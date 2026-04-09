09 kwietnia 2026 09:02
Tak gorąco jeszcze nie było. Norwegia z nowym rekordem
Rekordy temperatur w całym kraju
Łącznie ustanowiono 111 rekordów stacyjnych dla marca. Część stacji prowadzi pomiary od ponad 100 lat. Nowe rekordy odnotowano w regionach Vestlandet, Trøndelag oraz w północnej Norwegii. W Møre og Romsdal, Trøndelag i północnej części kraju miesiąc został sklasyfikowany jako ekstremalnie ciepły. W pozostałej części południowej Norwegii dominowały bardzo ciepłe warunki.
Opady powyżej normy i lokalne skrajności
Najwyższe sumy opadów zanotowano w Kongsmarka, gdzie spadło 611,4 mm deszczu. To o 188 proc. więcej niż norma. W Lurøy i Kvitfossen wartości również przekroczyły poziom 590 mm. Jednocześnie w regionach śródlądowych wystąpiły bardzo suche warunki. W Kvikne suma opadów wyniosła jedynie 4,4 mm, czyli o 86 proc. mniej niż norma.
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia