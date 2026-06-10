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  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Aktualności
|
Redakcja
|

10 czerwca 2026 10:54

Nietypowy kontrast w Norwegii. Jedni mają słońce, inni muszą szykować się na burze

Północ Norwegii notuje nietypowo wysokie temperatury. W wielu miejscach świeci słońce, a słupki rtęci zbliżają się do 25 stopni. Na południu kraju sytuacja wygląda inaczej, bo Østlandet i Vestlandet mierzą się z deszczem, burzami i wyładowaniami atmosferycznymi.
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Nietypowy kontrast w Norwegii. Jedni mają słońce, inni muszą szykować się na burze
Północna część Norwegii była 9 czerwca zdecydowanie cieplejsza i słoneczniejsza. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Podsumowanie artykułu
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Kontrast pogodowy jest wyraźny. NRK podaje, że niemal cała północ kraju korzysta z bardzo dobrych warunków, poza większym zachmurzeniem we wschodnim Finnmarku. Na Lofotach w nocy z 8 na 9 czerwca widoczna była zorza polarna nad Hauklandsvannet. To obraz inny niż na południu. Tam prognozy mówią o opadach, niższych temperaturach i ostrzeżeniach pogodowych.
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Północ Norwegii się nagrzewa. Powietrze płynie z kontynentu

Za ciepłą pogodą stoją układy baryczne. Dyżurna meteorolog w Tromsø, Rebekka Stene, wyjaśnia NRK, że nad Morzem Barentsa, na północny wschód od Norwegii, znajduje się wyż, który sprowadza ciepłe masy powietrza z kontynentu. Pomaga też aktywność niżowa na południu. W efekcie strumień powietrza kieruje się prosto nad północną Norwegię.

W kilku miejscach zrobiło się bardzo ciepło, jak na początek czerwca w Północnej Norwegii. Podczas rozmowy z meteorolog odnotowano 24 stopnie w Bardufoss, 23 stopnie w Evenes i 20 stopni w Tromsø. Stene nie wykluczała dalszego wzrostu temperatury po południu. Według niej wiele miejsc mogło zyskać jeszcze 9 czerwca kilka stopni, z maksimum około godziny 14.

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Zazwyczaj to południowa część Norwegii uchodzi za cieplejszą.

Zazwyczaj to południowa część Norwegii uchodzi za cieplejszą.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

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Południe pod chmurami. Będą deszcz i pioruny

Na Vestlandet sytuacja wygląda inaczej. W Bergen na wtorek prognozowano 13 stopni i 16 milimetrów deszczu. Pogoda nie sprzyja też Oslo. W stolicy przewidywano 9,8 milimetra opadów i 17 stopni.

Norweski Instytut Meteorologiczny (Meteorologisk institutt) wydał ostrzeżenie dla Østlandet. Dotyczy ono burz z dużą liczbą wyładowań w środowe popołudnie. To oznacza dalszą zmianę warunków na południu kraju. Północ utrzyma ciepło tylko przez krótki czas.
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W środę, 10 czerwca po południu i wieczorem front wejdzie od południa nad Nordland, a później przesunie się w stronę Troms. Przyniesie więcej chmur i opady, a do czwartku temperatury w Nordland i Troms spadną do około 12–15 stopni. Według Stene front nie będzie szeroki, więc po jego przejściu w wielu miejscach znów ma być sucho i dość pogodnie, ale już wyraźnie chłodniej.
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