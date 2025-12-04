Blisko Polski nawet tysiące kilometrów od domu. Z Polsat Box Go to łatwiejsze niż myślisz
04 grudnia 2025 11:07
Polsat Box Go Cyfrowy Polsat S.A.
- Seriale znane i lubiane, a także przedpremierowe odcinki dostępne wcześniej niż w telewizji, m.in.: „Przyjaciółki”, „Pierwsza miłość”, „Teściowie”, „Sprawiedliwi – Trójmiasto”, „Uroczysko”, „Malanowski – nowe rozdanie”. Te i wiele więcej produkcji to idealna okazja, by być na bieżąco z ulubionymi historiami, na równi z innymi fanami w Polsce.
- Rozrywka i programy, które bawią, wzruszają i przypominają rodzinne wieczory przed telewizorem oraz wspólny śmiech przy kabaretach, m.in.: „Awantura o kasę”, „Nasz nowy dom”, „Kabaret na żywo” czy „Ewa gotuje”.
- Kanały informacyjne z dostępem do newsów, programów publicystycznych, komentarzy i analiz gospodarczych i politycznych, tj.: Polsat News, Polsat News Polityka, Polsat 1. To nieocenione źródło informacji dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w kraju.
- Sport na żywo – kibicowanie polskim drużynom z PlusLigi (siatkówka), Orlen Basket Ligi (koszykówka) czy Orlen Superligi (piłka ręczna) nigdy nie było łatwiejsze i przyjemniejsze. Nie tylko możesz oglądać mecze na żywo i śledzić poczynania swojej ulubionej drużyny, ale przede wszystkim dzielić z innymi emocje, które łączą Polaków na całym świecie.
