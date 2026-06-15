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Biznes i gospodarka
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Redakcja
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15 czerwca 2026 15:03

W Norwegii jednak dojdzie do podwyżki stóp procentowych? Pojawił się nowy raport

Centralne Biuro Statystyczne (SSB) zakłada kolejną podwyżkę stóp procentowych w Norwegii jeszcze w tym roku. Decyzja może zapaść już 18 czerwca, gdy Norges Bank ogłosi najnowsze stanowisko w sprawie stóp. Wśród powodów wymieniana jest utrzymująca się wysoka inflacja.
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W Norwegii jednak dojdzie do podwyżki stóp procentowych? Pojawił się nowy raport
Analiza SSB różni się od prognoz strategów bankowych. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Podsumowanie artykułu
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SSB przedstawiło 15 czerwca nowe prognozy dla norweskiej gospodarki. Szacunki publikowane są cztery razy w roku, a najnowszy zestaw pokazuje utrzymującą się presję cenową i trudne warunki dla rynku mieszkaniowego. To ważny sygnał dla kredytobiorców. Obecna stopa procentowa wynosi 4,25 proc., po majowej podwyżce z poziomu 4 proc.
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Stopy mogą wzrosnąć. Inflacja nadal ciąży Norwegom

SSB ocenia, że Norges Bank może ponownie podnieść stopy jeszcze w tym roku. Według badacza Thomasa von Brascha wysoka dynamika cen sprawia, że taki ruch może nastąpić już w czwartek. To najbliższy termin decyzji. Norges Bank ma wtedy ogłosić nowe stanowisko w sprawie stopy procentowej.

W ubiegłym tygodniu opublikowano nowe dane o inflacji. Ceny w Norwegii wzrosły o 3,1 proc. od maja 2025 roku do maja 2026 roku, co wzmocniło prognozy DNB Carnegie dotyczące możliwej podwyżki. Mówiła o tym główna ekonomistka Kjersti Haugland. Inny scenariusz przedstawia Nordea, gdzie senior strateg makroekonomiczna i stóp procentowych Sara Midtgaard zakłada utrzymanie stóp bez zmian i sygnał podwyżki we wrześniu.

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Wypowiadający się w czerwcu eksperci bankowi uznali, że do podwyżki stóp procentowych dojdzie najszybciej we wrześniu.

Wypowiadający się w czerwcu eksperci bankowi uznali, że do podwyżki stóp procentowych dojdzie najszybciej we wrześniu.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Cel Norges Bank jest daleko. Płace mają zwolnić

SSB prognozuje, że inflacja będzie stopniowo spadać. Według biura wzrost cen obniży się z 3,2 proc. w tym roku do około 2 proc. w 2029 roku. To poziom celu inflacyjnego Norges Bank. Von Brasch wskazuje jednak, że wysoki wzrost płac i rosnące ceny za granicą wydłużają drogę do tego poziomu.

Zmienić ma się także tempo wzrostu wynagrodzeń. SSB zakłada spadek dynamiki płac w kierunku 3 proc., wobec obecnego poziomu 4,4 proc. Realny wzrost płac ma wynosić około 1 proc. rocznie w kolejnych latach. Według prognoz stopa procentowa ma być stopniowo obniżana od połowy 2027 roku, a na koniec 2029 roku ma wynieść 3,5 proc.
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Najbliższym punktem dla rynku będzie czwartkowa decyzja Norges Bank. To ona pokaże, czy bank centralny zareaguje od razu, czy przesunie ruch na później. Kolejne prognozy SSB będą częścią następnej cyklicznej publikacji gospodarczej.
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