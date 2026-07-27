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  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
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1 NOK

Biznes i gospodarka
|
Redakcja
|

27 lipca 2026 09:48

Ceny paliw powrócą do normy? USA i Iran wstrzymały ataki

Cena ropy spadła w poniedziałek, 27 lipca rano o 6,61 proc. Rynek zareagował na wstrzymanie przez USA ataków na Iran. Baryłka ropy z Morza Północnego kosztuje obecnie około 87,50 dolara.
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Ceny paliw powrócą do normy? USA i Iran wstrzymały ataki
Od wartości baryłki ropy uzależnione są ceny paliw na stacjach. Fot. Pixabay
Podsumowanie artykułu
Przerwa nastąpiła po 13 kolejnych nocach bombardowań. USA chcą dać mediatorom w Omanie możliwość wynegocjowania porozumienia, które ma dotyczyć między innymi otwarcia cieśniny Ormuz. Iran również czasowo wstrzymał działania odwetowe. Chodzi o ataki na sojuszników USA w regionie.
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Ataki zostały wstrzymane. Rozpoczynają się negocjacje

Amerykańska przerwa nastąpiła po 13 nocach kolejnych ataków na Iran. Ma ona stworzyć przestrzeń dla negocjacji prowadzonych przez mediatorów w Omanie. Jednym z tematów ma być otwarcie cieśniny Ormuz. Rozmowy mają doprowadzić do zawarcia porozumienia.

Iran także czasowo przerwał działania odwetowe. Dotyczy to ataków na sojuszników USA w regionie. Decyzja Teheranu zbiegła się z przerwą ogłoszoną przez Waszyngton. Poniedziałkowy spadek cen nastąpił po ogłoszeniu obu decyzji.

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Sytuacja w Cieśninie Ormuz niemal codziennie poddawana jest analizom przez ekspertów rynku surowców.

Sytuacja w Cieśninie Ormuz niemal codziennie poddawana jest analizom przez ekspertów rynku surowców.Fot. MC2 Indra Beaufort, Public domain, via Wikimedia Commons

Baryłka wyraźnie tańsza. Notowania mocno się zmieniają

W piątek, 24 lipca po południu ropa kosztowała około 98 dolarów za baryłkę. W poniedziałek cena spadła do około 92 dolarów. Oznacza to różnicę wynoszącą ponad 6 dolarów. Poranny spadek sięgnął blisko 7,0 proc.

Niepokój w kilku częściach Bliskiego Wschodu powodował wcześniej gwałtowne zmiany cen. Notowania reagowały na informacje dotyczące kolejnych ataków. Najwyższe poziomy pojawiły się po uderzeniach USA i Izraela na Iran. Obecny spadek nastąpił po czasowym ograniczeniu działań zbrojnych.
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Tuż przed atakami pod koniec lutego baryłka kosztowała około 73 dolarów. Po rozpoczęciu uderzeń USA i Izraela na Iran jej cena przekroczyła 119 dolarów. Różnica między tymi poziomami wyniosła ponad 46 dolarów.
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