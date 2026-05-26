26 maja 2026 13:11
Raport ujawnia niepokojący trend. Młode kobiety coraz częściej czują się gorsze
Co trzecia młoda Norweżka czuje się wykluczona przez social media
Eksperci wskazują na mechanizm porównań społecznych. Media społecznościowe tworzą stałą ekspozycję na wyidealizowane obrazy życia, co może wpływać na sposób postrzegania siebie i pozycji społecznej. W wielu przypadkach chodzi o subiektywne poczucie wykluczenia, a nie faktyczną izolację. Dotyczy to szczególnie młodych dorosłych, dla których kwestie tożsamości i przynależności są kluczowe.
Norwegia nieustannie zaostrza przepisów dot. mediów społecznościowych, przede wszystkim w zakresie ich dostępności dla dzieci.
Poczucie wykluczenia wiąże się ze zdrowiem psychicznym i fizycznym oraz ogólnym dobrostanem. Gdy media społecznościowe wzmacniają takie odczucia, problem zyskuje szerszy wymiar społeczny. Badanie przeprowadzono na próbie 4126 osób w Szwecji, Norwegii, Danii i Finlandii. W Norwegii udział wzięło 1014 respondentów. Ankiety realizowano online w dniach 4–10 lutego 2026 roku.
