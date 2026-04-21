Pogłębiają się problemy Norwegii. Na horyzoncie kolejne zagrożenie

Nietypowo sucha i chłodna zima w Norwegii ograniczyła ilość śniegu i poziom wód. Rośnie znaczenie innych zagrożeń niż wiosenne powodzie.

Styczeń i luty przyniosły w Norwegii wyjątkowo niskie temperatury i niewielkie opady. W wielu regionach pojawiła się zimowa susza. Objęła obszary od Sørlandet po Nordland. Norweski Urząd Zasobów Wodnych i Energii (NVE) informuje o utrzymującym się deficycie wody, śniegu oraz niskich stanach rzek.

Mniej opadów i skutki suszy Na zachodzie kraju w styczniu i lutym zanotowano od 25 do 50 proc. mniej opadów niż zwykle, w tym około 50 proc. mniej w styczniu. Poziom wody w rzekach i potokach znacząco spadł. W wielu miejscach pojawił się lód oraz zamarznięta gleba. Sytuacja ograniczyła dostępność lokalnych zasobów wodnych.



Niedobór wody zwiększył liczbę wniosków o odstępstwa dla poziomów wody w hodowlach ryb. W marcu pojawiły się opady i wyższe temperatury, co doprowadziło do częściowego topnienia śniegu. Mimo to w Møre og Romsdal i Trøndelag nadal utrzymuje się susza. W południowej Norwegii pokrywa śnieżna pozostaje niska. Przy dalszym braku opadów możliwy jest spadek wód gruntowych oraz problemy z energetyką, rolnictwem, a także zaopatrzeniem w wodę.

Dalszy brak opadów może pogłębić deficyt wód gruntowych.Fot. pxhere.com / CC0 Public Domain

Wpływ na ryzyko powodzi i ostrzeżenia Mniejsza ilość śniegu oznacza potencjalnie niższe ryzyko wiosennej powodzi. Kluczowe znaczenie mają jednak opady oraz tempo topnienia śniegu. Intensywny deszcz w czasie roztopów może zwiększyć zagrożenie. NVE podkreśla, że duża ilość śniegu nie zawsze oznacza dużą powódź. Istotne są także temperatura i rozkład opadów.



NVE odpowiada za system ostrzegania przed powodziami i osuwiskami. Ostrzeżenia mają poziomy: żółty, pomarańczowy i czerwony. Wyższe poziomy mogą oznaczać szkody, osuwiska oraz zamknięcia dróg i linii kolejowych. W 2025 roku wydano 60 ostrzeżeń powodziowych na poziomie żółtym, 9 na pomarańczowym i 1 na czerwonym. W 2026 roku do tej pory ogłoszono 11 ostrzeżeń powodziowych oraz 4 dotyczące osuwisk, wszystkie na poziomie żółtym.