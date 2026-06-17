Cieśnina Ormuz, ropa i gaz. Dochód kraju wzrósł, możliwości mieszkańców spadły?

Sytuacja gospodarstw domowych wyglądała inaczej. Ich dochód rozporządzalny wzrósł o 0,6 proc. To mniej niż wzrost cen. Realny dochód rozporządzalny, który pokazuje siłę nabywczą, spadł.



Wynagrodzenia wzrosły o 1,7 proc. Dało to około 10 mld NOK więcej. Dochody z majątku obniżyły jednak tempo wzrostu. Po wyłączeniu dywidend siła nabywcza gospodarstw domowych była prawie bez zmian i wzrosła o 0,1 proc.



Konsumpcja spadła o 0,1 proc. To pierwsza taka sytuacja od 1. kwartału 2023 roku. SSB wiąże go z wahaniami zakupów samochodów. Po wysokiej sprzedaży aut w 4. kwartale 2025 roku zakupy w 1. kwartale 2026 były nietypowo niskie.