15 czerwca 2026 15:03
W Norwegii jednak dojdzie do podwyżki stóp procentowych? Pojawił się nowy raport
Stopy mogą wzrosnąć. Inflacja nadal ciąży Norwegom
W ubiegłym tygodniu opublikowano nowe dane o inflacji. Ceny w Norwegii wzrosły o 3,1 proc. od maja 2025 roku do maja 2026 roku, co wzmocniło prognozy DNB Carnegie dotyczące możliwej podwyżki. Mówiła o tym główna ekonomistka Kjersti Haugland. Inny scenariusz przedstawia Nordea, gdzie senior strateg makroekonomiczna i stóp procentowych Sara Midtgaard zakłada utrzymanie stóp bez zmian i sygnał podwyżki we wrześniu.
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Wypowiadający się w czerwcu eksperci bankowi uznali, że do podwyżki stóp procentowych dojdzie najszybciej we wrześniu.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Cel Norges Bank jest daleko. Płace mają zwolnić
Zmienić ma się także tempo wzrostu wynagrodzeń. SSB zakłada spadek dynamiki płac w kierunku 3 proc., wobec obecnego poziomu 4,4 proc. Realny wzrost płac ma wynosić około 1 proc. rocznie w kolejnych latach. Według prognoz stopa procentowa ma być stopniowo obniżana od połowy 2027 roku, a na koniec 2029 roku ma wynieść 3,5 proc.
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