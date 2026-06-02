02 czerwca 2026 15:37
Norwegia poszła na rekord. To pierwsza taka sytuacja w historii
Wiosna w Norwegii. Marzec i kwiecień przesądziły o rekordzie
Kwiecień był drugim najcieplejszym w historii pomiarów. Taki sam wynik zanotowano w 2019 roku. Cieplejszy był tylko kwiecień 2011 roku. W niektórych częściach Vestland, Rogaland i Agder cała wiosna była jednak zbliżona do normy. Za rekordowe pomiary odpowiadały inne, przede wszystkim północne, obszary kraju fiordów.
Wszystko przez północ. Te regiony podnoszą średnią temperaturę
Na Svalbardzie cały kwiecień był cieplejszy od normy. Każdego dnia temperatura przekraczała poziom typowy dla obecnego klimatu. W niektóre dni różnica wynosiła od pięciu do sześciu stopni. Rekord najcieplejszej wiosny padł na stacjach Hopen, Svalbard lufthavn, Ny-Ålesund i Jan Mayen.
