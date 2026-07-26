26 lipca 2026 13:06
Cieplejsze lato, większe ryzyko. Norwegia stoi przed nowym problemem z wodą
Upał przyspiesza suszę. Gleba traci wodę
Naukowcy analizowali opady, wilgotność gleby oraz potencjalną ewapotranspirację, określaną skrótem PET. Wskaźnik pokazuje, jak dużą zdolność do pochłaniania wilgoci ma atmosfera. W cieplejszym powietrzu zdolność ta rośnie. Badanie wykazało wyraźny wzrost parowania z powierzchni ziemi oraz większe ryzyko suszy rolniczej.
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Norweski Instytut Meteorologiczny prezentuje grafiki, które prezentują skutki ocieplenia.Meteorologisk institutt
Norwegia także odczuje zmiany. Zagrożona energia i rolnictwo
Dla Norwegii oznacza to ryzyko wykraczające poza rolnictwo. Susza może ograniczać dostępność wody wykorzystywanej do produkcji energii oraz zwiększać zagrożenie pożarami lasów. Niższe przepływy w rzekach mogą również wpływać na transport i lokalne ekosystemy. W Europie połączenie upału i suszy może dodatkowo prowadzić do wzrostu cen żywności i energii.
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