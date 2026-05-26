Raport ujawnia niepokojący trend. Młode kobiety coraz częściej czują się gorsze

Podsumowanie artykułu Odsłuchaj artykuł 0:00 0:00 0:00 1x

Najnowszy raport zdrowotny firmy If pokazuje wpływ mediów społecznościowych na codzienne życie użytkowników. Platformy są stałym elementem codzienności, ale oddziałują na poczucie przynależności. Badanie objęło mieszkańców krajów nordyckich. Dane z Norwegii wskazują na wyraźne różnice między płciami, wiekiem i poziomem dochodów.

Reklama

Co trzecia młoda Norweżka czuje się wykluczona przez social media W grupie kobiet w wieku 18–29 lat 32 proc. wskazuje, że przez treści w mediach społecznościowych czuje się wykluczona lub mniej wartościowa. Wśród mężczyzn w tym samym wieku odsetek wynosi 23 proc. W całej populacji kobiet w Norwegii odsetek wynosi 17 proc. W przypadku mężczyzn 12 proc. deklaruje podobne odczucia. Dane pochodzą z nordyckiego raportu zdrowotnego If.



Eksperci wskazują na mechanizm porównań społecznych. Media społecznościowe tworzą stałą ekspozycję na wyidealizowane obrazy życia, co może wpływać na sposób postrzegania siebie i pozycji społecznej. W wielu przypadkach chodzi o subiektywne poczucie wykluczenia, a nie faktyczną izolację. Dotyczy to szczególnie młodych dorosłych, dla których kwestie tożsamości i przynależności są kluczowe.

Norwegia nieustannie zaostrza przepisów dot. mediów społecznościowych, przede wszystkim w zakresie ich dostępności dla dzieci.Fot. Pexels

Raport ujawnia niepokojący trend. Chodzi też o dochody Badanie pokazuje wyraźne różnice związane z poziomem dochodów. W grupie o niskich dochodach 32 proc. badanych deklaruje negatywny wpływ mediów społecznościowych. Wśród osób o średnich dochodach odsetek wynosi 14 proc. W grupie o wysokich dochodach spada do 11 proc. Wyniki wskazują na większą podatność na negatywny wpływ wśród osób o niższych dochodach.



Poczucie wykluczenia wiąże się ze zdrowiem psychicznym i fizycznym oraz ogólnym dobrostanem. Gdy media społecznościowe wzmacniają takie odczucia, problem zyskuje szerszy wymiar społeczny. Badanie przeprowadzono na próbie 4126 osób w Szwecji, Norwegii, Danii i Finlandii. W Norwegii udział wzięło 1014 respondentów. Ankiety realizowano online w dniach 4–10 lutego 2026 roku.

If zapowiada dalsze zaangażowanie w temat samotności i jej społecznego odbioru. Działania mają obejmować ograniczanie stygmatyzacji oraz wspieranie debaty publicznej. W centrum uwagi pozostaje także analiza czynników wpływających na poczucie przynależności. Równolegle rozwijane są materiały dotyczące samotności jako wyzwania zdrowia publicznego w krajach nordyckich.