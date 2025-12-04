Sprawdź

Artykuł sponsorowany

Blisko Polski nawet tysiące kilometrów od domu. Z Polsat Box Go to łatwiejsze niż myślisz

Cyfrowy Polsat S.A.

04 grudnia 2025 11:07

Kopiuj link
Blisko Polski nawet tysiące kilometrów od domu. Z Polsat Box Go to łatwiejsze niż myślisz

Polsat Box Go Cyfrowy Polsat S.A.

Dla wielu Polaków mieszkających poza granicami kraju tęsknota za ojczyzną to codzienność. Brakuje nie tylko bliskich, ale także języka, zwyczajów, humoru, kultury oraz zwykłej codzienności. Naprzeciw potrzebom obcowania z polskością wychodzi technologia – media społecznościowe, łatwe w obsłudze komunikatory internetowe, rozmowy wideo oraz serwis streamingowy Polsat Box Go pełny treści telewizyjnych w języku ojczystym.

Ogłoszenia MojaNorwegia

Wiele osób, niezależnie od kraju zamieszkania i dystansu dzielącego je z ojczyną, szuka na co dzień kontaktu z tym, co znane. Potrzeby te możemy realizować na wiele sposobów – poprzez spotkania z rodakami na miejscu, kontakty zdalne z rodziną i przyjaciółmi przebywającymi w Polsce, odwiedziny sklepów oferujących polskie produkty, udział w okazjonalnych wydarzeniach poświęconych naszej kulturze.
Jednak to dzięki serwisowi streamingowemu Polsat Box Go możemy mieć stały kontakt z językiem polskim i dostęp do bieżących wiadomości i wydarzeń sportowych z kraju, w dowolnym momencie, zawsze, kiedy tego potrzebujemy.
Pakiet Polonia, przygotowany przez Polsat Box Go specjalnie do osób mieszkających poza granicami kraju, zapewnia ulubione programy, seriale, wiadomości i sport na żywo w języku polskim:

  • Seriale znane i lubiane, a także przedpremierowe odcinki dostępne wcześniej niż w telewizji, m.in.: „Przyjaciółki”, „Pierwsza miłość”, „Teściowie”, „Sprawiedliwi – Trójmiasto”, „Uroczysko”, „Malanowski – nowe rozdanie”. Te i wiele więcej produkcji to idealna okazja, by być na bieżąco z ulubionymi historiami, na równi z innymi fanami w Polsce.
  • Rozrywka i programy, które bawią, wzruszają i przypominają rodzinne wieczory przed telewizorem oraz wspólny śmiech przy kabaretach, m.in.: „Awantura o kasę”, „Nasz nowy dom”, „Kabaret na żywo” czy „Ewa gotuje”.
  • Kanały informacyjne z dostępem do newsów, programów publicystycznych, komentarzy i analiz gospodarczych i politycznych, tj.: Polsat News, Polsat News Polityka, Polsat 1. To nieocenione źródło informacji dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w kraju.
  • Sport na żywo – kibicowanie polskim drużynom z PlusLigi (siatkówka), Orlen Basket Ligi (koszykówka) czy Orlen Superligi (piłka ręczna) nigdy nie było łatwiejsze i przyjemniejsze. Nie tylko możesz oglądać mecze na żywo i śledzić poczynania swojej ulubionej drużyny, ale przede wszystkim dzielić z innymi emocje, które łączą Polaków na całym świecie.
Wśród bogatej oferty pakietu Polonia dostępne są także kultowe produkcje, które przypominają czasy młodości czy dzieciństwa, np. „Świat wg Kiepskich”, „Rodzina Zastępcza”, „Włatcy Móch”.
W pakiecie Polonia można znaleźć także telenowele latynoamerykańskie, które opowiadają o najgłębszych życiowych przeżyciach – są pełne emocji, dramatów i poruszających historii. Wśród hitów od Televisa, które zdobyły serca widzów na całym świecie, znajdują się, m.in.: „Nie igraj z aniołem”, „Triumf miłości”, „Kotka”, „Rebelde”, „Morze miłości”, „Uzurpatorka”.

Podsumowując

Pakiet Polonia w Polsat Box Go to coś więcej niż telewizja. To kontakt z językiem ojczystym dzięki m.in.: polskim produkcjom filmowym i serialowym, programom informacyjnym czy sportowym wydarzeniom. Dzięki łatwemu dostępowi do Polsat Box Go można pielęgnować polskość nawet tysiące kilometrów od kraju. Treści zawarte w pakiecie Polonia są dostępne online – na stronie www.polsatboxgo.pl lub w aplikacji Polsat Box Go, wystarczy urządzenie z dostępem do internetu: laptop, smartfon, tablet czy telewizor Smart TV oraz opłata 10 euro za 30 dni użytkowania.
Polsat Box Go

Polsat Box GoCyfrowy Polsat S.A.

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

