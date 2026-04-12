Ambitne cele zderzają się z rzeczywistością. Norwegia nie radzi sobie z plastikiem

Norwegia nie osiąga celów recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych. W 2025 roku poziom recyklingu materiałowego wyniósł 35 proc. Cel określono na 47 proc.
Ambitne cele zderzają się z rzeczywistością. Norwegia nie radzi sobie z plastikiem
Większa skala segregacji u źródła jest konieczna, aby Norwegia mogła osiągnąć cele recyklingu opakowań z plastiku. Fot. Herman Ekendahl Dreyer/Loop
Dane Plastretur pokazują skalę problemu. Na rynek trafiło 126 856 ton plastiku. Tylko część została poddana recyklingowi materiałowemu. Główną barierą pozostaje sposób gospodarowania odpadami. Znaczna ilość trafia do odpadów zmieszanych.
Za dużo plastiku w odpadach zmieszanych

W 2025 roku co najmniej 62 000 ton opakowań trafiło do odpadów zmieszanych. Oznacza to spalanie zamiast recyklingu materiałowego. Materiał wypada z obiegu. Nie wraca do produkcji, a system traci surowiec.

Zebrano 78 541 ton plastiku z gospodarstw domowych i firm. To około 90 proc. całej zbiórki w kraju. Nie cały materiał nadaje się jednak do recyklingu. Problemem są zanieczyszczenia i błędy w segregacji. Ostatecznie recyklingowi materiałowemu poddano 43 842 ton, czyli 35 proc.

Opakowania trafiają do zakładu Områ w Indre Østfold, gdzie są dokładnie sortowane. Usuwane są błędy w segregacji i odpady nienadające się do recyklingu, a następnie plastik dzielony jest według jakości i kierowany do recyklingu.

Fot. Grønt Punkt Norge

Rynek i projektowanie opakowań barierą

System zakłada wysoką jakość recyklingu materiałowego. W zakładzie Områ plastik dzielony jest na dziewięć frakcji. Najlepsze trafiają ponownie do obiegu. Pozostałe są trudne do zagospodarowania. Rynek dla takich surowców pozostaje ograniczony.

Część opakowań nadal nie nadaje się do recyklingu materiałowego. Wynika to z wymogów bezpieczeństwa i trwałości produktów. Producenci wprowadzają zmiany. Wskazywany jest jednak dalszy potencjał. Nowe regulacje UE mają zwiększyć udział surowców wtórnych.
Zakład Områ dysponuje większymi mocami niż obecny poziom zbiórki odpadów. Instalacja może przyjąć większe ilości plastiku z selektywnej zbiórki oraz sortowni. Oznacza to, że infrastruktura wyprzedza obecny strumień odpadów trafiających do systemu.
Komentarze (5)
Wczoraj
7 godzin temu
Za chwilę wpadną na pomysł że opakowania po jogurtach po śmietanie kisnące będzie trzeba zanosić do sklepu bo będzie na to pant 5 koron. Albo przed każdym domem będzie stało 12 śmietników i 12 ciężarówek będzie to odbierać. A wystarczy zrobić porządną sortownie
Kunta
5 godzin temu
Ten lewacki rzad niech zapakuja w plastik...
Lp
4 godziny temu
No to wniosek jest taki społeczeństwo jest słabo wyedukowane,to widać po młodzieży
Norek
6 godzin temu
Podatek od plastiku bardzo wysoki wprowadzic!!!! Stop plastikowi !!!!
DLAP
6 godzin temu
Pomyśl! Kto pakuje wszystko w plastik - Ja? To koncerny! Za komuny były szklane butelki i komu to przeszkadzało - Mi?
