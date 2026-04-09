Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu
MultiNOR

Nowy formularz

Zleć rozliczenie podatku
prościej niż kiedykolwiek

Rozlicz podatek
Autopromocja

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności
|
Redakcja
|

09 kwietnia 2026 09:02

Tak gorąco jeszcze nie było. Norwegia z nowym rekordem

Marzec 2026 był najcieplejszym marcem w historii pomiarów w Norwegii. Rekord został pobity o 0,6 st. C.
Komentarze (8)
Kopiuj link
Nowy wynik wyraźnie przekroczył wcześniejsze dane. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
Instytut Meteorologiczny poinformował o rekordowo wysokiej temperaturze w marcu. Średnia dla kraju była o 3,9 st. C wyższa od normy klimatycznej. Poprzedni rekord pochodził z 2012 roku. Wówczas odchylenie wynosiło 3,3 st. C. Tegoroczny wynik oznacza wyraźne przekroczenie poprzedniego rekordu.
Reklama
Rekordy temperatur w całym kraju

Najwyższą miesięczną temperaturę odnotowano na stacji Sunndalsøra. Wyniosła 7,6 st. C i była o 4,7 st. C wyższa od normy. Poprzedni rekord krajowy należał do Landvik i wynosił 6,8 st. C. Różnica 0,8 st. C została uznana za znaczącą. Dane wskazują na wyraźne odstępstwo od dotychczasowych pomiarów.

Łącznie ustanowiono 111 rekordów stacyjnych dla marca. Część stacji prowadzi pomiary od ponad 100 lat. Nowe rekordy odnotowano w regionach Vestlandet, Trøndelag oraz w północnej Norwegii. W Møre og Romsdal, Trøndelag i północnej części kraju miesiąc został sklasyfikowany jako ekstremalnie ciepły. W pozostałej części południowej Norwegii dominowały bardzo ciepłe warunki.
Miesięczne podsumowanie pogody pokazujące temperaturę powietrza. Il. Meteorologisk institutt

Opady powyżej normy i lokalne skrajności

Średnia suma opadów w kraju była o 20 proc. wyższa od normy. Marzec 2026 znalazł się na 15. miejscu wśród najwilgotniejszych marców od 1901 roku. W części Nordland i Finnmark odnotowano ekstremalnie wysokie opady. Podobne zjawiska wystąpiły lokalnie na Vestlandet oraz we wschodniej części kraju.

Najwyższe sumy opadów zanotowano w Kongsmarka, gdzie spadło 611,4 mm deszczu. To o 188 proc. więcej niż norma. W Lurøy i Kvitfossen wartości również przekroczyły poziom 590 mm. Jednocześnie w regionach śródlądowych wystąpiły bardzo suche warunki. W Kvikne suma opadów wyniosła jedynie 4,4 mm, czyli o 86 proc. mniej niż norma.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Polski Gabinet Stomatologiczny - SVELVIK i okolice Drammen

Transport samochodow, laweta, holowanie Asker Drammen Sandvika Oslo

Polski Dermatolog w Norwegii - specjalista chorób skórnych

Ogłoszenia MojaNorwegia

Miesięczne podsumowanie pogody z informacją o opadach.Fot. Meteorologisk institutt

Dane pokazują jednoczesne występowanie skrajnie różnych warunków pogodowych w tym samym miesiącu. Wysokie temperatury objęły niemal cały kraj. Rozkład opadów był jednak silnie zróżnicowany regionalnie. Pomiary ze stacji wskazują na utrzymywanie się dużych odchyleń od norm w kolejnych okresach obserwacyjnych.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Co to jest norma klimatyczna?
Czy grozi powódź/osuwiska u mnie?
Sprawdź rekordy w swojej gminie
Czemu jedni mają ulewy, inni suszę?
Czy to już zmiana klimatu?
Jak oceniasz ten artykuł?
0
4
1
1
0

Reklama
Komentarze (7)
Dodaj komentarz
Anonimowy
3 dni temu
Powaznie? Tylko nie rozumiem, czemu zuzycie prady w marcu bylo spro wyzszech niz w poprzednich latach?? moze luty i styczen tez byly najcieplejsze w historii?? Nie rozpowszechniajcie bzdur.
1
Odpowiedz
Zoro
3 dni temu
Co za bzdury ten portal schodzi na psy.
2
Odpowiedz
o
3 dni temu
dziennikarze zamiast przekazywac obraz rzeczywistosci to tworza nowa poprawna politycznie rzeczywistosc
2
Odpowiedz
Kunta
3 dni temu
Wypociny tego pismaka obrazaja imteligencje czytelnila.
2
Odpowiedz
Ola
3 dni temu
Cymbał pisał ten artykuł
2
Odpowiedz
m
2 dni temu
w dzisiejszych czasach sprzedaje sie wiecej dziennikarzy niz gazet
1
Odpowiedz
Anonimowy
2 dni temu
Płacą ci za te wypociny, nie kompromituj się 😂
1
Odpowiedz
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.