  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Aktualności

Nim świat pochłonie przedświąteczny chaos: zamów Kalendarz Mojej Norwegii 2026 zanim... czas minie!

MojaNorwegia

17 listopada 2025 18:30

Kopiuj link
Nim świat pochłonie przedświąteczny chaos: zamów Kalendarz Mojej Norwegii 2026 zanim... czas minie!

Polsko - norweski kalendarz na 2026 już w sprzedaży MojaNorwegia

Znamy ten scenariusz, prawda? Zaczyna się Adwent, zjeżdżasz na Święta do Polski, a kalendarz, który zamówiłeś dla siebie i rodziny w ostatniej chwili, utknął gdzieś między tymi krajami. Wracasz do Norwegii, a tu mail: "Przesyłka nieodebrana – właśnie wraca do nadawcy."

STOP! W tym roku, dzięki wczesnemu startowi wysyłki, całkowicie eliminujemy to ryzyko. Zrób pierwszy, spokojny krok w kierunku zorganizowanego 2026 roku i zabezpiecz swój egzemplarz, zanim świat pochłonie pocztowy szał!

Zaczęliśmy wysyłkę już w połowie listopada!

Ten moment jest kluczowy: wysyłka polsko-norweskiego kalendarza na 2026 już ruszyła!

Zrobiliśmy to, by symbolicznie rozpocząć okres przygotowań, ale przede wszystkim, by dać Ci spokój ducha. Im szybciej zamówisz, tym większa szansa na to, że kalendarz:
  • dotrze do Ciebie w Norwegii, zanim wpadniesz w wir przedświątecznych podróży.
  • dotrze do Twoich bliskich w Polsce, zanim poczta utonie w paczkach z ostatniej chwili.
Nie ryzykuj, że Twoje ulubione narzędzie do planowania roku utknie w kolejce poczty polskiej lub norweskiej albo, że zostanie odesłane z powrotem. W tym roku kontrolujesz sytuację!
Kalendarz na 2026 rok już wkrótce może ozdobić Twoje wnętrze

Kalendarz na 2026 rok już wkrótce może ozdobić Twoje wnętrzeMoja Norwegia

Perfekcyjna organizacja życia — dwa kraje, jeden planer

Nasz Kalendarz to efekt wieloletniego doświadczenia i zrozumienia wyzwań, z jakimi mierzy się Polonia w Norwegii. To nie jest tylko ozdoba, to przede wszystkim precyzyjne narzędzie do zarządzania czasem.

To jedyny kalendarz, w którym zostały zebrane wszystkie polskie i norweskie święta oraz dni wolne od nauki.

Dzięki temu staje się on idealnym instrumentem do wspólnego organizowania czasu – wyjazdów, urlopów czy ferii – przez osobę dzielącą życie między Polskę a Norwegię oraz dla jej bliskich.

Kup Kalendarz dla siebie i dla rodziny
Miej jeden egzemplarz w Norwegii, a drugi podaruj bliskim w Polsce. Pozwoli to na pełną synchronizację planów i notatek, eliminując ryzyko błędów w planowaniu i ułatwiając wspólne ustalanie terminów.
Zamów swój egzemplarz już teraz

Piękno Norwegii w jakości premium

Poza niezrównaną funkcjonalnością, Kalendarz "MojaNorwegia" zachwyca estetyką, która wprowadza nordycki spokój do Twojego domu:
  • wyjątkowe kadry: każdy miesiąc to starannie wybrana, zapierająca dech w piersi fotografia norweskich krajobrazów – majestatyczne fiordy, dziewicze góry, zorza polarna,
  • staranna produkcja: dbamy o każdy szczegół, by zapewnić najwyższą jakość: sztywna okładka, matowe wykończenie stron i solidna metalowa spirala gwarantują trwałość i elegancję przez cały rok.
Kolejny rok z pięknymi norweskimi widokami

Kolejny rok z pięknymi norweskimi widokamiMoja Norwegia

Podwójny zysk: kalendarz + ogłoszenie

W ramach podziękowania za zaufanie, do każdego kalendarza na 2026 rok dodajemy wartość dodaną:
  • Voucher na bezpłatne ogłoszenie (warty 299 kr) na naszym portalu MojaNorwegia.pl!
To znacząca korzyść: zyskujesz narzędzie do planowania i jednocześnie możliwość bezkosztowego dotarcia do naszej społeczności z ważnym komunikatem.
Voucher na ogłoszenie na Mojej Norwegii

Voucher na ogłoszenie na Mojej NorwegiiMoja Norwegia

Zamów i odbierz spokojnie — rabaty czekają!

To idealny moment, by zabezpieczyć swoje egzemplarze i mieć pewność, że dotrą do Ciebie i Twoich bliskich na czas.
  • Oferujemy bezpłatną wysyłkę do Polski i Norwegii.
  • Przy zakupie czterech sztuk otrzymasz rabat do 20% – to najlepszy sposób, by zsynchronizować plany wszystkich bliskich.
Nie pozwól, by pocztowy chaos popsuł Twoje plany na 2026 rok. Zamów już dziś i ciesz się spokojem oraz pięknem Norwegii przez cały rok!
Zamów kalendarz
Kalendarz na 2026
Czytelnie oznaczone polskie i norweskie święta
