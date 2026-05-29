29 maja 2026 17:36
W górach zabrakło śniegu, a w zbiornikach wody. Norwegia szykuje się na wysokie ceny prądu
Zbiorniki są wyjątkowo nisko wypełnione. To wpłynie na ceny prądu
Najbardziej narażone na wysokie ceny są południowa i środkowa Norwegia. Samseth ocenia, że ceny pozostaną stabilnie wysokie. Latem mogą spaść tylko nieznacznie, o około 20 øre w porównaniu z poziomem z maja. Prognozy Fortum wskazują na ceny od 100 do 130 øre/kWh na początku lata.
Niski poziom powtarza się regularnie. Na zdjęciu: wysuszone zbiorniki wodne oraz rzeki na południe od Lillestrøm (23.04.2022).Fot. Trine Jahr Hegdahl/NVE
Rynek pod presją. Wpływa kilka czynników
Na ceny wpływa też sytuacja poza Norwegią. Blokada cieśniny Ormuz podwoiła ceny gazu w Europie, a droższa energia z elektrowni gazowych przenosi się na południową Norwegię przez połączenia zagraniczne. Znaczenie mają także prace w sieci elektroenergetycznej, które utrudniają przesył energii między regionami. Przez takie ograniczenia Norwegia Centralna czasami miała jedne z najwyższych cen w Europie.
