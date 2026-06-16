16 czerwca 2026 15:07
Paliwa w końcu potanieją? Rynek reaguje na umowę USA z Iranem
Ropa tanieje. Ormuz wraca do gry
Na stole są kluczowe spory. Negocjatorzy USA i Iranu mają rozmawiać o irańskim programie atomowym i rakietowym, a także o wsparciu Teheranu dla grup zbrojnych w innych państwach Bliskiego Wschodu. Szczegóły porozumienia nie są znane. Nie wiadomo też, czy Izrael zgodzi się respektować zawieszenie broni z Libanem.
Sytuacja w Cieśninie Ormuz niemal codziennie poddawana jest analizom przez ekspertów rynku surowców.Fot. MC2 Indra Beaufort, Public domain, via Wikimedia Commons
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Wybrane ceny ropy brent (za baryłkę) w ostatnich 30 dniach:
16 maja - 106,57 USD,
19 maja - 108 USD,
20 maja - 101,69 USD,
25 maja - 95,25 USD,
29 maja - 90,39 USD,
1 czerwca - wahania od 92,86 USD do 96,82 USD,
8 czerwca - 96,66 USD,
9 czerwca - 89,47 USD,
11 czerwca - 93, 86 USD,
12 czerwca - 86,39 USD,
16 czerwca - 79,97 USD.
Giełda reaguje. Akcje spółek paliwowych spadają
Equinor spada o 0,83 proc. Vår Energi notuje zniżkę o 2,09 proc., a Aker BP traci 1,15 proc. Handelsbanken napisał w poniedziałkowej nocie, że rynek odebrał porozumienie jako istotny przełom, choć najtrudniejsze tematy pozostają nierozwiązane. Thina Saltvedt z Nordea Markets wskazała, że rozmowy nadal mogą się załamać, co mogłoby ponownie podbić ceny ropy.
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