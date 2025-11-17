Nim świat pochłonie przedświąteczny chaos: zamów Kalendarz Mojej Norwegii 2026 zanim... czas minie!
17 listopada 2025 18:30
Polsko - norweski kalendarz na 2026 już w sprzedaży MojaNorwegia
STOP! W tym roku, dzięki wczesnemu startowi wysyłki, całkowicie eliminujemy to ryzyko. Zrób pierwszy, spokojny krok w kierunku zorganizowanego 2026 roku i zabezpiecz swój egzemplarz, zanim świat pochłonie pocztowy szał!
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Zaczęliśmy wysyłkę już w połowie listopada!
Zrobiliśmy to, by symbolicznie rozpocząć okres przygotowań, ale przede wszystkim, by dać Ci spokój ducha. Im szybciej zamówisz, tym większa szansa na to, że kalendarz:
- dotrze do Ciebie w Norwegii, zanim wpadniesz w wir przedświątecznych podróży.
- dotrze do Twoich bliskich w Polsce, zanim poczta utonie w paczkach z ostatniej chwili.
Perfekcyjna organizacja życia — dwa kraje, jeden planer
To jedyny kalendarz, w którym zostały zebrane wszystkie polskie i norweskie święta oraz dni wolne od nauki.
Dzięki temu staje się on idealnym instrumentem do wspólnego organizowania czasu – wyjazdów, urlopów czy ferii – przez osobę dzielącą życie między Polskę a Norwegię oraz dla jej bliskich.
Kup Kalendarz dla siebie i dla rodziny
Miej jeden egzemplarz w Norwegii, a drugi podaruj bliskim w Polsce. Pozwoli to na pełną synchronizację planów i notatek, eliminując ryzyko błędów w planowaniu i ułatwiając wspólne ustalanie terminów.
Piękno Norwegii w jakości premium
- wyjątkowe kadry: każdy miesiąc to starannie wybrana, zapierająca dech w piersi fotografia norweskich krajobrazów – majestatyczne fiordy, dziewicze góry, zorza polarna,
- staranna produkcja: dbamy o każdy szczegół, by zapewnić najwyższą jakość: sztywna okładka, matowe wykończenie stron i solidna metalowa spirala gwarantują trwałość i elegancję przez cały rok.
Podwójny zysk: kalendarz + ogłoszenie
- Voucher na bezpłatne ogłoszenie (warty 299 kr) na naszym portalu MojaNorwegia.pl!
Zamów i odbierz spokojnie — rabaty czekają!
- Oferujemy bezpłatną wysyłkę do Polski i Norwegii.
- Przy zakupie czterech sztuk otrzymasz rabat do 20% – to najlepszy sposób, by zsynchronizować plany wszystkich bliskich.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz