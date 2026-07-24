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  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
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1 NOK

Biznes i gospodarka
|
Redakcja
|

24 lipca 2026 15:06

Waszyngton zmienia zasady handlu. Norweskie firmy dostaną gorsze warunki niż UE

USA podnoszą cła na towary z Norwegii z 10 do 12,5 proc. Nowe stawki zaczęły obowiązywać w piątek, 24 lipca o godz. 6.00 czasu norweskiego. Norweskie władze odrzucają uzasadnienie przedstawione przez Waszyngton.
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Waszyngton zmienia zasady handlu. Norweskie firmy dostaną gorsze warunki niż UE
Norwegia otrzymała gorsze warunki niż państwa UE. CC0
Podsumowanie artykułu
Stany Zjednoczone objęły nowymi taryfami 60 państw i partnerów handlowych, w tym Norwegię, Unię Europejską i Chiny. Według amerykańskich władz zmiany dotyczą ponad 99 proc. importu trafiającego na rynek USA. Kraje UE pozostaną przy stawce 10 proc. Norweskie towary zostaną więc objęte wyższym cłem niż produkty z państw unijnych.
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Cła dla Norwegii rosną. Tylko część produktów z wyjątkami

Urząd Przedstawiciela Handlowego Stanów Zjednoczonych (USTR) poinformował o nowych stawkach w komunikacie opublikowanym w czwartek, 23 lipca wieczorem. Norwegia była dotychczas objęta tymczasowym globalnym cłem w wysokości 10 proc. Od piątku stawka wzrosła do 12,5 proc. Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych Norwegii (UD) nowe dodatkowe cło obejmie około 67 proc. amerykańskiego importu z Norwegii.

Nie wszystkie produkty zostaną objęte zmianami. Wyjątki dotyczą między innymi paliw, nawozów oraz niektórych artykułów spożywczych. Z nowych taryf wyłączono również towary objęte innymi cłami, w tym samochody, metale i leki. Osobne zasady dotyczą surowców krytycznych oraz produktów, których nie można pozyskać w wystarczającej ilości w USA lub z innych źródeł.
Norweski rząd nie jest w dobrych stosunkach z administracją Donalda Trumpa.

Norweski rząd nie jest w dobrych stosunkach z administracją Donalda Trumpa.Fot. Gage Skidmore, flickr.com (CC BY-SA 2.0)

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Oslo protestuje. Firmy wskazują na konkurencję

Nowy system został powiązany z amerykańskimi przepisami dotyczącymi pracy przymusowej. Władze USA twierdzą, że Norwegia nie wprowadziła i nie egzekwuje wystarczającego zakazu importu towarów wytwarzanych z wykorzystaniem takiej pracy. Norweski minister spraw zagranicznych Espen Barth Eide nie zgadza się z tą oceną. Według niego Norwegia ma już jasne regulacje, które mają zapobiegać handlowi takimi produktami.

Konfederacja Norweskiego Biznesu (NHO) zwraca uwagę na różnicę między stawkami dla Norwegii i UE. Dyrektor ds. międzynarodowych Petter Tollefsen ocenia, że norwescy eksporterzy otrzymają gorsze warunki dostępu do rynku USA niż firmy unijne. NHO podkreśla jednocześnie, że norweski biznes potępia pracę przymusową. Zastrzeżenia wobec amerykańskiego uzasadnienia zgłosiła także przedstawicielka Komisji Europejskiej Kaja Kallas, a władze Australii i Brazylii zapowiedziały działania na rzecz wycofania nowych taryf.
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Nowe stawki zastąpią globalne cło w wysokości 10 proc., które prezydent Donald Trump wprowadził w lutym na okres 150 dni. Po upływie tego terminu dalsze obowiązywanie wcześniejszego rozwiązania wymagałoby zgody Kongresu.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Co to jest cło i kto je płaci?
Jak to uderzy w ceny i miejsca pracy?
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„Praca przymusowa” – o co chodzi USA?
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