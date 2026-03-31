Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

kr

Kredyt gotówkowy w Norwegii

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności
|
Redakcja
|

31 marca 2026 15:09

Drożyzna uderza w Norwegów. Partie mają zupełnie różne pomysły na pomoc

Rząd Norwegii, na mocy postanowienia Stortingu, obniża podatki na paliwa. To jedna z metod walki z drożyzną w Norwegii. Część ugrupowań chce pójść o krok dalej. Domaga się dodatkowego wsparcia w formie bezpośrednich wypłat dla obywateli.
Komentarze (4)
Kopiuj link
Planowane działania będą miały wpływ na finanse państwa w kolejnych latach. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
Koszt obniżki podatków na benzynę i olej napędowy wynosi 6,7 mld NOK. Zmiany mają wejść w życie 1 kwietnia. Minister finansów Jens Stoltenberg ostrzega przed nadmiernymi wydatkami. Wskazuje na ryzyko wzrostu cen i stóp procentowych. Jednocześnie partie po lewej stronie sceny politycznej proponują inne rozwiązania.
Reklama
Spór o skuteczność obniżki podatków

Stoltenberg podkreśla potrzebę ostrożności w polityce fiskalnej. Zaznacza, że działania nie mogą nasilać presji inflacyjnej. Wzywa ugrupowania do rozmów po ostatnich napięciach politycznych. Te pojawiły się po współpracy Partii Centrum z ugrupowaniami prawicowymi. Sytuacja komplikuje relacje w koalicji.

Socjalistyczna Partia Lewicy, Partia Zielonych i Czerwoni krytykują obniżkę podatków. Uważają ją za mało skuteczną formę wsparcia. Wskazują, że nie obejmuje wszystkich grup społecznych. Podkreślają rosnące koszty życia w wielu obszarach. Ich zdaniem potrzebne są szersze działania.

Pomoc finansowa może ograniczać różnice dochodowe.Fot. Pexels

Propozycje bezpośrednich wypłat

Socjalistyczna Partia Lewicy proponuje jednorazowe przelewy dla obywateli. Partia chce szybkiego wprowadzenia zmian. Nie wyklucza także ulg podatkowych i mechanizmów kompensacyjnych. Wskazuje na niepewność cen energii i ropy. Podkreśla wpływ czynników na gospodarkę.

Czerwoni popierają podobne rozwiązania. Proponuje wsparcie dla rodzin z dziećmi, emerytów i osób o niskich dochodach. Partia Zielonych przedstawia konkretną propozycję kwotową. Partia sugeruje 1700 NOK dla każdego obywatela. Mieszkańcy obszarów słabiej zurbanizowanych mieliby otrzymać podwójną kwotę. Środki miałyby pochodzić z wpływów z podatku CO2.
Debata toczy się przed publikacją zaktualizowanego budżetu państwa zaplanowaną na 12 maja. Część ugrupowań opowiada się za wcześniejszymi decyzjami. Równolegle trwa dyskusja o kierunku polityki gospodarczej w warunkach rosnących cen. Proponowane rozwiązania różnią się zakresem i tempem wdrożenia.
Jak oceniasz ten artykuł?
1
3
0
0
0

Reklama
Dodaj komentarz
Eldur
8 godzin temu
A wystarczyłoby zmniejszyć podatki, załatwić sprawę z prądem, a nie rozdawać śmieszne 1700 NOK.
1
Odpowiedz
Anonimowy
7 godzin temu
Powiem tak, jeśli porównać produkty które są w lodówkach u ludzi w Polsce a w Norwegii to bardzo mi przykro ,, Norwegia słabo wypadła ,, zresztą zaraz na Wielkanoc będziecie jechać to sobie szyneczki wędzonej podjęcie , wesołych świąt
1
Odpowiedz
Pl
6 godzin temu
No i nie tylko,kindziuka dojrzewającego 6 miesięcy zamawiam na podlasiu pycha
0
Odpowiedz
Anonimowy
6 godzin temu
Też bym zjadła:-)
0
Odpowiedz
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.