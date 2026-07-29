29 lipca 2026 10:54
Cła zmieniają handel w Europie. Dane pokazują wyraźną różnicę między sąsiadami
USA dzielą eksporterów. Energia chroni Norwegię
Norweski eksport do USA wzrósł natomiast o 10,2 proc. Norwegia sprzedaje na ten rynek głównie surową ropę oraz rafinowane produkty naftowe, które zostały wyłączone z amerykańskich taryf. Struktura eksportu zmniejsza więc bezpośredni wpływ ceł. Fredrik Blixt Borge, starszy menedżer produktu w Dun & Bradstreet Norge, wskazuje, że nawet dwie nordyckie gospodarki mogą odczuwać zmiany warunków rynkowych w zupełnie inny sposób.
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Eksport zmienia kierunek. Niemcy zyskują znaczenie
Łączna wartość norweskiego eksportu spadła, ale główną przyczyną były niższe ceny ropy i mocniejszy NOK. Czynniki te zmniejszyły wartość sprzedaży ropy po przeliczeniu na norweską walutę. Po wyłączeniu energii obraz jest inny. Pozostała część norweskiego eksportu wyraźnie wzrosła w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku, głównie dzięki maszynom, urządzeniom elektrycznym i innym towarom przemysłowym o wysokiej wartości dodanej.
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