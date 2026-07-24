24 lipca 2026 15:06
Waszyngton zmienia zasady handlu. Norweskie firmy dostaną gorsze warunki niż UE
Cła dla Norwegii rosną. Tylko część produktów z wyjątkami
Nie wszystkie produkty zostaną objęte zmianami. Wyjątki dotyczą między innymi paliw, nawozów oraz niektórych artykułów spożywczych. Z nowych taryf wyłączono również towary objęte innymi cłami, w tym samochody, metale i leki. Osobne zasady dotyczą surowców krytycznych oraz produktów, których nie można pozyskać w wystarczającej ilości w USA lub z innych źródeł.
Norweski rząd nie jest w dobrych stosunkach z administracją Donalda Trumpa.Fot. Gage Skidmore, flickr.com (CC BY-SA 2.0)
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Oslo protestuje. Firmy wskazują na konkurencję
Konfederacja Norweskiego Biznesu (NHO) zwraca uwagę na różnicę między stawkami dla Norwegii i UE. Dyrektor ds. międzynarodowych Petter Tollefsen ocenia, że norwescy eksporterzy otrzymają gorsze warunki dostępu do rynku USA niż firmy unijne. NHO podkreśla jednocześnie, że norweski biznes potępia pracę przymusową. Zastrzeżenia wobec amerykańskiego uzasadnienia zgłosiła także przedstawicielka Komisji Europejskiej Kaja Kallas, a władze Australii i Brazylii zapowiedziały działania na rzecz wycofania nowych taryf.
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