Nietypowy kontrast w Norwegii. Jedni mają słońce, inni muszą szykować się na burze

Kontrast pogodowy jest wyraźny. NRK podaje, że niemal cała północ kraju korzysta z bardzo dobrych warunków, poza większym zachmurzeniem we wschodnim Finnmarku. Na Lofotach w nocy z 8 na 9 czerwca widoczna była zorza polarna nad Hauklandsvannet. To obraz inny niż na południu. Tam prognozy mówią o opadach, niższych temperaturach i ostrzeżeniach pogodowych.
Północ Norwegii się nagrzewa. Powietrze płynie z kontynentu
Za ciepłą pogodą stoją układy baryczne. Dyżurna meteorolog w Tromsø, Rebekka Stene, wyjaśnia NRK, że nad Morzem Barentsa, na północny wschód od Norwegii, znajduje się wyż, który sprowadza ciepłe masy powietrza z kontynentu. Pomaga też aktywność niżowa na południu. W efekcie strumień powietrza kieruje się prosto nad północną Norwegię.
W kilku miejscach zrobiło się bardzo ciepło, jak na początek czerwca w Północnej Norwegii. Podczas rozmowy z meteorolog odnotowano 24 stopnie w Bardufoss, 23 stopnie w Evenes i 20 stopni w Tromsø. Stene nie wykluczała dalszego wzrostu temperatury po południu. Według niej wiele miejsc mogło zyskać jeszcze 9 czerwca kilka stopni, z maksimum około godziny 14.
Zazwyczaj to południowa część Norwegii uchodzi za cieplejszą.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Południe pod chmurami. Będą deszcz i pioruny
Na Vestlandet sytuacja wygląda inaczej. W Bergen na wtorek prognozowano 13 stopni i 16 milimetrów deszczu. Pogoda nie sprzyja też Oslo. W stolicy przewidywano 9,8 milimetra opadów i 17 stopni.
Norweski Instytut Meteorologiczny (Meteorologisk institutt) wydał ostrzeżenie dla Østlandet. Dotyczy ono burz z dużą liczbą wyładowań w środowe popołudnie. To oznacza dalszą zmianę warunków na południu kraju. Północ utrzyma ciepło tylko przez krótki czas.
W środę, 10 czerwca po południu i wieczorem front wejdzie od południa nad Nordland, a później przesunie się w stronę Troms. Przyniesie więcej chmur i opady, a do czwartku temperatury w Nordland i Troms spadną do około 12–15 stopni. Według Stene front nie będzie szeroki, więc po jego przejściu w wielu miejscach znów ma być sucho i dość pogodnie, ale już wyraźnie chłodniej.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz