Temperatura przekroczy 50 stopni? Drastyczne ocieplenie w Europie

Temperatury w części Europy mogą przekroczyć 50 stopni Celsjusza. Brytyjscy naukowcy ostrzegają, że coraz silniejsze fale upałów zmienią sposób spędzania wakacji na południu kontynentu. Największe zagrożenie dotyczy osób starszych i szczególnie narażonych na skutki wysokich temperatur.

Podsumowanie artykułu

Sytuacja jest szczególnie trudna w Hiszpanii. W ostatnich dniach część stacji pomiarowych odnotowała tam temperatury sięgające 44 stopni Celsjusza. Upał sprzyja pożarom. Ogień objął rozległe obszary Hiszpanii i Francji, zmuszając tysiące mieszkańców do opuszczenia domów.

Wilgotność zwiększa zagrożenie. Organizm odczuwa większy upał Profesor Hanna Cloke, meteorolożka i badaczka klimatu z Uniwersytetu w Reading, wskazuje na wpływ wilgotności powietrza. W najcieplejszych częściach Hiszpanii i Portugalii temperatury mogą przekraczać 40 stopni Celsjusza. To niejedyny problem. Wysoka wilgotność sprawia, że temperatura odczuwalna jest wyższa od wartości pokazywanej przez termometry.



Cloke podkreśla, że takie warunki mogą prowadzić do śmierci. Organizm ma wówczas większe trudności z obniżaniem swojej temperatury. Zagrożenie szybko rośnie. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby starsze oraz należące do grup wrażliwych, zwłaszcza gdy temperatura przekracza 40 stopni Celsjusza.



Emerytowany profesor geofizyki i ryzyka klimatycznego Bill McGuire z Kolegium Uniwersyteckiego w Londynie (UCL) uważa, że obecne rekordy mogą być początkiem dalszego wzrostu temperatur. Jego zdaniem wartości przekraczające 50 stopni Celsjusza mogą pojawić się jeszcze tego lata lub w przyszłym roku. Wskazuje przy tym na zjawisko El Niño. Jego nasilający się wpływ na temperaturę ma osiągnąć najwyższy poziom wraz z rozwojem warunków w rejonie Pacyfiku.

Wakacje mogą wyglądać inaczej. Europa ogrzewa się coraz szybciej Najwyższa oficjalnie zarejestrowana temperatura powietrza w Europie wyniosła 48,8 stopnia Celsjusza. Pomiar wykonano na Sycylii w 2021 roku. Rekord może zostać pobity. McGuire ocenia, że turyści podróżujący do Europy Południowej powinni przygotować się na spędzanie większej części dnia w klimatyzowanych pomieszczeniach.



Badacz zwraca uwagę, że Europa ogrzewa się szybciej niż pozostałe kontynenty. Średnia temperatura jest obecnie o ponad 2 stopnie Celsjusza wyższa niż 100 lat temu. Rosną także ekstremalne wartości. Według McGuire’a wpływa na to między innymi coroczne wprowadzanie do atmosfery ponad 40 mld ton CO2.



Fale upałów stają się dłuższe i bardziej intensywne. McGuire zaznacza, że każdego roku prowadzą do wielu zgonów. Proces może postępować. Jego zdaniem temperatury w regionie Morza Śródziemnego będą nadal rosły, jeżeli nie dojdzie do znaczącego ograniczenia globalnych emisji dwutlenku węgla.

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