowych wyglądała inaczej. Ich dochód rozporządzalny wzrósł o 0,6 proc. To mniej niż wzrost cen. Realny dochód rozporządzalny, który pokazuje siłę nabywczą, spadł.

Wynagrodzenia wzrosły o 1,7 proc. Dało to około 10 mld NOK więcej. Dochody z majątku obniżyły jednak tempo wzrostu. Po wyłączeniu dywidend siła nabywcza gospodarstw domowych była prawie bez zmian i wzrosła o 0,1 proc.

Konsumpcja spadła o 0,1 proc. To pierwsza taka sytuacja od 1. kwartału 2023 roku. SSB wiąże go z wahaniami zakupów samochodów. Po wysokiej sprzedaży aut w 4. kwartale 2025 roku zakupy w 1. kwartale 2026 były nietypowo niskie.
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SSB zrewidował też wcześniejsze dane za 2025 rok. Dochód narodowy brutto został obniżony o prawie 5 mld NOK. Urząd zaznacza, że kwartały po 2023 roku są nadal danymi wstępnymi i pozostają bardziej niepewne.
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