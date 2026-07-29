  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Biznes i gospodarka
|
Redakcja
|

29 lipca 2026 10:54

Cła zmieniają handel w Europie. Dane pokazują wyraźną różnicę między sąsiadami

Zmiany w światowym handlu inaczej wpływają na Norwegię i Szwecję. Norweski eksport do USA wzrósł o 10,2 proc., podczas gdy sprzedaż szwedzkich towarów na ten rynek spadła. Różnice wynikają przede wszystkim ze struktury eksportu oraz skali oddziaływania amerykańskich ceł.
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Cła zmieniają handel w Europie. Dane pokazują wyraźną różnicę między sąsiadami
Decyzje amerykańskiej administracji mają odmienny wpływ na europejskie państwa. Fot. materiały prasowe Dun & Bradstreet
Podsumowanie artykułu
Najnowsze dane wskazują na zmianę międzynarodowych szlaków handlowych. Firmy reagują na rosnącą niepewność geopolityczną, kierując towary na większą liczbę rynków i wzmacniając handel regionalny. Rośnie też znaczenie produktów o wyższej wartości dodanej. Proces jest widoczny zarówno w Norwegii, jak i w Szwecji, choć jego skutki są odmienne dla obu gospodarek.
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USA dzielą eksporterów. Energia chroni Norwegię

Szwedzki eksport do USA zmalał. Gospodarka Szwecji opiera znaczną część sprzedaży zagranicznej na pojazdach, maszynach i elektronice, czyli sektorach bezpośrednio objętych amerykańskimi taryfami. To zwiększa wpływ nowych barier handlowych. Szwedzkie firmy ograniczają więc ekspozycję na towary obciążone cłami i częściej kierują sprzedaż na rynki europejskie.

Norweski eksport do USA wzrósł natomiast o 10,2 proc. Norwegia sprzedaje na ten rynek głównie surową ropę oraz rafinowane produkty naftowe, które zostały wyłączone z amerykańskich taryf. Struktura eksportu zmniejsza więc bezpośredni wpływ ceł. Fredrik Blixt Borge, starszy menedżer produktu w Dun & Bradstreet Norge, wskazuje, że nawet dwie nordyckie gospodarki mogą odczuwać zmiany warunków rynkowych w zupełnie inny sposób.

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Decyzja administracji Trumpa wpłynęła na Europę.

Decyzja administracji Trumpa wpłynęła na Europę.Fot. Gage Skidmore, flickr.com (CC BY-SA 2.0)

Eksport zmienia kierunek. Niemcy zyskują znaczenie

Dane pokazują szerszą przebudowę handlu w regionie nordyckim. Niemcy umacniają pozycję partnera handlowego, a przepływy towarów obejmują coraz większą liczbę rynków. Zwiększa się również eksport produktów o wysokiej wartości dodanej. Firmy stają się dzięki temu mniej zależne od pojedynczych odbiorców.

Łączna wartość norweskiego eksportu spadła, ale główną przyczyną były niższe ceny ropy i mocniejszy NOK. Czynniki te zmniejszyły wartość sprzedaży ropy po przeliczeniu na norweską walutę. Po wyłączeniu energii obraz jest inny. Pozostała część norweskiego eksportu wyraźnie wzrosła w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku, głównie dzięki maszynom, urządzeniom elektrycznym i innym towarom przemysłowym o wysokiej wartości dodanej.
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Analiza Dun & Bradstreet obejmuje norweskie i szwedzkie dane dotyczące importu oraz eksportu z lat 2024 i 2025. Uwzględniono w niej kategorie produktów, partnerów handlowych oraz roczne zmiany przepływów towarowych. W wybranych przypadkach wykorzystano także liczbę rezerwacji transportu kontenerowego jako dodatkowy wskaźnik aktywności handlowej.
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