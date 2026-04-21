21 kwietnia 2026 10:31
Pogłębiają się problemy Norwegii. Na horyzoncie kolejne zagrożenie
Mniej opadów i skutki suszy
Niedobór wody zwiększył liczbę wniosków o odstępstwa dla poziomów wody w hodowlach ryb. W marcu pojawiły się opady i wyższe temperatury, co doprowadziło do częściowego topnienia śniegu. Mimo to w Møre og Romsdal i Trøndelag nadal utrzymuje się susza. W południowej Norwegii pokrywa śnieżna pozostaje niska. Przy dalszym braku opadów możliwy jest spadek wód gruntowych oraz problemy z energetyką, rolnictwem, a także zaopatrzeniem w wodę.
Wpływ na ryzyko powodzi i ostrzeżenia
NVE odpowiada za system ostrzegania przed powodziami i osuwiskami. Ostrzeżenia mają poziomy: żółty, pomarańczowy i czerwony. Wyższe poziomy mogą oznaczać szkody, osuwiska oraz zamknięcia dróg i linii kolejowych. W 2025 roku wydano 60 ostrzeżeń powodziowych na poziomie żółtym, 9 na pomarańczowym i 1 na czerwonym. W 2026 roku do tej pory ogłoszono 11 ostrzeżeń powodziowych oraz 4 dotyczące osuwisk, wszystkie na poziomie żółtym.
