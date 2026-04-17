17 kwietnia 2026 10:58

Z ukraińskiego frontu prosto do Norwegii. Ważna umowa podpisana

Norwegia i Ukraina zacieśniają współpracę przemysłową. Kraje uzgodniły wspólną produkcję dronów. Porozumienie podpisano podczas wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Oslo.
Na zdjęciu: Jonas Gahr Støre i Wołodymyr Zełeński w Kijowie (24.02.2026). Fot. materiały prasowe Kancelarii Prezydenta Ukrainy
Prezydent Ukrainy przyleciał do Norwegii 14 kwietnia 2026 roku. Spotkał się z premierem Jonasem Gahrem Støre. Politycy podpisali protokół o współpracy przemysłowej. Dokument obejmuje produkcję dronów i rozwój technologii obronnych. To czwarta wizyta Zełenskiego w Norwegii od początku wojny.
Wspólna produkcja i transfer technologii

Norwegia zadeklarowała wsparcie dla produkcji dronów na Ukrainie. Ukraina zobowiązała się do przekazywania wiedzy, danych i doświadczeń. Współpraca obejmuje sektor przemysłowy i wojskowy. Obie strony mają czerpać korzyści z porozumienia.

Norwegia będzie produkować drony na licencji ukraińskiej firmy. Informację potwierdził minister obrony Tore O. Sandvik. Podkreślił, że Ukraina ma największe doświadczenie w obronie przed dronami. Technologie były oferowane także innym regionom, w tym na Bliskim Wschodzie. Teraz trafią również do norweskiego przemysłu.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

AA Norwegia - Masz problem z alkoholem? Możesz sobie pomóc!

Społeczność Discord: Polacy w Norwegii - NO Polacy

Szkolenia na rusztowania – uprawnienia norweskie (§17-4 zgodnie z NS9700) i szwedzkie (STAR)

Ogłoszenia MojaNorwegia

Na zdjęciu: Jonas Gahr Støre i Wołodymyr Zełeński w Kijowie (24.02.2026).Fot. materiały prasowe Kancelarii Prezydenta Ukrainy

Szerszy kontekst współpracy wojskowej

Porozumienie wpisuje się w szerszą współpracę międzynarodową. Tego samego dnia Zełenski spotkał się w Berlinie z kanclerzem Friedrichem Merzem. Niemcy zapowiedziały dalsze wsparcie dla ukraińskiego przemysłu dronowego. Planowane jest tworzenie nowych firm do wspólnej produkcji. Współpraca obejmuje także systemy obrony powietrznej.

Norwegia współpracuje już z Ukrainą i Niemcami w tym obszarze. Kluczową rolę odgrywa obrona przed rosyjskimi atakami rakietowymi. Ukraina przekazuje doświadczenia zdobyte w trakcie wojny. Norwegia wykorzystuje je do rozwoju własnych zdolności obronnych. W tle pozostaje presja związana z intensywnymi atakami na ukraińskie miasta.
Podczas wizyty pojawiły się także kwestie dostaw uzbrojenia. Zełenski wyraził obawy dotyczące możliwego ograniczenia wsparcia ze strony USA i opóźnień w dostawach rakiet. Program PURL, finansujący zakup broni, pozostaje kluczowy dla Ukrainy, a Norwegia była jego największym płatnikiem w 2025 roku, przekazując m.in. 1,3 mld NOK w ostatnim pakiecie.

Równolegle trwa modernizacja przekazanych Ukrainie samolotów F-16, które od około roku znajdują się w zakładach w Belgii, częściowo w formie niezdolnej do lotu. Na dostępność uzbrojenia wpływa także sytuacja na Bliskim Wschodzie, gdzie zaangażowanie USA oddziałuje na priorytety dostaw.
