27 lipca 2026 09:48
Ceny paliw powrócą do normy? USA i Iran wstrzymały ataki
Ataki zostały wstrzymane. Rozpoczynają się negocjacje
Iran także czasowo przerwał działania odwetowe. Dotyczy to ataków na sojuszników USA w regionie. Decyzja Teheranu zbiegła się z przerwą ogłoszoną przez Waszyngton. Poniedziałkowy spadek cen nastąpił po ogłoszeniu obu decyzji.
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Sytuacja w Cieśninie Ormuz niemal codziennie poddawana jest analizom przez ekspertów rynku surowców.Fot. MC2 Indra Beaufort, Public domain, via Wikimedia Commons
Baryłka wyraźnie tańsza. Notowania mocno się zmieniają
Niepokój w kilku częściach Bliskiego Wschodu powodował wcześniej gwałtowne zmiany cen. Notowania reagowały na informacje dotyczące kolejnych ataków. Najwyższe poziomy pojawiły się po uderzeniach USA i Izraela na Iran. Obecny spadek nastąpił po czasowym ograniczeniu działań zbrojnych.
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