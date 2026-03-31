Drożyzna uderza w Norwegów. Partie mają zupełnie różne pomysły na pomoc

Planowane działania będą miały wpływ na finanse państwa w kolejnych latach.

Rząd Norwegii, na mocy postanowienia Stortingu, obniża podatki na paliwa. To jedna z metod walki z drożyzną w Norwegii. Część ugrupowań chce pójść o krok dalej. Domaga się dodatkowego wsparcia w formie bezpośrednich wypłat dla obywateli.

Koszt obniżki podatków na benzynę i olej napędowy wynosi 6,7 mld NOK. Zmiany mają wejść w życie 1 kwietnia. Minister finansów Jens Stoltenberg ostrzega przed nadmiernymi wydatkami. Wskazuje na ryzyko wzrostu cen i stóp procentowych. Jednocześnie partie po lewej stronie sceny politycznej proponują inne rozwiązania.

Spór o skuteczność obniżki podatków Stoltenberg podkreśla potrzebę ostrożności w polityce fiskalnej. Zaznacza, że działania nie mogą nasilać presji inflacyjnej. Wzywa ugrupowania do rozmów po ostatnich napięciach politycznych. Te pojawiły się po współpracy Partii Centrum z ugrupowaniami prawicowymi. Sytuacja komplikuje relacje w koalicji.



Socjalistyczna Partia Lewicy, Partia Zielonych i Czerwoni krytykują obniżkę podatków. Uważają ją za mało skuteczną formę wsparcia. Wskazują, że nie obejmuje wszystkich grup społecznych. Podkreślają rosnące koszty życia w wielu obszarach. Ich zdaniem potrzebne są szersze działania.

Pomoc finansowa może ograniczać różnice dochodowe.Fot. Pexels

Propozycje bezpośrednich wypłat Socjalistyczna Partia Lewicy proponuje jednorazowe przelewy dla obywateli. Partia chce szybkiego wprowadzenia zmian. Nie wyklucza także ulg podatkowych i mechanizmów kompensacyjnych. Wskazuje na niepewność cen energii i ropy. Podkreśla wpływ czynników na gospodarkę.



Czerwoni popierają podobne rozwiązania. Proponuje wsparcie dla rodzin z dziećmi, emerytów i osób o niskich dochodach. Partia Zielonych przedstawia konkretną propozycję kwotową. Partia sugeruje 1700 NOK dla każdego obywatela. Mieszkańcy obszarów słabiej zurbanizowanych mieliby otrzymać podwójną kwotę. Środki miałyby pochodzić z wpływów z podatku CO2.