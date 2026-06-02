Norwegia poszła na rekord. To pierwsza taka sytuacja w historii

Wiosna 2026 roku była najcieplejsza w Norwegii od początku pomiarów meteorologicznych. Średnia temperatura dla całego kraju była o 2,1 stopnia wyższa od normy dla obecnego klimatu. Rekordowy wynik zapewniły przede wszystkim wyjątkowo ciepłe marzec i kwiecień.

Za obecny klimat przyjęto okres referencyjny 1991–2020. Poprzedni rekord należał do wiosny 2024 roku. Wiosna 2025 była wtedy druga. Po najnowszych danych spadła na trzecie miejsce. Jak informuje norweski Instytut Meteorologiczny, maj w kontynentalnej części kraju był bliski normy.

Wiosna w Norwegii. Marzec i kwiecień przesądziły o rekordzie Marzec był rekordowo ciepły w całej Norwegii. Poprzedni rekord z 2012 roku został pobity o 0,6 stopnia. Nowe rekordy zanotowało 111 stacji. Część z nich ma ponad 100-letnią historię pomiarów.



Kwiecień był drugim najcieplejszym w historii pomiarów. Taki sam wynik zanotowano w 2019 roku. Cieplejszy był tylko kwiecień 2011 roku. W niektórych częściach Vestland, Rogaland i Agder cała wiosna była jednak zbliżona do normy. Za rekordowe pomiary odpowiadały inne, przede wszystkim północne, obszary kraju fiordów.

Ciemniejszy odcień oznacza większe odstępstwo od normy ciepła.Il. Instytut Meteorologiczny

Wszystko przez północ. Te regiony podnoszą średnią temperaturę Najmocniej na wynik wpłynęła Norwegia Północna. W Nordland i Finnmark część stacji była od 3 do 4 stopni powyżej normy. To wysoka różnica dla średniej z trzech miesięcy. Wiele miejsc zanotowało też wcześniejsze oznaki wiosny.



Na Svalbardzie cały kwiecień był cieplejszy od normy. Każdego dnia temperatura przekraczała poziom typowy dla obecnego klimatu. W niektóre dni różnica wynosiła od pięciu do sześciu stopni. Rekord najcieplejszej wiosny padł na stacjach Hopen, Svalbard lufthavn, Ny-Ålesund i Jan Mayen.

