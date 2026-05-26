Reklama

Rata w Norwegii już od618kr

Sprawdź ratę

Usługa realizowana przez DigiFinans.no | Priseksempel: Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Aktualności
|
Redakcja
|

26 maja 2026 13:11

Raport ujawnia niepokojący trend. Młode kobiety coraz częściej czują się gorsze

Media społecznościowe uderzają w młode kobiety. 32 proc. mówi o poczuciu bycia mniej wartą. Nowe dane napłynęły z krajów nordyckich.
Komentarze
Kopiuj link
Raport ujawnia niepokojący trend. Młode kobiety coraz częściej czują się gorsze
Najgorsze konsekwencje korzystania z mediów społecznościowych odczuwają młode kobiety. stock.adobe.com/licencja standardowa
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
Najnowszy raport zdrowotny firmy If pokazuje wpływ mediów społecznościowych na codzienne życie użytkowników. Platformy są stałym elementem codzienności, ale oddziałują na poczucie przynależności. Badanie objęło mieszkańców krajów nordyckich. Dane z Norwegii wskazują na wyraźne różnice między płciami, wiekiem i poziomem dochodów.
Reklama
Przeczytaj również Nadciąga zakaz korzystania z mediów społecznościowych. Propozycja budzi kontrowersje

Co trzecia młoda Norweżka czuje się wykluczona przez social media

W grupie kobiet w wieku 18–29 lat 32 proc. wskazuje, że przez treści w mediach społecznościowych czuje się wykluczona lub mniej wartościowa. Wśród mężczyzn w tym samym wieku odsetek wynosi 23 proc. W całej populacji kobiet w Norwegii odsetek wynosi 17 proc. W przypadku mężczyzn 12 proc. deklaruje podobne odczucia. Dane pochodzą z nordyckiego raportu zdrowotnego If.

Eksperci wskazują na mechanizm porównań społecznych. Media społecznościowe tworzą stałą ekspozycję na wyidealizowane obrazy życia, co może wpływać na sposób postrzegania siebie i pozycji społecznej. W wielu przypadkach chodzi o subiektywne poczucie wykluczenia, a nie faktyczną izolację. Dotyczy to szczególnie młodych dorosłych, dla których kwestie tożsamości i przynależności są kluczowe.
Norwegia nieustannie zaostrza przepisów dot. mediów społecznościowych, przede wszystkim w zakresie ich dostępności dla dzieci.

Norwegia nieustannie zaostrza przepisów dot. mediów społecznościowych, przede wszystkim w zakresie ich dostępności dla dzieci.Fot. Pexels

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Polski Adwokat w Norwegii - Advokat Nierzwicki&Bluszko AS

ARCHITEKT MNAL - Michał Zurawiecki

Wyjazd z Polski do Norwegii. 29.05.2026 . 31.05.2026 z Norwegii do Polski

Ogłoszenia MojaNorwegia

Raport ujawnia niepokojący trend. Chodzi też o dochody

Badanie pokazuje wyraźne różnice związane z poziomem dochodów. W grupie o niskich dochodach 32 proc. badanych deklaruje negatywny wpływ mediów społecznościowych. Wśród osób o średnich dochodach odsetek wynosi 14 proc. W grupie o wysokich dochodach spada do 11 proc. Wyniki wskazują na większą podatność na negatywny wpływ wśród osób o niższych dochodach.

Poczucie wykluczenia wiąże się ze zdrowiem psychicznym i fizycznym oraz ogólnym dobrostanem. Gdy media społecznościowe wzmacniają takie odczucia, problem zyskuje szerszy wymiar społeczny. Badanie przeprowadzono na próbie 4126 osób w Szwecji, Norwegii, Danii i Finlandii. W Norwegii udział wzięło 1014 respondentów. Ankiety realizowano online w dniach 4–10 lutego 2026 roku.
Przeczytaj również Hudd podbije serca mieszkańców Norwegii?
If zapowiada dalsze zaangażowanie w temat samotności i jej społecznego odbioru. Działania mają obejmować ograniczanie stygmatyzacji oraz wspieranie debaty publicznej. W centrum uwagi pozostaje także analiza czynników wpływających na poczucie przynależności. Równolegle rozwijane są materiały dotyczące samotności jako wyzwania zdrowia publicznego w krajach nordyckich.

Ankieta

Social media w Norwegii: bardziej dołują czy motywują?

Dołują, porównuję się i mam dość
Motywują, inspirują mnie
Raczej obojętne, scrolluję i zapominam
Ograniczam, bo szkoda głowy
W ogóle nie korzystam
Głosy: 0
Podgląd wyników
Twój polski terapeuta w Norwegii
Daria Worytko i Weronika Bauer - terapia indywidualna i dla par. Oslo lub online
Sprawdź
reklama
reklama
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Co to są „porównania społeczne”?
Jak rozumieć te 32% z raportu?
Jak się chronić przed wpływem sociali?
Dlaczego dochód ma tu znaczenie?
Gdzie szukać pomocy w Norwegii?
Jak oceniasz ten artykuł?
0
0
0
0
0

To może Cię zainteresować

Poradniki
Aktualności

Coraz większe podziały i nierówności w Norwegii? Wszystko przez... technologię
Poradniki
Aktualności

Klimat zmienia życie Norwegów. Raport pokazuje, kto płaci najwyższą cenę
Poradniki
Życie w Norwegii

World Happiness Report 2025: Norwegia najmniej szczęśliwa spośród krajów nordyckich
Poradniki
Aktualności

Czy Norwegowie są samotni? Wyniki badań nie pozostawiają wątpliwości
Poradniki
Życie w Norwegii

Bieda w Norwegii. Ubóstwo maleje, ale wciąż jest na alarmującym poziomie
Poradniki
Życie w Norwegii

Portfele kontra sumienie: Norwegowie wolą kupić żywność tanią niż przyjazną środowisku
Poradniki
Polacy w Norwegii

Coraz więcej młodych w Norwegii podatnych na cyberprzestępstwa. O tych zagrożeniach cyfrowych warto wiedzieć
Poradniki
Zdrowie

Nierozważny jak młody Norweg? Prezerwatywy nad fiordami „nie są sexy i psują atmosferę”
Poradniki
Życie w Norwegii

Norwegowie nie są gotowi na starość? Mimo wszystko chcą dożyć 94 lat
Poradniki
Aktualności

Norwegowie wciąż ufają, ale nie wszystkim. Co się zmieniło?
Reklama
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
0 / 300
Wyślij
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookies

Zgoda
Szczegóły
Strona korzysta z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu optymalizacji działania strony, analizowania ruchu oraz dostosowywania treści i reklam do Twoich preferencji. Zgodnie z wymogami Google, korzystamy z trybu zgody, który pozwala kontrolować, jakie dane są gromadzone i przetwarzane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookie lub zarządzać swoimi preferencjami. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak ustawienia prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonowanie strony oraz dostosowywać jej treści do potrzeb użytkowników. Korzystamy z Google Analytics w trybie Consent Mode, który działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeżeli nie wyrazisz zgody, Google Analytics ograniczy gromadzenie i przetwarzanie danych.

Marketingowe

Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz zarówno na naszej stronie, jak i na stronach partnerów zewnętrznych. Dzięki nim reklamy są bardziej trafne i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google Ads działa zgodnie z trybem zgody, który dopasowuje poziom personalizacji reklam do Twoich ustawień. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Odrzuć wszystkie
Zarządzaj preferencjami
Potwierdź
Akceptuj wszystkie