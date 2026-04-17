17 kwietnia 2026 10:58
Z ukraińskiego frontu prosto do Norwegii. Ważna umowa podpisana
Wspólna produkcja i transfer technologii
Norwegia będzie produkować drony na licencji ukraińskiej firmy. Informację potwierdził minister obrony Tore O. Sandvik. Podkreślił, że Ukraina ma największe doświadczenie w obronie przed dronami. Technologie były oferowane także innym regionom, w tym na Bliskim Wschodzie. Teraz trafią również do norweskiego przemysłu.
Na zdjęciu: Jonas Gahr Støre i Wołodymyr Zełeński w Kijowie (24.02.2026).Fot. materiały prasowe Kancelarii Prezydenta Ukrainy
Szerszy kontekst współpracy wojskowej
Norwegia współpracuje już z Ukrainą i Niemcami w tym obszarze. Kluczową rolę odgrywa obrona przed rosyjskimi atakami rakietowymi. Ukraina przekazuje doświadczenia zdobyte w trakcie wojny. Norwegia wykorzystuje je do rozwoju własnych zdolności obronnych. W tle pozostaje presja związana z intensywnymi atakami na ukraińskie miasta.
Równolegle trwa modernizacja przekazanych Ukrainie samolotów F-16, które od około roku znajdują się w zakładach w Belgii, częściowo w formie niezdolnej do lotu. Na dostępność uzbrojenia wpływa także sytuacja na Bliskim Wschodzie, gdzie zaangażowanie USA oddziałuje na priorytety dostaw.
