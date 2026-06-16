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  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
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1 NOK

Biznes i gospodarka
|
Redakcja
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16 czerwca 2026 15:07

Paliwa w końcu potanieją? Rynek reaguje na umowę USA z Iranem

Cena ropy spadła poniżej 80 dolarów za baryłkę. To pierwsza taka sytuacja od 3 marca 2026 roku. Rynek reaguje na doniesienia o wstępnej umowie między USA i Iranem.
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Paliwa w końcu potanieją? Rynek reaguje na umowę USA z Iranem
Ceny paliw to jeden z najpopularniejszych tematów w Norwegii i całej Europie. Fot. Fotolia
Podsumowanie artykułu
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Ropa z Morza Północnego tanieje od kilku dni. Spadek nastąpił po tym, jak USA i Iran miały zawrzeć porozumienie intencyjne obejmujące otwarcie cieśniny Ormuz. Od północy 16 czerwca ceny spadły o około 4 proc.
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Ropa tanieje. Ormuz wraca do gry

Porozumienie nie jest ostateczne. Zakłada 60-dniowe zawieszenie broni po wojnie, która wybuchła 28 lutego. W tym czasie strony mają prowadzić dalsze rozmowy. Iran ma być gotów otworzyć cieśninę Ormuz. Agencja Bloomberg podaje, że sytuacja ma utrzymać się przez cały okres rozejmu.

Na stole są kluczowe spory. Negocjatorzy USA i Iranu mają rozmawiać o irańskim programie atomowym i rakietowym, a także o wsparciu Teheranu dla grup zbrojnych w innych państwach Bliskiego Wschodu. Szczegóły porozumienia nie są znane. Nie wiadomo też, czy Izrael zgodzi się respektować zawieszenie broni z Libanem.
Sytuacja w Cieśninie Ormuz niemal codziennie poddawana jest analizom przez ekspertów rynku surowców.

Sytuacja w Cieśninie Ormuz niemal codziennie poddawana jest analizom przez ekspertów rynku surowców.Fot. MC2 Indra Beaufort, Public domain, via Wikimedia Commons

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Wybrane ceny ropy brent (za baryłkę) w ostatnich 30 dniach:

16 maja - 106,57 USD,
19 maja - 108 USD,
20 maja - 101,69 USD,
25 maja - 95,25 USD,
29 maja - 90,39 USD,
1 czerwca - wahania od 92,86 USD do 96,82 USD,
8 czerwca - 96,66 USD,
9 czerwca - 89,47 USD,
11 czerwca - 93, 86 USD,
12 czerwca - 86,39 USD,
16 czerwca - 79,97 USD.

Giełda reaguje. Akcje spółek paliwowych spadają

Spadek cen ropy przełożył się na notowania w Oslo. Od zamknięcia Giełdy Papierów Wartościowych w Oslo (Oslo Børs) cena surowca obniżyła się o około 2,5 dolara za baryłkę. Akcje kilku spółek paliwowych poszły w dół. Główny indeks Oslo Børs traci 0,14 proc.

Equinor spada o 0,83 proc. Vår Energi notuje zniżkę o 2,09 proc., a Aker BP traci 1,15 proc. Handelsbanken napisał w poniedziałkowej nocie, że rynek odebrał porozumienie jako istotny przełom, choć najtrudniejsze tematy pozostają nierozwiązane. Thina Saltvedt z Nordea Markets wskazała, że rozmowy nadal mogą się załamać, co mogłoby ponownie podbić ceny ropy.
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Donald Trump napisał na Truth Social, że Cieśnina Ormuz ma zostać otwarta, a miny usunięte. Dodał też: „Niech ropa płynie”. Kolejne informacje mają pokazać, czy zapowiedzi przełożą się na konkretne działania w czasie 60-dniowego rozejmu.

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Pl
przed chwilą
Jak zrealizują swoje urojone cele klimatyczne to potanieje do 50 koron za litr to podnoszenie kwalifikacji i nauki języka na wyższy poziom nie pomoże
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