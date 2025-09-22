Śnieg, ryzyko powodzi i osuwisk. Pogodowy kalejdoskop w Norwegii
22 września 2025 10:19
Śnieg występuje głównie na wyższych obszarach południowej Norwegii. Fot. kamera drogowa Statens vegvesen
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
W północnych regionach kraju prognozuje się opady śniegu w wysokich przełęczach, przy czym biała pokrywa może pojawić się już na wysokości około 400–500 metrów, a na południe od Bodø około 600 metrów. Kierowcom zaleca się zachowanie ostrożności, korzystanie z odpowiednich opon i wcześniejsze sprawdzanie komunikatów o stanie dróg.
Deszcz i śnieg w Norwegii
Intensywne deszcze mogą powodować lokalne podtopienia, osunięcia ziemi oraz przerwy w ruchu drogowym. Władze drogowe apelują o śledzenie komunikatów pogodowych i drogowych oraz o zaplanowanie podróży z odpowiednim zapasem czasu.
Uwaga na zamknięte drogi
Instytut Meteorologiczny i Zarząd Dróg Publicznych zalecają obserwowanie komunikatów i reagowanie na ewentualne zmiany warunków. Osoby podróżujące, zwłaszcza przez tereny górskie, powinny zaplanować trasę z uwzględnieniem możliwych opóźnień.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz