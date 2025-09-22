Strona korzysta z plików cookies

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Aktualności

Śnieg, ryzyko powodzi i osuwisk. Pogodowy kalejdoskop w Norwegii

Emil Bogumił

22 września 2025 10:19

Śnieg, ryzyko powodzi i osuwisk. Pogodowy kalejdoskop w Norwegii

Śnieg występuje głównie na wyższych obszarach południowej Norwegii. Fot. kamera drogowa Statens vegvesen

W południowych częściach Norwegii prognozowane są opady śniegu w górach, a na północno-zachodnim wybrzeżu oraz w regionie Nordfjord w Vestland – intensywne opady deszczu grożące powodziami, lawinami oraz możliwymi zamknięciami dróg. Służby meteorologiczne oraz drogowe wydały szereg ostrzeżeń i zaleceń dla kierowców i mieszkańców.

Instytut Meteorologiczny poinformował, że w poniedziałek, 22 września spodziewane są śnieżyce w niektórych częściach południowej Norwegii. Najbardziej zagrożone są tereny powyżej 900 metrów nad poziomem morza, gdzie przewiduje się do 15 centymetrów śniegu. Służby wydały żółte ostrzeżenie.

W północnych regionach kraju prognozuje się opady śniegu w wysokich przełęczach, przy czym biała pokrywa może pojawić się już na wysokości około 400–500 metrów, a na południe od Bodø około 600 metrów. Kierowcom zaleca się zachowanie ostrożności, korzystanie z odpowiednich opon i wcześniejsze sprawdzanie komunikatów o stanie dróg.

Deszcz i śnieg w Norwegii

Na północno-zachodnim wybrzeżu oraz w regionie Nordfjord w Vestland prognozowane są silne opady deszczu, które mogą doprowadzić do powodzi i osuwisk. Od niedzieli wieczorem do poniedziałku rano przewidywana suma opadów wynosi lokalnie od 35 do 60 milimetrów. Również w tym przypadku wydano żółte ostrzeżenie.

Intensywne deszcze mogą powodować lokalne podtopienia, osunięcia ziemi oraz przerwy w ruchu drogowym. Władze drogowe apelują o śledzenie komunikatów pogodowych i drogowych oraz o zaplanowanie podróży z odpowiednim zapasem czasu.

Uwaga na zamknięte drogi

W obu sytuacjach – zarówno przy śniegu na południu, jak i przy deszczach na północnym zachodzie – wskazane jest dostosowanie warunków transportu do prognoz pogody. W obszarach górskich, gdzie spodziewane są opady śniegu, wymagane mogą być opony zimowe i szczególna ostrożność na przełęczach. Tam, gdzie prognozowane są deszcze, istnieje zagrożenie uszkodzeń dróg, osunięć ziemi i zatorów wodnych, co może skutkować ich zamykaniem.

Instytut Meteorologiczny i Zarząd Dróg Publicznych zalecają obserwowanie komunikatów i reagowanie na ewentualne zmiany warunków. Osoby podróżujące, zwłaszcza przez tereny górskie, powinny zaplanować trasę z uwzględnieniem możliwych opóźnień.
