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  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
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1 NOK

Życie w Norwegii
|
Redakcja
|

15 lipca 2026 13:33

Ciepło, mokro i ryzykownie. Groźba olbrzymich szkód w Norwegii coraz większa

Ponad połowa właścicieli domów w Norwegii obawia się szkód związanych ze zmianami klimatu. Podobna grupa rzadko sprawdza budynki pod kątem wilgoci, grzybów i zgnilizny. VIS Forsikring wskazuje, że nadchodzące lata będą większym testem dla konstrukcji domów.
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Ciepło, mokro i ryzykownie. Groźba olbrzymich szkód w Norwegii coraz większa
Na zdjęciu: efekty przejścia nawałnicy "Hans". Fot. Statens vegvesen Silje Drevdal/materiały prasowe
Podsumowanie artykułu
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W badaniu z 2025 roku ponad 50 proc. właścicieli domów w Norwegii odpowiedziało, że bardziej gwałtowna, cieplejsza i wilgotniejsza pogoda zwiększa ryzyko szkód w budynkach mieszkalnych. Mimo tego mniej więcej tyle samo osób deklarowało, że sprawdza dom rzadziej niż raz w roku, a część nie robi tego nigdy.

Bjørg Agasøster, architektka i doktorantka w Szkole Architektury i Designu w Oslo (AHO), wskazuje na znaczenie regularnej kontroli i konserwacji. Według niej wiele szkód można ograniczyć, gdy właściciele znają skutki wilgoci i reagują wcześniej. Dane Norweskiego Centrum Usług Klimatycznych pokazują m.in. oczekiwany wzrost rocznych opadów o 15 proc. dla Oslo i Akershus.
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Domy pod presją. Pogoda w Norwegii ciągle się zmienia

Agasøster podkreśla, że sytuacja różni się w zależności od regionu. Dane klimatyczne wskazują jednak na bardziej mokre i cieplejsze warunki dla budynków, a także na wzrost sumy opadów i liczby dni deszczowych. To zmienia warunki pracy konstrukcji. Budynki muszą znosić większe obciążenie wodą niż wcześniej.

Wiosna i początek wilgotniejszego sezonu to dobry moment na przegląd domu. Zima mogła zostawić ślady na dachu, elewacji i elementach drewnianych, a wilgotna pora sprzyja rozwojowi grzybów powodujących zgniliznę. Kontrola może być łatwiejsza podczas deszczu. Wtedy szybciej widać przecieki, miejsca gromadzenia się wody i nieszczelności na poddaszu.

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W Norwegii coraz częściej spotykane są ekstremalne warunki pogodowe.

W Norwegii coraz częściej spotykane są ekstremalne warunki pogodowe.Fot. Nataliia - stock.adobe.com - tylko do użytku redakcyjnego

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Sprawdzasz dom w Norwegii pod kątem wilgoci i pleśni?

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Najpierw elewacja, potem wnętrze

Przegląd warto zacząć od zewnętrznej osłony budynku. Ściana zewnętrzna powinna mieć możliwość wysychania, dlatego roślinność nie powinna blokować przewiewu przy elewacji. Mech i zielone glony na panelach zatrzymują wilgoć. Miękkie drewno pod listwami, pęknięcia, wybrzuszenia i łuszcząca się farba mogą wskazywać na problem z wilgocią.

Na dachu trzeba sprawdzić papę, obróbki i dachówki. Rynny oraz rury spustowe powinny prowadzić wodę z dala od ścian zewnętrznych i fundamentów, a liście oraz osady z zimy i wiosny trzeba usunąć. Szczególnej uwagi wymagają przejścia przy oknach, drzwiach i wentylach. To miejsca bardziej narażone na szkody wilgociowe.

Wewnątrz domu ważna jest piwnica. Charakterystyczny zapach piwnicy może sygnalizować problemy z wilgocią, podobnie jak przebarwienia i zmiany na materiałach. Warto sprawdzić też poddasze. Klapy dachowe i strychowe muszą być szczelne, a nowe zacieki mogą oznaczać przecieki lub wnikanie wilgoci.

Rury i kanały z pomieszczeń wewnętrznych powinny być wyprowadzone ponad dach. Komin jest typowym miejscem przejścia, przy którym mogą pojawiać się szkody wilgociowe. Pomocne może być robienie zdjęć, aby porównać zmiany z poprzednimi kontrolami. Dobra wentylacja i sprawne wyciągi mają zapewniać właściwą wymianę powietrza.
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Podczas kontroli domu warto sprawdzić także zabezpieczenia przed szkodnikami. Pierwszym krokiem jest szukanie otworów, przez które mogą wejść gryzonie. VIS Forsikring przypomina, że myszy wystarczy szczelina o szerokości 6 milimetrów, aby dostać się do budynku.
ARCHITEKT MNAL - Michał Zurawiecki
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Co znaczy, że elewacja ma „wysychać”?
Szybki przegląd domu: co sprawdzić?
Dach i rynny: jak uniknąć przecieków?
Wilgoć w piwnicy/na strychu: objawy
Myszy w domu: jak zablokować wejścia?
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