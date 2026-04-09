Tak gorąco jeszcze nie było. Norwegia z nowym rekordem

Marzec 2026 był najcieplejszym marcem w historii pomiarów w Norwegii. Rekord został pobity o 0,6 st. C.

Podsumowanie artykułu

Instytut Meteorologiczny poinformował o rekordowo wysokiej temperaturze w marcu. Średnia dla kraju była o 3,9 st. C wyższa od normy klimatycznej. Poprzedni rekord pochodził z 2012 roku. Wówczas odchylenie wynosiło 3,3 st. C. Tegoroczny wynik oznacza wyraźne przekroczenie poprzedniego rekordu.

Rekordy temperatur w całym kraju Najwyższą miesięczną temperaturę odnotowano na stacji Sunndalsøra. Wyniosła 7,6 st. C i była o 4,7 st. C wyższa od normy. Poprzedni rekord krajowy należał do Landvik i wynosił 6,8 st. C. Różnica 0,8 st. C została uznana za znaczącą. Dane wskazują na wyraźne odstępstwo od dotychczasowych pomiarów.



Łącznie ustanowiono 111 rekordów stacyjnych dla marca. Część stacji prowadzi pomiary od ponad 100 lat. Nowe rekordy odnotowano w regionach Vestlandet, Trøndelag oraz w północnej Norwegii. W Møre og Romsdal, Trøndelag i północnej części kraju miesiąc został sklasyfikowany jako ekstremalnie ciepły. W pozostałej części południowej Norwegii dominowały bardzo ciepłe warunki.

Miesięczne podsumowanie pogody pokazujące temperaturę powietrza. Il. Meteorologisk institutt

Opady powyżej normy i lokalne skrajności Średnia suma opadów w kraju była o 20 proc. wyższa od normy. Marzec 2026 znalazł się na 15. miejscu wśród najwilgotniejszych marców od 1901 roku. W części Nordland i Finnmark odnotowano ekstremalnie wysokie opady. Podobne zjawiska wystąpiły lokalnie na Vestlandet oraz we wschodniej części kraju.



Najwyższe sumy opadów zanotowano w Kongsmarka, gdzie spadło 611,4 mm deszczu. To o 188 proc. więcej niż norma. W Lurøy i Kvitfossen wartości również przekroczyły poziom 590 mm. Jednocześnie w regionach śródlądowych wystąpiły bardzo suche warunki. W Kvikne suma opadów wyniosła jedynie 4,4 mm, czyli o 86 proc. mniej niż norma.

Miesięczne podsumowanie pogody z informacją o opadach.Fot. Meteorologisk institutt