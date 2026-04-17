Z ukraińskiego frontu prosto do Norwegii. Ważna umowa podpisana

Prezydent Ukrainy przyleciał do Norwegii 14 kwietnia 2026 roku. Spotkał się z premierem Jonasem Gahrem Støre. Politycy podpisali protokół o współpracy przemysłowej. Dokument obejmuje produkcję dronów i rozwój technologii obronnych. To czwarta wizyta Zełenskiego w Norwegii od początku wojny.

Wspólna produkcja i transfer technologii Norwegia zadeklarowała wsparcie dla produkcji dronów na Ukrainie. Ukraina zobowiązała się do przekazywania wiedzy, danych i doświadczeń. Współpraca obejmuje sektor przemysłowy i wojskowy. Obie strony mają czerpać korzyści z porozumienia.



Norwegia będzie produkować drony na licencji ukraińskiej firmy. Informację potwierdził minister obrony Tore O. Sandvik. Podkreślił, że Ukraina ma największe doświadczenie w obronie przed dronami. Technologie były oferowane także innym regionom, w tym na Bliskim Wschodzie. Teraz trafią również do norweskiego przemysłu.

Na zdjęciu: Jonas Gahr Støre i Wołodymyr Zełeński w Kijowie (24.02.2026).Fot. materiały prasowe Kancelarii Prezydenta Ukrainy

Szerszy kontekst współpracy wojskowej Porozumienie wpisuje się w szerszą współpracę międzynarodową. Tego samego dnia Zełenski spotkał się w Berlinie z kanclerzem Friedrichem Merzem. Niemcy zapowiedziały dalsze wsparcie dla ukraińskiego przemysłu dronowego. Planowane jest tworzenie nowych firm do wspólnej produkcji. Współpraca obejmuje także systemy obrony powietrznej.



Norwegia współpracuje już z Ukrainą i Niemcami w tym obszarze. Kluczową rolę odgrywa obrona przed rosyjskimi atakami rakietowymi. Ukraina przekazuje doświadczenia zdobyte w trakcie wojny. Norwegia wykorzystuje je do rozwoju własnych zdolności obronnych. W tle pozostaje presja związana z intensywnymi atakami na ukraińskie miasta.