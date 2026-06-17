17 czerwca 2026 07:28
Cieśnina Ormuz, ropa i gaz. Dochód kraju wzrósł, możliwości mieszkańców spadły?
Dochód narodowy brutto wzrósł o 62 mld NOK. Dane są skorygowane o wahania sezonowe i kalendarzowe. Wzrosła też rozporządzalna część dochodu Norwegii. Była o 5,0 proc. wyższa niż w 4. kwartale 2025 roku.
Ropa podbiła dochody. Państwo zwiększyło nadwyżkę
Duża część takich dochodów trafia do państwa. Wynika to z systemu podatku naftowego oraz z Państwowego Bezpośredniego Udziału Ekonomicznego (SDØE). Nadwyżka w sektorze instytucji rządowych i samorządowych wzrosła o 61 mld NOK. Osiągnęła 149 mld NOK, czyli była wyższa o 68,8 proc. niż kwartał wcześniej.
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Mieszkańcy Norwegii odczuli presję. Konsumpcja lekko spadła
Wynagrodzenia wzrosły o 1,7 proc. Dało to około 10 mld NOK więcej. Dochody z majątku obniżyły jednak tempo wzrostu. Po wyłączeniu dywidend siła nabywcza gospodarstw domowych była prawie bez zmian i wzrosła o 0,1 proc.
Konsumpcja spadła o 0,1 proc. To pierwsza taka sytuacja od 1. kwartału 2023 roku. SSB wiąże go z wahaniami zakupów samochodów. Po wysokiej sprzedaży aut w 4. kwartale 2025 roku zakupy w 1. kwartale 2026 były nietypowo niskie.
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