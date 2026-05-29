Biznes i gospodarka
Redakcja
29 maja 2026 17:36

W górach zabrakło śniegu, a w zbiornikach wody. Norwegia szykuje się na wysokie ceny prądu

Norwegię czeka drogie lato na rynku energii. Zbiorniki wodne są wypełnione 40 proc. poniżej normy, a mała ilość śniegu ogranicza dopływ wody z wiosennych roztopów. Na ceny wpływają też napięcia wokół cieśniny Ormuz i drogi gaz w Europie.
Średnia cena była różna dla każdego regionu Norwegii oraz uzależniona od wybranej umowy. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
W Stårheimselva w Nordfjord nie widać typowej wiosennej fali wezbraniowej. Wody jest mało. Dla 29 właścicieli gruntów, którzy uruchomili lokalną małą elektrownię wodną, to jednak korzystna sytuacja. Niski poziom wody oznacza wyższe ceny prądu.
Zbiorniki są wyjątkowo nisko wypełnione. To wpłynie na ceny prądu

Według Eivinda Samsetha z Volt Power Analytics łączny poziom napełnienia zbiorników jest 40 proc. poniżej normy. To sytuacja nietypowa. Dane Urzędu ds. Energii i Zasobów Wodnych (NVE) pokazują, że w ostatnich 30 latach tak niski bilans hydrologiczny wystąpił tylko dwa razy. W regionie Vestlandet poziom napełnienia spadł miejscami do 14 proc.

Najbardziej narażone na wysokie ceny są południowa i środkowa Norwegia. Samseth ocenia, że ceny pozostaną stabilnie wysokie. Latem mogą spaść tylko nieznacznie, o około 20 øre w porównaniu z poziomem z maja. Prognozy Fortum wskazują na ceny od 100 do 130 øre/kWh na początku lata.

Niski poziom powtarza się regularnie. Na zdjęciu: wysuszone zbiorniki wodne oraz rzeki na południe od Lillestrøm (23.04.2022).Fot. Trine Jahr Hegdahl/NVE

Rynek pod presją. Wpływa kilka czynników

Operator krajowej sieci przesyłowej Statkraft tonuje przekaz. Firma wskazuje, że nisko wypełnione zbiorniki o tej porze roku są częścią sezonowego cyklu. Przyczyną obecnej sytuacji były też zimna zima i późniejsze rozpoczęcie topnienia śniegu. Eviny dodaje, że opady mogą szybko zmienić sytuację w Vestlandet.

Na ceny wpływa też sytuacja poza Norwegią. Blokada cieśniny Ormuz podwoiła ceny gazu w Europie, a droższa energia z elektrowni gazowych przenosi się na południową Norwegię przez połączenia zagraniczne. Znaczenie mają także prace w sieci elektroenergetycznej, które utrudniają przesył energii między regionami. Przez takie ograniczenia Norwegia Centralna czasami miała jedne z najwyższych cen w Europie.
Wysokie ceny zwiększają zainteresowanie umową „Norgespris”. Zapewnia gospodarstwom domowym stałą cenę 50 øre/kWh z VAT, a w Północna Norwegia 40 øre/kWh. Obejmuje też domki letniskowe, ale nie firmy. Trzeba ją aktywnie zamówić przez elhub.no. W kwietniu wybrało ją około 47 400 klientów, wobec 31 600 w marcu. Na 9 maja 2026 r. obejmowała 53,1 proc. kwalifikujących się liczników.
