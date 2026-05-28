Koniec norweskiej otwartości? Kraj fiordów coraz bardziej sceptyczny

Norwegowie są bardziej restrykcyjni wobec imigracji i integracji. Pokazuje to Integreringsbarometeret 2026, czyli Barometr Integracji 2026, przygotowany dla IMDi (Urzędu ds. Integracji i Różnorodności).

To 12. edycja badania. Raport dotyczy postaw wobec imigracji, integracji i różnorodności. Ankietę przeprowadzono w listopadzie i grudniu 2025 roku, a wzięło w niej udział około 3000 osób z reprezentatywnej próby.

Sceptycyzm wrócił po fali solidarności. Zmiany w Norwegii Połowa badanych uważa, że Norwegia nie powinna wpuszczać więcej migrantów. Szczególnie duża jest rezerwa wobec uchodźców, osób ubiegających się o azyl i członków rodzin. Tylko 17 proc. respondentów twierdzi, że kraj powinien przyjąć więcej osób zaliczanych do grupy. Około 70 proc. pytanych nie zgadza się też z tym, by ich gmina osiedlała więcej uchodźców. To najniższy poziom poparcia od 2017 roku, kiedy zaczęto przygotowywać podobne raproty.



Po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku gotowość do przyjmowania uchodźców wzrosła. Obecnie efekt słabnie, a część opinii wróciła do poziomu sprzed pełnoskalowej wojny. W niektórych obszarach postawy są bardziej restrykcyjne niż przed 2022 rokiem. Od tego czasu do Norwegii przyjechało ponad 100 tys. osób, m.in. z Ukrainy.

Siedmiu na dziesięciu respondentów uważa, że ​​wzrost imigracji doprowadzi do wzrostu przestępczości w Norwegii.

Integracja oceniana różnie w kraju i lokalnie Prawie połowa badanych uważa, że integracja przebiega źle. Nieco ponad 20 proc. ocenia ją dobrze. Coraz mniej respondentów wierzy, że relacje między imigrantami a resztą społeczeństwa się poprawią. To najniższy poziom od 2005 roku. W 2025 roku 84 proc. badanych wskazało, że brak integracji wynika z postawy samych imigrantów.



Obraz nie jest jednak jednolity. Respondenci lepiej oceniają imigrantów zarobkowych, uważają, że wspierają gospodarkę i system dobrobytu. Integracja w najbliższym otoczeniu jest oceniana lepiej niż integracja w skali kraju. Trzy czwarte badanych uważa, że imigranci spotykają się z dyskryminacją, szczególnie w pracy i na rynku najmu. Osiem na dziesięć osób odpowiedziało, że rasizm ich denerwuje.



Mieszkańcy dużych miast, zamożnych gmin i obszarów o wysokim odsetku imigrantów są bardziej pozytywnie nastawieni do integracji niż osoby mieszkające w mniejszych gminach lub gminach o niższym odsetku imigrantów.

